Analyse de Mary Skelter Finale pour Nintendo Switch

Nous avons atteint notre apogée en tant qu’instigatrice de Ladies of Blood. Avec cette analyse de Mary Skelter Finale nous verrons si elle est à la hauteur.

Compile Heart nous a mal habitués aux très vieilles aventures JRPG et clairement concentré sur le personnel le plus otaku. Mary Skelter n’est pas l’exception et n’en a pas l’intention, nous donnant une idée quelque peu controversée mais qui fonctionne dans beaucoup de choses qu’elle propose. Son dernier opus prévoit de devenir la touche finale d’une histoire avec ses hauts et ses bas. Est-ce que ça réussira ? Eh bien, continuez à lire ceci Critique de la finale de Mary Skelter de Nintendo Switch pour le savoir.

L’humanité est condamnée et nous seuls pouvons empêcher son extinction

Tras numerosos retrasos (el juego tenía planeado salir en agosto de 2020 y lo veremos el próximo 1 de octubre de 2021), Mary Eskelter Finale por fin puede salir a la luz y desvelarnos si el caos saldrá victorioso o, por el contrario, conseguiremos sobreponernos à lui.

Après 2 livraisons où les choses ont dégénéré, nous sommes dans un présent où les civilisations sont tombées au pouvoir des Exécuteurs. Ce sont des démons féminins qui n’existent que pour mettre fin à chaque être humain qui croise leur chemin. Cependant, nous avons réussi à tenir et serons le dernier bastion de la résistance grâce à la puissance de notre Blood Gun et de nos Blood Ladies.

Ce sont des filles avec des super pouvoirs qui deviendront de plus en plus fortes grâce à notre sang spécial, que nous devrons administrer par balles. Oui, comme vous le lisez, coupable.

Par conséquent, la prémisse du jeu vidéo ne nous place devant rien de nouveau. Il continuera à développer son intrigue à travers des conversations de style Visual Novel (il y en aura des tonnes, alors devenez fou) pendant que nous explorons différents donjons à la première personne, comme s’il s’agissait d’un RPG des années 80.

Clichés, sexualisation et manque d’ambition narrative

Comme c’est arrivé aux versements précédents, Mary Skelter Finale n’apporte pas d’histoire considérée comme un best-seller. Oui, il est évident qu’il n’en a pas l’intention non plus et il est clair pour le public à qui il se réfère. Cependant, il a une énorme marge de progression et son plus gros problème réside dans le fait de vouloir créer un environnement épicé sournois qui nous empêche de prendre au sérieux ce qui se passe dans nos rétines.

Le protagoniste est le nombre classique shonen typique 78364903 dont il est impossible d’avoir de l’empathie dans aucun de ses aspects alors que chaque Dame de Sang remplit un archétype du genre ecchi, étant des personnages totalement ennuyeux qui n’attirent pas l’attention au-delà de leurs conceptions ornées.

Et c’est que l’obsession des détails au niveau visuel est quelque chose que nous pouvons mettre en évidence. Kei Manameda a bien fait d’apporter sa touche personnelle à chaque fille pour qu’au moins, esthétiquement, nous n’ayons pas l’impression d’être confrontés à la « copie de la copie de ».

Son goût pour les couleurs criardes, à dominante rose et violette, est toujours présent ici, étant des 3 tranches celle qui attire le plus l’attention du joueur par rapport aux autres sections.

Robot de donjon à l’ancienne avec des éléments avant-gardistes

Comme je l’ai dit dans la première partie de l’analyse, le jeu tourne autour de trois aspects : le visual novel pour développer son histoire et ses personnages, l’exploration à la première personne pour avancer dans les donjons et les batailles (également à la première personne) à tour de rôle.

En ce qui concerne le deuxième aspect, nous suivons le même schéma des RPG traditionnels, bien que bien familiarisés avec ce qui a déjà été vécu dans Etrian Odyssey, c’est-à-dire que nous avancerons pas à pas par carrés sur une carte qui sera découverte au fur et à mesure de notre progression.

Bien sûr, les cartes ne seront pas des couloirs sans rien faire. Trouvons des trésors, des ennemis, des mécanismes, des portes verrouillées qui mettront l’accent sur le « retour en arrière » et sauveront des points. Cette forme d’exploration ajoute au mystère et à la tension lorsqu’elle est bien utilisée, même si je pense que Mary Skelter n’en a jamais vraiment tiré le meilleur parti.

D’une part, sa section visuelle colorée et illuminée nuit à la grâce lorsqu’il s’agit d’explorer des environnements inconnus, d’autre part, elle n’est pas bien équilibrée en termes d’énigmes, de portes verrouillées et de batailles aléatoires. Étant certains domaines un vrai rocher tandis que d’autres nous seront alimentés par l’ennui en ayant peu ou rien à faire.

Shin Megami Tensei se bat, mais du Squire

Si nous allons maintenant décortiquer le système de combat, nous trouverons de nombreux mais … Même si aussi quelques autres surprises. Le jeu, comme je l’ai dit, reste à tour de rôle pour résoudre son action. Le système fonctionne correctement, même s’il fait quelque chose d’anodin du fait du manque d’animations (étant à la première personne, on ne verra que le sprite statique de l’ennemi) et son HUD surchargé à outrance.

En tout cas, en ce qui concerne les options, nous serons bien équipés. D’une part, avec notre protagoniste, nous pouvons exécuter des compétences de soutien pour nos Blood Ladies et même recevoir un coup mortel à leur place. De l’autre, les Dames de Sang rempliront différents rôles classiques : support, tank, dps physiques et dps magiques.

Au fur et à mesure que le jeu développe l’histoire sur différents itinéraires, dans chacun d’eux, nous aurons une équipe de différentes Blood Ladies. Cela rompt un peu avec la routine de toujours jouer avec les mêmes personnages, même s’il aurait été préférable de pouvoir éditer la grille des alliés à volonté.

Ils monteront en niveau au fur et à mesure qu’ils gagneront de l’expérience dans les batailles, acquérant ainsi de nouvelles compétences.

Ce n’est pas le chef-d’œuvre de Compile Heart, malheureusement

Mary Skelter Finale ne serait recommandé que si vous êtes un otaku de race pure qui aime tout jeu au style anime sans prétention. Eh bien, ça, et que vous avez joué aux deux versements précédents et êtes curieux de voir comment son histoire se termine.

Sinon, c’est une aventure JRPG qui suit les schémas traditionnels d’il y a 30 ans avec très peu d’innovation et d’ambition. Cela fonctionne sur ce qui est proposé, mais ce qui est proposé est loin d’être un JRPG qui soit un minimum décent.

En conclusion, j’espère que Compile Heart placera la barre plus haut dans les travaux futurs. Je pense que d’Etrian Odyssey à celui-ci, il y a un petit gouffre de différence dans les petits et les grands détails. Dommage, mais nous nous reverrons au prochain rendez-vous et pas avec un bon visage.