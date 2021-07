Analyse de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin pour PC

Nous avons bien graissé la selle pour vous apporter avec un vent frais cette critique de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin pour PC.

La chasse peut être très amusante, coupable, mais parfois, le corps nous demande de changer de décor. Car se jeter face au danger pour se casser la poitrine contre un Nergigante c’est très bien, mais il vaut mieux faire s’affronter deux. Et dans cet esprit (plus ou moins) nous avons osé faire le Critique de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Une histoire avec des lumières et des ombres

Je vais être honnête avec vous coupable : avec le premier titre de cette sous-série je n’étais pas particulièrement content. En tant que fan de la franchise, et malgré le fait de savoir à quel public ce titre s’adressait, je savais que la chose pouvait donner beaucoup plus d’elle-même. Cela peut ne pas en avoir l’air, mais l’univers de Monster Hunter a une tradition des plus intéressantes.

Cependant, comme je l’ai dit, dans cette première aventure, cette tradition s’est essentiellement jetée par-dessus bord pour vous donner une histoire plutôt idiote, typique de l’anime générique de l’époque. Par conséquent, avec ce deuxième versement, ils avaient une nouvelle opportunité de se racheter… ou de replonger dans le puits. Et tu comprends ?

Eh bien, voyez-vous, ma partie fan n’arrête pas de dire que tout cela aurait pu être beaucoup plus peaufiné. Cependant, je remarque une légère amélioration par rapport au premier titre. Ici, nous avons à nouveau (nous n’allons pas nous laisser berner) une histoire typique d’un anime général, avec ses moments de pouvoir d’amitié résolvant tout ou vous montrant les personnages de ceux que vous voulez gifler avec une main ouverte.

Et pourtant c’est bien plus agréable que la première aventure. C’est peut-être parce qu’au sein du générique, ils ont opté pour des choses qui en général ressemblent davantage au spectateur et, pourquoi ne pas le dire, ceux qui apprécient ce type de contenu pourront s’amuser plus ouvertement avec cela.

Malgré cela, les coutures sont toujours visibles. C’est un produit qui boit des séries du style, donc les rebondissements ou les moments tendus qu’on essaie d’offrir sont clairement connus comment ils se termineront pratiquement depuis le début. Non, cela ne vous surprendra pas, même si cela peut vous divertir.

À cela s’ajoutent quelques décisions narratives très discutables, comme l’abus excessif de flashbacks pour essayer de nous faire connaître davantage les personnages. De cette façon, nous essayons de créer une connexion entre eux et nous, ce qui n’est même pas réalisé à distance. Cela aurait sûrement pu être mieux abordé, peut-être avec des missions de personnage obligatoires plus intéressantes ou quelques dialogues supplémentaires.

Mais la vérité est que c’est ce que nous avons. Et, comme on dit, on peut dire qu’il s’y conforme, mais sans se vanter. On est en gros face à l’histoire d’un film Pokémon (le premier, c’est fantastique), mais avec des monstres, et il faut en tenir compte.

Monsties, monstres et matériaux

Venons-en maintenant au sujet jouable. Il boit énormément de ce qui a été vu dans son premier titre, mais avec des améliorations qui, honnêtement, ne se plaignent pas à cet égard. Nous avons les typiques pierre-papier-ciseaux avec des monstres, dans ce cas des attaques techniques, agiles et puissantes. Certaines attaques en battent d’autres dans un triangle à la Fire Emblem, et c’est la complexité dans laquelle nous nous trouvons.

Mais bon, là, je dois casser une lance en faveur de tout ça. Quelque chose de simple ne doit pas nécessairement être mauvais, comme dans ce cas. Vous n’avez qu’à prendre en compte ce que vous allez trouver, bien sûr. Et c’est qu’au combat la chose, au fond, ira du spam au type d’attaque contre lequel le rival est faible à ce moment-là.

Au moins jusqu’à ce qu’il s’énerve et commence à utiliser d’autres types d’attaques, auquel moment il sera temps de spammer le type d’attaque qui est faible avec ce changement. Au début, eh bien, cela peut vous surprendre car vous devez découvrir le motif du monstre. Mais dans le même combat le gâteau est découvert et cela peut devenir assez fastidieux.

La surprise peut venir lorsque l’ennemi utilise une capacité, puisqu’il est normalement en dehors de cette catégorie, ou lorsque le monstre que vous avez à ce moment-là décide qu’il va changer sa tendance d’attaque, car oui, pour vous foutre de votre calicot et vous forcer pour changer de bogue. Des monstres stupides. Même s’il va sans dire que cela se fait rarement, donnons-lui un vote de confiance.

