Analyse de Miitopia pour Nintendo Switch, la folie Mii

La folie Mii revient pour envahir une console Nintendo. Nous vous apportons l’analyse de Miitopia pour Nintendo Switch.

Le rôle du bon (et de l’absurde) revient sur les consoles Nintendo avec une version renouvelée du Miis qui nous a donné tant de jeu sur Nintendo 3DS. Et nous vous disons dans ce Avis Miitopia pour Nintendo Switch Comment le grand écran convient-il au jeu et aux ajouts qui ont été ajoutés.

Je peux déjà vous dire que, bien sûr, ils ne lui font aucun mal et ils brodent un titre qui, en soi, était bon en son temps. Cependant, nous manquons plus de nouvelles, de détails et de possibilités qui justifient le passage de Miitopia de la 3DS à la Nintendo Switch.

Les Mii à l’attaque

Vous vous souvenez du Mii, non coupable ? Ces avatars que Nintendo a créés si mignons et amusants à l’époque de la Wii. Eh bien, ces petits personnages sont les protagonistes du jeu. Eh bien, les protagonistes, le secondaire et le tertiaire. Le tout en général, car l’objectif de Miitopia est de créer un monde rempli des Miis que nous avons créés.

Ainsi, le protagoniste peut être notre personnage, ou notre partenaire, fils, frère, chien ou écraser imaginaire. Tout ce que nous voulons. Les habitants des villes que nous visitons, les membres du groupe qui nous accompagnera, l’ennemi à vaincre… tous. Absolument toutes seront des créations que nous devrons faire. Et cela, mes chers, est à la fois bon et mauvais.

Le jeu original est sorti sur Nintendo 3DS, et cette console est celle qui a tiré le meilleur parti du monde Mii grâce au Street Pass. Avec ce système, chaque fois que nous rencontrions quelqu’un avec une autre console 3DS, des avatars étaient échangés et ils visitaient la soi-disant Mii Plaza, stockés dans la mémoire du système.

Ainsi, lorsque nous devions choisir les personnages qui allaient jouer un certain rôle, nous pouvions aller à cette liste et les choisir. Et le plus drôle, c’est qu’ils ont été créés par les mêmes propriétaires que ces Miis.

Maintenant, les choses ont beaucoup changé et Nintendo Switch Il n’a pas non plus de Street Pass ni de système Mii mis en œuvre à cent pour cent, comme l’ordinateur portable précédent. Cela signifie que, de loin, nous avons tellement d’avatars sur la console. Et si nous le faisons, nous les avons peut-être créés nous-mêmes. La conséquence est que chaque fois que nous arrivons dans une ville ou un endroit, on nous demande de décider quels 8 ou 10 Miis vont jouer les rôles donnés. Et cela devient très, très fastidieux.

Créer autant d’avatars à la fois, chercher quelqu’un à choisir, les mettre à leur place, les décorer… avec un ou deux, c’est amusant. Mais quand vous avez créé 30 Miis et qu’ils vous demandent d’en faire plus, de plus en plus, vous finissez par quitter la console un moment et attendre un peu plus d’inspiration.

Oui c’est vrai qu’ils ont mis en place un système pour partager les Mii que nous avons créés, mais c’est un peu orthopédique. Le fait est que nous pouvons créer les avatars que nous voulons et les partager ouvertement (et au hasard) ou obtenir un code à transmettre à un ami. De cette façon, si nous le permettons, nous pouvons partager nos créations avec d’autres. Mais il s’agit encore d’un petit patch à une fonctionnalité qui brillait dans la Nintendo 3DS.

De nouveaux outils pour créer

Quelque chose qui s’est amélioré dans Miitopia sur Nintendo Switch est la création de Miis. Ou plutôt, qu’ils y ont mis quelques éléments qui lui donnent beaucoup de jeu. Dans le jeu original, nous jouions toujours avec le Mii que nous pouvions créer de manière standard. Mais maintenant, nous pouvons inclure un peu plus de cheveux et de détails ou de maquillage.

