Analyse de No More Heroes pour Nintendo Switch Laser Beam!

Travis est de retour. Découvrez comment se sent le passage à Switch avec notre examen de No More Heroes pour Nintendo Switch.

Le bon vieux Suda 51 nous a déjà offert l’excellent No More Heroes: Travis Strikes Again pour Switch l’année dernière, comme set-up pour le futur No More Heroes III. Cependant, vous avez décidé de revenir pour nous ravir avec la récupération des deux œuvres originales, comment se sent le saut vers le premier titre? Maintenant, nous allons vous dire dans ce qui suit Revue No More Heroes pour Nintendo Switch.

Grimper sur la liste noire des tueurs

Vous attendez-vous vraiment à une intrigue ordinaire avec Goichi aux commandes? Eh bien, vous allez être très déçu. Cette création provient de plus irrévérencieux que l’industrie a pu contribuer. Avec toute une histoire de titres bizarres, radicaux et hooligans. No More Heroes est l’une de ses œuvres préférées et ça se voit. Travis Touchdown est un personnage créé pour faire vibrer des millions de personnes et dégoûter « comme de la merde » dans une égale mesure.

Il s’agit d’un otaku, assez « incel », qui se fait surprendre par une blonde dans un bar en noyant les chagrins de sa vie pleine de vide. Elle promet de s’envoyer en l’air avec lui s’il rejoint le registre américain des tueurs. Vous y gagnerez des rangs en tuant ceux qui sont au-dessus. Ni court ni paresseux, le «bon» Travis marque sans arrière-pensée et finit par plonger dans un tourbillon de violence incontrôlée qui définira sa vie et ses convictions.

Le récit est amusant, utilise beaucoup de cascades, de surprises et évite d’être un traditionaliste. Quelque chose comme ce que Yoko Taro nous demande dans ses jeux ou Tarantino au cinéma, être clair d’où il collecte les inspirations mais pas pour cette raison en abusant encore et encore des mêmes ressources. Suda est le même costume, sans doute le Tarantino des jeux vidéo. Il adore s’appuyer sur des éléments de la culture pop, étant 100% effronté mais sans tomber dans le péché de son travail en étant soumis à ces inspirations.

Une bonne revue du rêve américain

No More Heroes fait glisser certains tropes d’une époque dominée par les gros frappeurs comme GTA. Sans surprise, le jeu original est sorti sur Nintendo Wii il y a 13 ans et a décidé qu’il était intéressant de s’attaquer au concept de monde ouvert RockStar. Il la transfère dans une ville pleine de personnalité mais vide dans l’interactif. J’entends par là que l’un de ses plus gros problèmes réside dans le fait que nous devrons parcourir des kilomètres et des kilomètres d’un bout à l’autre de la ville pour se rendre aux points de départ de la mission ou pour effectuer toute activité secondaire, étant une véritable douleur inutile dans le cou.

Pourtant, sa philosophie de critique du capitalisme est assez attrayante. Ne nous laisser avancer dans les positions de classement (l’intrigue) que si nous payons des quotas d’argent impossibles. Le point crucial vient du fait que nous sommes un otaku paresseux qui ne bouge pas de son canapé, il doit donc mettre les piles, aller dans un bureau de placement et faire les travaux les plus grossiers du 1er monde. À travers différents mini-jeux simples, nous pouvons agir comme serveur de station-service, jardinier, jardinier, marchand de légumes ou encore sapeur en désactivant les mines sur la plage. Ces travaux sont réduits à répéter de petits mécaniciens QTE pendant un temps limité. Plus nous réussissons dans ce délai, plus le montant d’argent que nous recevrons en retour sera élevé.

Ensuite, il y a les contrats de meurtre. C’est là que nous obtiendrons vraiment les meilleures tranches. Ce sont des missions courtes pour exterminer les ennemis dans un délai donné, attaquer une cible spécifique ou tuer des personnes en utilisant certains mouvements. Les récompenses sont assez importantes mais elles se répètent trop souvent, devenant une routine anodine et ennuyeuse.

Reformuler les genres à la commande du katana

Peut-être que la prémisse principale de No More Heroes est que nous venons nous donner du lait dans un Hack & Slash, mais avec des nuances. Le style présenté ici est à la limite des éléments beat em up. Même musou parfois. Mais avec la touche originale du « finisher » que nous exécutons lors du déplacement d’une direction du joystick (ou du déplacement du joycon). Nous pouvons établir deux positions de combat, basse et haute, qui détermineront la façon de briser les défenses de l’ennemi ainsi que la variété des combos que nous exécutons. En position basse, nous attaquerons plus vite et avec plus de coups, ennuyant ceux qui se défendent en position haute. Au contraire, dans le high, nous ferons plus de dégâts, nous frapperons quelque chose de plus lentement et nos combos seront plus courts, étant destructeurs avec ceux qui se protègent avec un style bas.

Travis est un gars agile et très rapide, nous pouvons donc basculer entre les deux styles en moins d’une seconde, ce qui conduit à des batailles effrénées. N’oublions pas non plus que les deux styles ont des coups renversants, qui, s’ils réussissent, nous permettent de les brancher pour exécuter des duplex qui les laissent à la merci d’un coup de grâce.

