Analyse de Minute of Islands pour Nintendo Switch

Nous réfléchissons à nos émotions les plus cachées avec cette critique de Minute of Islands pour Nintendo Switch.

Les jeux sont utilisés, à de nombreuses reprises, comme soupape d’échappement. Cependant, cela ne signifie pas que certains d’entre eux peuvent prendre des niveaux plus sérieux, dans le but de devenir un moyen de montrer divers problèmes. Et oui, comme vous pouvez le supposer, ce Analyse de la Minute des îles ça vient de ces jeux.

Lorsque vous traitez des sujets complexes

Analyser cela est assez complexe, coupable. Non pas parce que cela ne peut pas être fait, bien sûr, mais à cause des choses que cela implique. Minute of Islands pourrait bien être considéré comme un de ces « serious game » qui tente d’exposer un peu plus le torrent d’émotions qui submerge l’être humain.

Et j’ai bien peur de ne pas parler, justement, de bonnes émotions. Car c’est très bien d’avoir un esprit Monsieur Merveilleux, et de vouloir voir de l’optimisme partout, mais, coupables, de mauvaises émotions existent. Les problèmes mentaux que ceux-ci peuvent générer aussi. Et le montrer est une chose positive. Plus que tout pour que la réalité de ceux-ci soit comprise.

L’incompréhension, l’ignorance de la façon dont ils affectent les gens, le minimiser… fait plus de mal que de bien à la personne affectée, qui peut parfois être dépassée par des choses qui semblent anodines.

Après avoir dit tout cela, je pense qu’il est temps de parler du jeu lui-même. Comme je l’ai déjà mentionné, Minute of Islands est l’un de ces jeux « sérieux », quelque chose qui vous avertit dès la première minute, avec un petit écran avertissant du contenu du jeu. Et il y a des gens qui peuvent ne pas aimer faire face à ces choses.

Un monde en déclin

Dans le titre, on se met dans la peau de Mo, une fille rescapée d’une catastrophe qui a laissé l’endroit où elle vit au bord de l’effondrement. N’imaginez pas des météorites, des gelées ou autres. Ici, le problème vient de la main de certaines spores. Spores mortelles, qui produisent des hallucinations chez ceux qui les respirent et qui, avec le temps, finissent par prendre leur vie, ayant un nouvel hôte dans lequel se développer.

Non, encore une fois, je vous invite à arrêter de penser à des choses comme The Last of Us. Il n’y a pas de zombies. Rien d’infecté qui vous infecte. C’est simplement une mort lente. Il n’y a pas de remède connu, vous ne pouvez prendre des mesures que pour en respirer le moins possible, afin d’essayer de rester en vie un jour de plus, même si vous savez qu’à la longue, vous ne faites que remonter une montre qui au final s’arrêtera.

C’est dur, oui, mais cette mélancolie et ce désespoir sont palpables à chaque instant du jeu vidéo. Les îles sur lesquelles les événements se déroulent sont pratiquement vides, dépourvues de vie humaine ou animale, laissant derrière elles une belle mais triste traînée de spores en fleurs. Bien sûr, comment alors Mo ou sa famille peuvent-ils vivre dans cette région ? Simple, grâce aux géants.

Les géants sont une race qui nous est présentée un peu brièvement. On sait seulement que, dans une base souterraine, ils sont chargés de « nettoyer » l’air des îles, empêchant ainsi les spores de se propager à outrance. Et Mo est chargé de veiller sur ces géants, puisqu’ils lui ont eux-mêmes donné l’omnivara.

Cet outil permet à la jeune femme d’effectuer diverses tâches d’entretien, et c’est exactement ce que l’on retrouvera au début de l’aventure : les géants ont arrêté leur travail, et Mo doit remettre de l’ordre avant qu’un malheur encore plus grand ne se produise.

Récit à la poursuite du gameplay

Comme vous pouvez vous y attendre, le gameplay du titre est en arrière-plan. Si nous pouvions le définir comme quelque chose, ce serait peut-être une plate-forme très simple. Nous avons des sauts et des descentes à travers des zones définies, ainsi que des actions avec l’omnivara dans des zones très spécifiques, ce qui nous amènera à appuyer sur quelques boutons. Et voilà.

Si vous en êtes venu à trouver un gameplay divertissant pendant que cette histoire est racontée, oubliez-la. Le format n’est qu’un moyen de faire passer le message. Un message qu’il ne faudra que quelques heures pour connaître dans son intégralité, et qui peut devenir quelque peu répétitif dans son exécution. Oui, nous avons des points de collecte pour débloquer des souvenirs de Mo, mais rien d’autre.

Et bien que l’importance du récit soit soulignée, je pense que c’est un point à prendre en compte. D’autant plus que certaines zones de la plate-forme ne sont pas tout à fait claires, car le décor comporte souvent un si grand nombre d’éléments que cela reste flou.

Le pouvoir des petits détails

On ne peut ignorer l’évidence, le coupable : Minute Islands est magnifique visuellement. L’art, peint à la main, se démarque dans chacune des scènes qu’il montre, que ce soit avec ses personnages ou son cadre. Il a sa propre magie et il est impossible de ne pas être fasciné par ses détails.

Il sait attraper dès le premier instant. Bien que cela joue parfois des tours, comme nous voyons certains scénarios très chargés, il est plus difficile de localiser les points de montée et de descente, comme mentionné ci-dessus.

Et la musique n’est pas loin derrière, en plus de ses effets sonores. Les chansons ont leur propre charme, elles vous attrapent et ne lâchent pas prise, vous accompagnant comme si vous étiez une vieille connaissance tout au long de l’aventure. Les bruitages, en revanche, savent varier entre le généraliste et l’angoisse qu’ils peuvent produire, car il y en a qui peuvent générer un peu de bruit. En fin de compte, ils sont là pour générer une réponse.

Bien sûr, l’atmosphère ne serait pas complète sans le narrateur qui nous raconte cette histoire. Sa voix nous accompagne tout au long de l’aventure, nous montrant les pensées et les sentiments de Mo, ainsi que le reste des personnages. Sans aucun doute, cela nous aide encore plus à nous immerger dans le récit qui nous est présenté.

Conclusions de l’analyse Minute of Islands

Et nous arrivons à la partie difficile. Celui que beaucoup d’entre vous liront pour vous sauver tout ce qui précède. Et c’est pourquoi condenser tout cela ici est un peu plus complexe. Minute of Islands n’est pas un chef-d’œuvre. Absolument. Ce n’est pas une Hellblade qui fait vibrer chaque élément de votre être. C’est quelque chose de plus petit. Intime.

Il traite de sujets importants, tels que la solitude ou les comportements autodestructeurs et, si à certains moments les ressources pour le montrer ont semblé assez bonnes, à d’autres moments cela m’a donné l’impression que tout était trop dilué.

C’est un « vouloir présenter un message » mais pas vraiment atteint dans sa globalité. Parfois, cette représentation des problèmes m’était imposée. Comme si on voulait le mettre avec un chausse-pied, en ajoutant des éléments sans rime ni raison, qui au final laissaient un amalgame qui n’était pas du tout cohérent. Ajoutez à cela que la résolution de tout cela est aussi un peu forcée, hâtive, sans aboutissement clair.

Cependant, dans les moments où il ne s’implique pas à essayer de couvrir plus qu’il ne le peut, il est facile de se laisser emporter par ce qui nous est montré, à la fois visuellement et artistiquement.