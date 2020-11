Après avoir analysé le premier, nous vous présentons aujourd’hui l’analyse de No More Heroes 2 pour Nintendo Switch. Travis veut plus d’un ordinateur portable!

Quelle série d’aventures Travis nous avons sur le Web! Après l’analyse de Travis Strikes Again et le premier titre de la franchise, nous vous apportons aujourd’hui le Test de No More Heroes 2 pour Nintendo Switch. Cet opus, qui reçoit le sous-titre Desperate Struggle, est initialement sorti sur Nintendo Wii en 2010. Juste une décennie s’est écoulée depuis son lancement et il vient s’habiller dans la nintendera hybride. Continuez à lire, nous vous disons avec des cheveux et signale tout ce que propose ce classique Suda 51.

Retour pour grimper dans le classement des tueurs

Travis Touchdown est une légende dans le monde souterrain des tueur à gages. Ayant atteint la première place dans la UAA, il a pris sa retraite, laissant Santa Destroy pour devenir une mégapole soutenue par la richesse et le sang des assassins. Après avoir été agressé par Skelter Helter et l’avoir tué, il rentrera à nouveau dans le programme d’assassin de l’UAA, commençant cette fois en position 51. Compte tenu de cet événement et du meurtre de son meilleur ami, Bishop, Travis décidera de revenir à son passé sanglant en le prenant. cette fois à titre personnel.

En terminant ce paragraphe, l’intrigue de No More Heroes 2 est plus sérieuse, plus solide et plus axée sur le spectaculaire et la profondeur. Evidemment, bien que Suda 51 ne soit pas aux commandes, les références à la pop culture, au geekisme extrême et à un délice pour le gore sont toujours présentes, même si maintenant tout a un cours plus logique et n’est pas tant guidé par la surprise “aléatoire” ou la folie histrionique de la première partie.

Les personnages gagnent également plus en profondeur, à la fois esthétiquement, avec des modèles plus détaillés et exubérants (dans le cas des femmes) et narratifs, racontant l’intrigue comme s’il s’agissait d’un «peep show» des lèvres d’une inconnue. à travers une paroi de verre. Personnellement, l’histoire n’est pas si surprenante car elle s’inscrit davantage dans les ressources narratives typiques, mais elle capte certainement plus et nous laisse une meilleure impression que la première partie.

Plus concentré, du jouable à l’exploration

L’une des grandes vertus de cette suite réside dans l’extirpation du monde ouvert. Oui, beaucoup d’entre vous verraient cela comme quelque chose de négatif, mais la première partie contenait un Santa Destroy vide, laid et ennuyeux. Utiliser la moto de Travis pour se rendre d’un endroit à un autre était une épreuve et qu’ici, nous n’ayons pas à passer par cette épreuve est une bonne nouvelle. En fait, nous aurons plus d’activités et de lieux à visiter, le tout à partir d’une carte où nous indiquerons l’emplacement et Travis s’y transportera.

Bien sûr, on peut continuer à aller acheter des vêtements (avec plus d’accessoires et beaucoup plus variés que ceux de la première partie), réaliser des kills contre la montre, se procurer de nouvelles armes dans le Laboratoire, aller au Gym pour laisser nos doigts dans des mini-jeux avec lesquels augmenter nos statistiques ou faire des «jobs» pour gagner de l’argent. Ces derniers sont présentés comme des mini-aventures dans des scénarios 8 bits, où il faut surmonter les écrans comme s’il s’agissait de jeux NES classiques. Nous pouvons chasser les insectes avec un aspirateur, ramasser les ordures dans l’espace, faire cuire des steaks de viande ou poser des tuyaux pour amener de l’eau dans les maisons de Santa Destroy. La plupart des mini-jeux sont plus complexes et amusants que ceux de la première partie, et ils nous rapportent également plus de revenus.

Là où je vois des inconvénients, c’est dans le gymnase. Leurs mini-jeux sont des tests assez exigeants qui coûtent de l’argent, et si nous échouons, nous devons payer à nouveau. Cela consommera beaucoup de ressources en attendant les résultats, faisant pencher la balance davantage vers la frustration que vers la récompense. Dommage, car en les polissant un peu plus en ce sens, ils donneraient une bonne critique à ceux de la première partie. En l’état, je garde les originaux sans aucun doute.

