Analyse de Monster Jam Steel Titans 2 pour PC, laissez les moteurs rugir

Si les courses traditionnelles vous ennuient, dans cette critique de Monster Jam Steel Titans 2, vous découvrirez que l’écrasement est également cool.

L’homme ici n’est pas que j’idolâtre les jeux de conduite. Vous pouvez me donner un Gran Turismo ou un Forza qui me fera la même illusion qu’une couche sur un petit enfant. Mais si l’approche est différente … Peut-être que la chose brillera, quelque chose que j’étudierai dans le prochain Test de Monster Jam Steel Titans 2.

Le retour d’une tradition des années 90

Monster Jam Steel Titans est sorti il ​​y a quelques années et son objectif était de récupérer les expériences vécues par ce programme « Yankee » de 1992. Voir un SUV avec d’énormes roues et voir comment dans un stade il laissait tout plus plat que les pentes de Vigo est quelque chose que personne ne dirait n’est pas cool.

Dans le domaine de la lecture vidéo, nous avons eu pas mal de traductions. La chose a commencé fort en 2002, avec la série Monster Jam (juste) qui avait des versements annuels jusqu’en 2016, où un Crush It pas très réussi! le rideau tomberait définitivement … Jusqu’à 3 ans plus tard.

Mais nous ne pouvons pas oublier le travail acharné de Motorstorm. Cette saga exclusive de systèmes Sony nous a laissé entre les mains de courses massives avec toutes sortes de véhicules. Il est indéniable que les jeux d’Evolution Studios ont beaucoup bu de Monster Jam, mais après Motorstrom RC, nous n’avons eu aucun signe de vie de la franchise.

Cependant, cette première approche de Monster Jam Steel Titans était un peu froide, étant un jeu assez court dans tous les aspects et qui est rapidement passé dans l’oubli. Cependant, le deuxième volet est livré avec une intention plus ciblée et des idées plus efficaces.

Le goût savoureux des jeux d’arcade

Ceux d’entre nous qui ont déjà certaines années sur le dos vivent avec enthousiasme et enthousiasme la montée en puissance des machines d’arcade. Concourir pour des points en échange de notre salaire est devenu une routine que nous avons adoptée sans trop de considération.

Ce jeu vidéo récupère partiellement cette essence, où le score prévaut plus que tout autre objectif. Bien que Monster Jam Steel Titans 2 juge bon de proposer un nombre infini de modes et tous très variés, l’essentiel est que nos pirouettes, nos destructions et notre ingéniosité sont la clé pour progresser dans le jeu vidéo.

Ainsi, ayant une scène semi-ouverte comme centre nerveux, nous devrons accéder aux tests et tournois suivants, dans le but de débloquer plus de voitures et de les améliorer avec les points susmentionnés.

Il se compose d’une colline avec différentes portes et points d’intérêt. Il y a des œufs de Pâques, des zones interactives mais rien d’autre. Au final, il sert de pont de transition à chaque test sans beaucoup plus d’intérêt, ce qui est dommage car beaucoup plus aurait pu être exploité.

Aimer les deux tractions

La principale caractéristique du contrôle d’un Monster Truck est qu’il utilise les deux tractions. A travers le contrôle, nous devrons l’utiliser avec les deux bâtons, celui de gauche desservant l’avant et celui de droite pour l’arrière. De toute évidence, il n’y a pas de contrôle de la caméra, alors voici le désordre.

Beaucoup d’entre vous seront habitués aux jeux de course traditionnels et utiliser le joystick droit pour déplacer les roues au lieu de la caméra vous fera confondre dans les premières mesures. Il est typique de tourner une courbe, de tourner le manche pour centrer instinctivement le point de vue et que la voiture va prendre le vent pour un virage serré de l’essieu arrière.

Heureusement, c’est plus qu’étudié. Les « monstrencos » peuvent être récupérés si nous tournons les deux bâtons en cercles, debout avec un saut périlleux sinueux qui nous injectera également une bonne dose de points de suture. Une fois que nous serons familiarisés avec l’utilisation des deux essieux, nous comprendrons le potentiel que nos véhicules chérissent.

Par exemple, si nous tournons les deux dans une courbe avec un minimum de précision en même temps, le véhicule pourra s’incliner sans perdre de vitesse. Un autre serait lorsque nous prenons une rampe avec beaucoup de vitesse, où le véhicule effectuera des sauts périlleux dans les airs si nous poussons les deux leviers des bâtons vers l’arrière.

Monster Jam Steel Titans 2 nous permet d’expérimenter avec les bâtons, étant un peu déroutant au début, mais assez satisfaisant peu de temps après que nous ayons compris.

Un monde où la physique est tout

Conduire de telles créatures doit être puissant. Eh bien, Monster Jam Steel Titans 2 nous donne des sensations étranges sur un plateau. Il est vrai que l’on remarque le poids cohérent de telles bêtes métalliques, voire le balancement de celle-ci quand on subit des agitations, mais sa force, sa griffe, sa poussée… Je remarque qu’elle brille par son absence.

C’est bien que presque tout soit cassable, mais nous ne remarquons pas ce sentiment de «puissance absolue» lorsque nous traversons un ensemble de boîtes bien empilées ou que nous finissons de briser la carrosserie d’une voiture dans ses derniers stades de vie. Je pense qu’il est essentiel dans un jeu de ces caractéristiques de bien transmettre ces sensations au commandement, car sinon, on se retrouverait avec n’importe quel titre de course.

Au moins sur la question de la destruction, c’est le cas. Les véhicules subissent les coups, dispersant des parties de leur corps jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans des squelettes métalliques.

En ce qui concerne le réalisme, l’IA échoue également. Les adversaires ne sont pas un défi trop complexe, de plus, ils donnent même l’impression que le filet de bave tombe sur eux. Ils sont lents, ils font d’étranges manœuvres et parfois ils se demandent même quoi faire.

Avec les roues de charrette, tout est plus amusant

Monster Jam Steel Titans 2 apporte de bonnes réminiscences à des titres comme Tony Hawk’s Pro Skater … Mais avec de tels bicharracos l’idée est que les sensations sont plus proches de Destruction Derby. Ce n’est pas que ce soit la panacée techniquement (bien que sur un PC haut de gamme ça ne soit pas descendu en dessous de 200 fps avec tout au maximum) mais au moins ça devient intéressant quand on prend le coup de la double transmission.

Je suis sûr que les fans de Monster Jam l’aimeront, car il suit les directives de la première partie mais fait beaucoup mieux les choses. Vous avez ici du contenu depuis un moment en termes de rejouabilité pour améliorer les marques et débloquer du contenu.