D’accord, ceux d’entre vous qui viennent du premier jeu diront « Eh bien, c’est le truc des histoires, que dites-vous qu’elles se sont améliorées, gaznápira ». C’est ce que je vais faire maintenant. L’une des améliorations que nous avons trouvées est que maintenant, pendant l’aventure, vous pourrez nous accompagner compis. Des compositions humaines je veux dire. Et ça, coupable, c’est de l’or.

Ils peuvent nous soigner, nous soutenir… mais l’important c’est qu’ils combattent à nos côtés. Mais réellement. Ils ont leurs trois cœurs de vie (qui s’éloignent du nôtre, mais s’ils les perdent, caput), et nous pouvons combiner nos attaques avec eux. Je ne parle pas seulement des attaques normales pour les améliorer, je parle aussi des attaques spéciales des monstres. Les dégâts seront brutaux, coupables.

Mais comme vous le savez, tout ne se bat pas dans ce jeu. Il y a aussi cette belle pente où l’on vole des œufs dans les nids. Là, en préservant la faune et l’écosystème. La vérité est que dans ce sens, il n’y a pas de modifications majeures, à part l’ajout d’expéditions de monstres pour obtenir plus de matériaux.

En dehors de cela, nous continuons à avoir les meilleurs monstres en fonction des œufs que nous obtenons, en plus de l’héritage des gènes pour créer l’authentique monstrie définitif. Rien de particulièrement encombrant, vraiment, ce qui est grandement apprécié.

Si ce que vous recherchez, en revanche, c’est l’aspect plus social, sachez que les batailles PVP continuent, en plus des expéditions conjointes pour obtenir des ressources et des œufs, mais nous avons bien peur que je ne puisse pas vous en dire plus sur le sujet , car il n’y avait pas de chance à temps pour l’essayer.

Ça a l’air, mais la moitié

Quant aux graphismes… eh bien, le jeu est joli. Il a différentes zones qui nous permettent d’avoir une grande variété pour profiter des scénarios, et les monstres et les monstres ont l’air vraiment bien. Il en va de même pour les villes ou les personnages de l’histoire, qui ont un design unique.

Bien que s’il y a quelque chose à souligner, ce sont sans aucun doute les attaques spéciales et, bien sûr, le joyau de la couronne de tous les Monster Hunter : armes et armures. Et qui n’a pas été une victime de la mode dans ces jeux, c’est qu’il ne connaît pas la joie que c’est d’aller avec votre superbe armure Nerscylla et de se sentir comme un putain de Power Ranger.

Malheureusement, tout n’est pas bon. Malgré le fait que nous jouions sur PC, la plupart des textures étaient assez merdiques, comme dans le cas de l’herbe ou de la neige, par exemple. De plus, des cas d’éclatement ont été à l’ordre du jour, avec des fleurs qui ont été générées pratiquement dans notre sillage.

Concernant la musique, pour sa part, je ne vais pas me plaindre. La vérité est que le jeu a de TRÈS bons thèmes, qui sont assez agréables. Le doublage contribue également à rendre tout cela plus rond, pouvoir choisir à la fois l’anglais et le japonais selon nos goûts.

Nous devons faire un petit paragraphe ici pour parler, précisément, de la traduction. Le jeu est livré avec des textes et des sous-titres en espagnol, bien que certaines traductions ne nous correspondent pas tout à fait. Des choses comme « Le Jaggi a des renforts » quand il veut faire référence à un monstre abattu qui se lève nous fait lever les sourcils avec scepticisme. Et ce n’est pas la seule perle, pour mémoire.

Monster Hunter Stories 2 Conclusions de l’analyse Wings of Ruin

Nous sommes confrontés à un titre qui peaufine de nombreux aspects de son prédécesseur. Malgré cela, il ne finit pas de décoller à cause de quelques pannes qui alourdissent la base. Cependant, il fait son travail aussi bien pour les fans que pour ceux qui recherchent une expérience plus légère, puisque le jeu vous invite à vous détendre et à ne pas trop réfléchir.

Cela peut sembler une blague, mais des jeux comme celui-ci sont nécessaires, surtout dans cette saga, où la complexité d’une chasse peut vous conduire sur le chemin de l’amertume. C’est beau, c’est divertissant et il ne faut pas en demander plus, car c’est bien comme ça, un clin d’œil affectueux à une saga très appréciée, mais offrant un autre point de vue.