Le Mii peut avoir des perruques, qui remplacent les cheveux du créateur de base par ceux que nous utiliserons dans cette option. Nous pouvons choisir la frange, le dos et aussi le brin impair. Et donnez des couleurs à chacun d’eux indépendamment. Cependant, cette fonctionnalité est conçue avant tout pour les cheveux longs, car les options pour les cheveux courts sont rares et elles ne sont guère anecdotiques.

La partie maquillage ajoute également de nombreuses options, comme de nouveaux sourcils, cils, lèvres, etc. Cependant, il est difficile de prendre le contrôle car nous devons surmonter ce qui existe déjà et essayer de ne pas le remarquer.

Cela montre clairement que ce que Nintendo a fait est de le corriger pour donner aux joueurs de nouvelles options. Mais il n’a pas touché le créateur de Miis ni modifié son code. C’est un simple ajout qui, pour certaines choses, fonctionne bien, mais pour d’autres, c’est un désastre complet.

Plus de contenu et de nouvelles compétences

Cette « nouvelle » livraison de Miitopia (ou re-livraison), s’accompagne de quelques éléments supplémentaires pour pimenter l’aventure et nous donner la drôle de surprise. Ceux-ci arrivent en plus de ceux que nous avons mentionnés précédemment à propos des perruques et de la création du Mii, bien sûr.

D’une part, nous aurons un nouvel allié permanent. Sans vouloir vous gâter, le « pandi » changera un peu de temps en temps, mais nous garderons toujours notre protagoniste. Eh bien, maintenant, il est également rejoint par un cheval (ou une jument) qui viendra avec nous depuis que nous l’avons sauvé.

On peut lui donner le look qu’on veut. Et cela inclut tout, de la fabrication d’un standard à une licorne de couleur pastel ou à une bête à cornes de l’enfer. La vérité est que cela dépend de ce que nous voulons faire avec lui (ou elle).

Sa fonction est de nous donner un coup de main dans les combats mais, comme toujours, de manière aléatoire. Au fur et à mesure que nous augmentons l’affinité avec l’animal, nous débloquerons des compétences que nous pouvons utiliser. Attaques individuelles, en zone, détails sur la carte… Et bien sûr nous aurons aussi des scènes et événements spéciaux. Chacun plus bizarre, je ne peux pas le nier. Mais tous très drôles.

D’un autre côté, nous trouverons également des lieux de rencontre qui nous permettront d’emmener les Mii se promener pendant leur temps libre. Auparavant nous n’avions que des vacances, mais maintenant c’est rejoint par ces rencontres (deux par deux) dans lesquelles nous verrons de petits moments dans l’intimité de ces personnages.

On peut aller à la plage, à la bibliothèque, boire un verre, prendre un café, explorer… il y a pas mal de coupons pour des séjours et la vérité est qu’ils sont très divers et amusants. Personnellement, je m’en tiens à ceux des films, mais ceux sur la plage sont, bien sûr, originaux au plus haut degré.

Conclusions de l’analyse de Miitopia

On pourrait dire que j’ai apprécié (et continue de le faire) avec Miitopia. C’est un jeu qui a beaucoup de contenu, c’est fou et ça peut vraiment représenter un bon challenge si tu veux le bon rôle. Cependant, le contenu ajouté ne justifie pas tout à fait la sortie sur Nintendo Switch.

Le jeu original est sorti en 2017, ils ont donc eu tout le temps de développer quelque chose de plus que ce qu’ils nous ont apporté. Le jeu est incroyablement amusant pour quelqu’un qui n’y a pas joué mais n’intègre pas suffisamment de contenu pour que quelqu’un qui l’a réussi puisse à nouveau lui retirer tout le jeu.

De plus, l’absence du Mii Plaza ou du Street Pass est perceptible, et beaucoup, malgré le patch que le nouveau système de partage Miis suggère que les gars de Nintendo proposent.

Bref, ce ne sera pas le doit avoir que c’était autrefois la Nintendo 3DS ou que cela aurait pu être une Miitopia 2. Mais bien sûr, si vous n’y avez pas joué, je ne sais pas ce que vous attendez. Pour ma part, je rêve juste de voir bientôt un nouvel opus de Tomodachi Life sur Nintendo Switch. J’espère que c’est bon signe…