Analyse de Monster Hunter Rise pour Nintendo Switch

Nous avons vu des monstres de toutes sortes dans cette revue de Monster Hunter Rise. Et la vérité est que nous voulons en voir encore plus.

Vous vous levez, vous voyez le soleil se lever, les oiseaux chantent … et soudain, le cri d’une wyverne. Il est temps de travailler, car c’est la dure vie du chasseur, et dans le Critique de Monster Hunter Rise nous avons libéré tout notre potentiel pour cela.

Un village avec beaucoup de personnalité

Si vous avez lu l’actualité du jeu qui a été publiée sur le web, vous savez bien que, malgré le désir de jouer au jeu, un serveur l’a regardé avec une certaine réticence. Pas pour moi, bien sûr, mais pour essayer de me mettre à la place des autres joueurs.

Après tout, Monster Hunter World et son extension, Iceborne, étaient une véritable bombe. Et ils sont un vrai plaisir de jouer avec (surtout après l’inclusion de la griffe rétractable). C’est pourquoi ce titre pensait qu’il pouvait être vu comme un pas en arrière. Mais à part quelques détails, je me suis trompé.

Mais nous allons rejeter ces idées petit à petit, ce que nous devons faire. Commençons par l’histoire. Cela nous offre ce classique, dans lequel un chasseur doit rester pour protéger le village assigné (dans ce cas, notre maison de naissance, apparemment).

Pas de zones inexplorées du Nouveau Monde où le mot écosystème est utilisé ou se déplaçant ici et là avec une caravane (peu importe à quel point c’était cool). Est-ce une mauvaise chose? Non pas du tout. Sauf dans Monster Hunter 4 (que je considère comme une avancée en termes de narration dans cette saga), les histoires des titres ont toujours montré cette simplicité. Une simplicité qui nous remplit et nous sert. Parce qu’ici, nous sommes venus chasser les monstres.

Après tout, nous sommes un chasseur « nouvellement diplômé » qui veut protéger Kamura, son village natal, comme nous l’avons dit. Et c’est que les monstres ne veulent pas laisser pierre sur pierre, cette fois plus que jamais, puisqu’ils «s’allient» même dans la frénésie.

En gros, c’est chasser ou être chassé, et cela se traduit à merveille. La sensation de devoir protéger un lieu est également renforcée par cette frénésie, en plus des cinématiques qui nous sont montrées. Nous sommes quelqu’un qui manque vraiment.

Cela peut paraître idiot, mais dans d’autres titres, malgré tout, ce sentiment pourrait être un peu dilué. Oui, vous pouvez sauter les missions frénétiques après avoir effectué les missions requises, mais leur présence est ce qui crée ce sentiment. Vous respirez grâce à cela et à ses villageois.

Donnez-moi un cordobicho et je dominerai le monde

Avec l’arrivée de la griffe rétractable dans Monster Hunter World: Iceborne, je croyais que nous avions atteint le summum du gameplay de la série. Je vous en prie, vous montiez le monstre, vous l’avez vissé sur le visage et vous pourriez l’écraser contre les murs avec vos poings! Mais alors les cordobichos sont arrivés.

Oui, peut-être cette épicité qui vous permet de vous accrocher au visage du bogue dont la tique se perd, mais c’est que vous gagnez dans bien d’autres choses. Pour commencer, en vitesse et en verticalité. Avec le cordobichos, vous vous déplacez gracieusement comme une plume dans l’air. Le pouvoir de vous propulser en courant le long des murs pour raccourcir le chemin, pour vous rapprocher d’un monstre, pour esquiver … c’est un tout nouveau monde.

Et cela sans parler des mouvements uniques qu’ils donnent à chaque arme. Certains sont vraiment cassés et rappellent les styles Generations et Generations Ultimate. Et c’est qu’avoir un «contre» pour ainsi dire qui nous libère du mal et frappe l’ennemi est la chose la plus proche de se sentir comme une divinité incarnée.

Oui, toutes les armes ne l’ont pas, mais ces autres ont des choses qui les font briser le cordon. Et si un coup énorme qui peut étourdir et endommager la zone, un autre qui vous pousse et vous fait tomber sur le monstre, être capable de déclencher votre attaque chargée contre lui … cela dit, une bestialité.

Cela motive beaucoup quand il s’agit de jouer. Cependant, les plus puristes peuvent dire que cela rend le jeu trop facile. Le pouvoir peut dire, étant donné que, eh bien, c’est une ressource très précieuse, nous ne le nions pas. Mais honnêtement, je ne retournerais pas pour le monde. Avec eux, ils donnent deux fois l’envie de jouer pour toutes les possibilités qu’ils offrent.

Je veux me baigner dans le sang du dragon ancien!