Tout cela est recouvert d’une couche de hasard curieux et amusant, sous la forme de machines à sous de casino. Lorsque nous vaincrons un ennemi avec un finisseur, 3 emplacements apparaîtront qui nous donneront une icône aléatoire. Si 3 de la même ligne, nous obtiendrons un effet aléatoire pour une durée limitée. Et attention, ce sont les plus utiles et les plus bizarres que vous puissiez trouver. De passer en mode « Super Saiyan » et de tout tuer à la fois, entrer dans le temps de balle, générer une caméra noir et blanc qui nous permet d’exécuter des ennemis de manière super gore ou d’être capable d’attaquer à des vitesses vertigineuses.

Kitano, c’est toi?

Le gros jackpot des combats revient aux patrons. Tout au long de l’aventure, notre objectif n’est autre que de s’en prendre aux meurtriers qui sont au-dessus de nous pour leur voler leur vie et leur travail. Chacune de ces 10 personnes a un design, un parcours et un roulement tellement originaux que nous en tomberons instantanément amoureux. Nous voyons des références à eux dans tous les pores de leur peau, ainsi que des critiques subtiles de certains aspects de la mentalité japonaise. Je ne veux pas approfondir cela pour éviter les spoilers aux « nouveaux venus » mais pour vous donner un exemple rapide, Suda fait une excellente critique de l’arrogance et du manque de responsabilité civile des super-héros qui se produisent à la fois dans la bande dessinée américaine et le cinéma Tokusatsu du Japon.

En outre, la manière d’aborder chacun d’eux est totalement différente. Il y aura des ennemis rapides à attaquer lorsqu’ils seront exposés au repos, d’autres qui se concentreront à nous presser à distance et nous devrons éviter leurs projectiles pour les humilier de près ou même d’autres qui chargeront comme des fous contre nous. Avec ceux-ci, vous devez être particulièrement prudent car ils ont des attaques qui nous tueront d’un seul coup, quelle que soit la vie que nous avons. Sans aucun doute, les deux derniers boss sont ceux où les pics de difficulté font le plus impression, nous donnant des combats où nous gaspillerons de la testostérone compte tenu de la difficulté avec laquelle ils nous mettent à l’épreuve.

Quelles nouvelles nous apporte cette revue de Nintendo Switch?

Bien que No More Heroes soit déjà passé par la friteuse il y a quelques années sur PlayStation 3, la Switch est la première console Nintendo à recevoir un remaster de ce classique de la Wii. Parmi les nouvelles les plus importantes, c’est que le jeu tourne maintenant à 60 images presque stables (je dis presque parce qu’en mode dock, il y a des parties où nous avons de petites gouttes, lorsque nous parcourons la ville avec la moto, en gros) et la résolution a augmenté à 1080p en Mode TV et 720p dans le cas des jeux portables.

Le style graphique est le même que celui de la Wii, celui qui est préservé avec fraîcheur et grâce, bien que les années pèsent sur des choses comme les animations, à quel point la ville se sent déserte ou ce bruit ennuyeux de voir des objets générés, tels que des véhicules, presque Dans notre visage quand nous allons à toute vitesse. A cela rajoutez quelques bugs, peu gênants, mais existants. Par exemple Les voitures de PNJ se lèvent, en traversant la route, lorsque nous les approchons ou que notre moto se coince entre des murs invisibles. Ils arrivent peu et ne gênent pas trop l’expérience, mais ils doivent aussi être signalés car dans l’original je ne me souviens pas qu’ils se sont produits.

Quant au contrôle il y a aussi des nouveautés. Au final, l’obligation d’avoir à jouer avec des capteurs de mouvement est supprimée, remplaçant celle-ci par la commande du manche droit, ce qui est beaucoup plus précis. Quoi qu’il en soit, pour ceux qui aiment ce type de contrôle, avec les joycons séparés, vous pouvez exécuter les mouvements comme s’il s’agissait de la Wii Mote ou du Sony Move.

Masafumi Takada, compositeur récurrent chez Grashopper Manufacture, a réalisé une de ses meilleures œuvres ici. Des indices révolutionnaires qui capturent avec précision la folie du monde qui entoure Travis.

Le Beam Katana vaut-il la peine d’être rallumé?

Que nous puissions rejouer No More Heroes sur Nintendo Switch est avant tout un motif de célébration. À partir d’aujourd’hui, les versions Wii et PlayStation 3 sont aussi obsolètes qu’inaccessibles. Ajoutons également le fait que le port est plus que décent en augmentant la fréquence d’images et la résolution à des niveaux agréables. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, le prix le sera peut-être. Il en coûte 20 euros dans le Nintendo eShop, une bonne affaire pour le jeu qu’il s’agit.

Travis Touchdown est de retour et veut écraser quiconque lui donne un mauvais regard. Un port intéressant, qui n’est pas critiqué par la censure et qui conserve tous les avantages et incitations qui ont fait de l’original un classique instantané. Le meilleur set-up pour la troisième partie qui nous arrivera d’ici 2021.