Maintenant oui, un Hack & Slash avec toutes les lois

Le combat est un autre domaine dans lequel il a énormément bénéficié. Il poursuit la philosophie de l’original: porter le katana laser à la main pour répartir le remorquage parmi les ennemis qui se présentent à nous. Nous continuons à jouer avec deux positions, haute et basse, qui feront varier le nombre de “coups” et la force des coups, en plus de briser la garde des ennemis qui se défendent dans la pose opposée à la nôtre. Les supplex reviennent également, s’exécutant de la même manière lorsque les ennemis sont assommés (après les avoir frappés avec des coups de poing et des coups de pied avec les boutons A et B).

Bien que cela puisse sembler conservateur d’après ce qui a été décrit ci-dessus, la mécanique de fixation des ennemis, la précision des coups, la variété et la spectaculaire de la même chose se sont améliorées de 300% par rapport à la première partie. Mais là où nous voyons le plus de changements, c’est dans la machine à sous. Si vous vous en souvenez, ce sous-mécanisme est activé chaque fois que nous exécutons un “finisher”, eh bien, bien que nous ayons maintenant moins d’options, elles ont été améliorées et maintenant elles sont plus intéressantes. Nous pouvons temporairement nous transformer en tigre, exécuter tous les ennemis à l’écran et avoir une super vitesse avec des combos infinis.

La probabilité que ces buffles nous touchent est plus élevée et beaucoup plus utile lorsqu’on les utilise avec un minimum de stratégie. En plus de cela et comme principale nouveauté en combat, nous avons le mode Ecstasy, qui nous permettra – pour un temps limité – d’être invulnérable et d’attaquer avec plus de dégâts. Il est représenté par l’icône du tigre, qui en frappant des coups, il se mettra en colère. Une fois qu’il a la peau rouge et rugit, nous pouvons déclencher ce mode en appuyant sur le bouton Sélectionner. Très utile, surtout contre les boss.

Plus de boss, plus charismatique et plus coloré

Comme vous l’avez lu, nous avons commencé cette fois en position 51 du classement au lieu de la dixième. Cela signifie que nous aurons plus de patrons pour se couper le visage et les yeux, coupables, qui sont un vrai délice audiovisuel. Évidemment, ils n’atteignent pas le niveau de spectaculaire de jeux comme Bayonetta, mais ce sont des confrontations à encadrer. Tous les boss dégagent un charisme hors du commun, offrant différents combats où l’on ne peut pas se détendre.

Il est vrai que la difficulté est plus serrée par rapport à la première partie, plus facile à vaincre, mais aussi plus satisfaisante. De plus, si nous terminons le jeu, nous pourrons les affronter dans un mode spécial sans avoir à traiter les autres éléments du programme.

Sans oublier que tout semble avec des graphismes et un son dévastateurs. Le premier, malgré le bon travail de remasterisation qu’il a effectué, semble austère dans de nombreux domaines. Ce n’est pas le cas dans cette deuxième partie. Le moteur graphique utilisé par Marvelous developer Engine Software a été utilisé pour exploiter pleinement le potentiel de cette revue et aller avec les résultats. Les cheveux et les vêtements des personnages bougent maintenant naturellement, la physique a été entièrement améliorée, certains éléments de la scène sont détruits, les effets de lumière ressemblent maintenant à du plasma … Généralement fou.

Fuming sur Wii et maintenant sur Switch aussi

Ce port, comme le premier, augmente la résolution du programme à 1080p en mode dock et 720p en ordinateur portable. Le framerate a été mis à jour de 30 à 60 images, étant une vraie joie pour les combats. Contrairement au port du précédent, celui-ci a une fluidité rocheuse, sans qu’aucune goutte ne soit remarquée à aucun moment du programme. N’oubliez pas qu’il sort au même prix, environ 20 euros dans l’eShop, ce qui est une bonne affaire si vous me le demandez.

Les commandes de mouvement sont également préservées et les joycons ou le contrôleur pro peuvent être utilisés pour exécuter les finisseurs ou les touches à travers des mouvements. Si nous n’aimons pas cette fonctionnalité, elle peut toujours être désactivée depuis le menu et utiliser le stick droit comme substitut. Bien que les commandes de mouvement fonctionnent très précisément, je préfère personnellement la fiabilité et la précision du manche. Question de goût.

Eh bien, rien de plus, mes chers. Le dicton selon lequel les suites sont toujours pires est rompu avec la lutte désespérée. No More Heroes 2 est plus et meilleur que la première partie, étant un titre plus sobre et concentré, nous donnant ainsi une expérience plus purifiée qui mettra les 5 sens au maximum. Encore un génie du grotesque Goichi Suda à ne pas manquer. Plus avec la troisième partie à tomber dans quelques mois, coupable.