Cependant, je dois dire que, indépendamment d’eux, le jeu devient un peu simple. Jusqu’à présent, le défi qu’il peut offrir semble un peu inexistant. C’est peut-être à cause des connaissances de la saga, mais en général, après l’avoir essayé avec de nombreuses personnes (novices et vétérans), le sentiment que cela me laisse est celui-là. Cela a été considérablement simplifié.

Et je ne parle pas de commandes, de descriptions ou de découpage. Je veux dire ça, les chasses. La chose est plus pressante dans le mode histoire que dans les missions du village. Et c’est qu’en cela nous ne trouvons que des missions de bas rang. Oui, le Magnamalo va très bien vous frapper la première fois que vous le rencontrez mais … le truc est un peu décaféiné.

C’est peut-être pour cela qu’il n’y a pas de multi dans le village. C’est l’un des pas en arrière du monde que j’ai mentionné plus tôt. Et c’est que dans cette édition, vous pourriez passer le mode histoire devant des collègues, en étant capable de faire avancer cet aspect du jeu en même temps qu’eux. Et cela avait du sens, car il pouvait se sentir comme faisant partie de l’équipe d’exploration du Nouveau Monde.

Le fait que cela soit supprimé ici me fait mal paraître. Ou il le ferait, vraiment, si les missions du village, comme je l’ai dit, étaient plus difficiles. Peut-être qu’il a en tête de souffrir contre des choses comme l’Alatreon dans Monster Hunter 3 Ultimate. Bien que j’espère qu’avec les mises à jour, cela sera corrigé.

Car il faut le reconnaître: le mode village, en plus d’être facile, est excessivement court. Et les missions de guilde manquent pas mal de monstres. Heureusement d’ici la fin du mois d’avril, d’autres seront inclus, afin que nous puissions respirer facilement. C’est un mal temporaire, mais il faut le commenter.

Peut-être pourrions-nous dire que la frénésie peut vous donner un peu de chicha dans cet aspect mais … Je ne le nierai pas: ce mode solo devient un peu fastidieux. Avec d’autres chasseurs (comme dans les chasses), c’est quand toute la chicha est enlevée.

Bien que sa « difficulté » réside davantage dans le fait que vous jouez contre le temps et la résistance des bâtiments, c’est donc quelque chose d’un peu « étranger » au monstre lui-même. Je dois toutefois ajouter que c’est un mode qui donne une assez bonne variété au titre. La coordination et la prise de décision sont ici essentielles.

Chanter au dango sous un cerisier

Nous devons le dire très fortement: le jeu, visuellement, est magnifique. Oui, il se peut que tout le muscle graphique ne sorte pas de la console et que nous ayons des problèmes de physique en ce qui concerne les intersections armure / cheveux. Ou le fait que les petits monstres, de loin, soient ralentis d’une manière un peu étrange.

Mais cela ne veut pas dire que le jeu est visuellement une vraie merveille. Chaque zone a sa propre palette de couleurs bien différenciée, donnant une incroyable variété au titre dans son ensemble. Cependant, être dans le village de Kamura est déjà un autre niveau. La conception des personnages et celle du village ont été magnifiquement élaborées.

Oui, c’est pratiquement une rue comme dans d’autres jeux classiques. Mais c’est que l’arôme oriental est distillé des quatre côtés. Peut-être même plus qu’à Yukumo, même si nous manquons une source chaude pour sortir les Qurupecos en caoutchouc.

Connaissez-vous le meilleur? Que cela ne se limite pas seulement à l’emballage. La musique accompagne également ce sentiment dès la première minute. Que ce soit avec les chansons d’introduction des monstres et des lieux, dans le plus pur style des moines, ou avec la bande originale du village et de nouvelles créatures, cela nous fait sentir comme faisant partie du pays du soleil levant.

Tout s’intègre de manière magistrale. Et je suis sûr que vous ne pourrez pas non plus arrêter de fredonner la chanson de dango.

Conclusions de l’examen de Monster Hunter Rise

La saga, malgré ce que vous pourriez penser, a fait un bond indéniable en qualité jouable avec ce titre. Chaque chasse est une joie, autant que de simplement rester en admirant le village et tous les détails qu’il cache.

Nous manquons une plus grande difficulté, mais ce n’est qu’une plainte temporaire, car nous savons déjà comment Capcom se conforme généralement aux mises à jour périodiques. Si vous êtes un vétéran de la saga, vous allez l’adorer tant que vous savez comment le rendre plus accessible n’est pas pire. Et les vrais défis viendront tôt ou tard.

Si vous êtes nouveau, je pourrais bien dire que c’est le meilleur titre pour commencer, à la fois pour la facilité de compréhension des éléments qui, même si cela peut être un peu accablant au début, est assez agréable avec les nouveaux joueurs, et parce qu’il respecte un style plus « classique », différent de Monster Hunter World, mais conservant une essence jouable adaptée à tout le monde.