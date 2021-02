Analyse de Little Nightmares II pour PlayStation 4, horreur en double

Le monde des horreurs et des cauchemars s’élargit avec cette revue de Little Nightmares II sans décevoir le moins du monde dans sa progression.

Il y a quatre ans, Bandai Namco nous a surpris en publiant l’un de leurs titres les plus originaux. Little Nightmares était un jeu vidéo qui dépassait leurs normes. Un petit projet organisé par Tarsier Studios qui parie sur l’horreur sans atteindre la terreur, sur une courte aventure et sans allonger inutilement, mais avec une intensité pas comme les autres. Le résultat n’était pas pour tous les publics, mais il est tombé amoureux de ceux qui savaient accrocher. Avec notre Critique de Little Nightmares II il y a plus de raisons de tomber amoureux.

Sa suite attend depuis longtemps. Tarsier ne cède pas aux demandes du marché et se concentre sur les atouts qui ont mis en valeur l’œuvre originale. C’est la meilleure décision qu’ils puissent prendre – vous pouvez même le définir non pas comme un jeu à la hauteur de son héritage, mais comme un produit supérieur.

Horreur sur la terre ferme

L’histoire de cet épisode de la franchise nous emmène dans de nouveaux territoires à explorer. Nous avons quitté le navire qui a laissé notre protagoniste Six marqué émotionnellement: la source du mal n’est pas dans la mer. Nous atteignons le continent et faisons face à un monde plus grand que jamais en proie à un malheur que nous ne pouvons toujours pas comprendre.

Il est difficile de parler de l’histoire de Little Nightmares II sans tomber sur ses mystères. Il n’y a pas de documents qui nous disent convenablement ce qui s’est passé ou de PNJ qui nous parlent du bon vieux temps. Nous devons reconstruire le récit de ce qui se passe à travers des indices visuels et de petits détails éparpillés dans Spectral City.

Au cours des prochaines années, les fans auront beaucoup de matériel pour développer des théories sur le récit de la saga. Cette suite met en lumière certaines des inconnues du premier opus mais obscurcit la réponse des autres. Il est difficile de déterminer la chronologie ou l’identité de nombreux personnages lorsque des discussions sur des questions majeures doivent être ouvertes.

Cet élément de mystère joue en faveur de Little Nightmares II. Le monde fantastique dans lequel il évolue n’a pas besoin de réponses définitives mais plutôt de souffler notre imagination. Être capable de se plonger dans de nouveaux aspects de la franchise et ressentir la satisfaction de confirmer certaines de vos interprétations est un sentiment formidable. Au lieu de cela, ne pas connaître le terrain est ce qui vous empêche de dormir la nuit en essayant de comprendre un peu plus cet univers tordu.

Enfants, enfants, futur, futur

Ce qui parvient à nous convaincre que ce monde est brisé, c’est la cruauté qu’il a envers les protagonistes. Nous ne sommes pas habitués à ce que les enfants soient réellement en danger dans les films et séries. En général, le traitement des plus petits s’est adouci tandis que nous sommes devenus insensibles à la violence. Little Nightmares II ne coupe pas le moins du monde à cet égard: ce sont les petits qui ont le pire moment de leur monde.

Nous avons mis le charmant Six de côté pour vivre les mésaventures de Mono, un garçon perdu dans les bois. Tout comme elle n’est pas forte, sa taille est minuscule par rapport aux adultes monstrueux et elle manque d’outils pour gagner sa survie. Le singe est faible, mais insaisissable et rusé. La chose la plus importante à retenir est que votre jeune âge ne vous rend pas innocent.

Si le premier opus représentait la lutte contre la faim à travers Six, cela nous montre la maîtrise du pouvoir. Mono est quelqu’un de beaucoup plus changeant que les protagonistes précédents. La peur et l’oppression ont fait de lui une proie toujours en fuite, mais acculer un animal ne se termine généralement pas bien. Aux moments critiques, les affrontements contre les monstres peuvent prendre une tournure inattendue et la réponse du petit peut nous laisser figés.

Le pire, c’est que la plupart du temps, nous n’en serons pas conscients. Les actions de Mono sont les nôtres avec la commande. Le petit ne se rebelle pas contre le joueur dans de petites cinématiques comme le faisait Six quand il était submergé par une faim insupportable. Tarsier Studios a pris note et la personnalité de notre protagoniste se reflète à travers le gameplay à des moments critiques, ainsi que son horreur à réaliser les choses qu’il fait. Sa faute est la nôtre et notre expérience en est marquée.

Le prix de la survie

Nous contrôlons chaque petite action de Mono, mais il n’est que la moitié de cette histoire. Six nous accompagne une grande partie du chemin et est aussi loin que possible d’être à nouveau contrôlé. Notre amie est horrifiée par ce qui se passe autour d’elle, mais n’abandonne pas face aux défis. Nous en avons besoin pour accéder à la plupart des nouveaux points du gameplay. La collaboration permet de passer à de nouvelles sections, de s’attaquer à des énigmes quelque peu différentes et d’affronter des adultes.

L’importance que nous attachons à notre partenaire définit l’ensemble de Little Nightmares II. Mono a besoin d’elle pour avancer, mais leur relation soulève d’autres inconnues importantes. Cherchons-nous le soutien moral de Six? Valorisons-nous notre survie au-dessus? Quand les choses se passent, notre garçon laisserait-il son ami derrière lui? Ce sont des questions que l’on ne se poserait pas dans un autre titre d’horreur ou s’il s’agissait d’un titre multijoueur.

Le message que Mono nous transmet à travers sa relation avec Six est intéressant à entendre. L’univers de Little Nightmares II est corrompu et le plus faible tombe sur ses monstres. Cela signifie que la limite du prix de la survie est floue. Combien il mérite de continuer à exister dans un endroit aussi misérable est une réponse que notre protagoniste doit atteindre seul pendant les quatre à cinq heures que dure le premier match.

Little Nightmares II n’est pas un jeu très long. Cela prend juste un peu plus de temps que la première partie. Ne vous y trompez pas: chaque minute de ses multiples chapitres est appréciée avec l’intensité qu’elle mérite et le fait qu’elle n’ait pas été artificiellement allongée la renforce en tant qu’œuvre.

Malheureusement, cela ne signifie pas que c’est un élément que de nombreux joueurs prendront en compte, notamment en raison du manque d’activités secondaires au-delà de la collecte de chapeaux. Que vous préfériez quatre excellentes heures ou vingt bonnes heures avec des moments brillants, c’est entre les mains de quelqu’un d’autre.

Cauchemars gigantesques

Ce sont les améliorations du gameplay et sa façon de raconter un récit personnel que vous allez adorer à propos de Little Nightmares II, mais son monde est ce que tout le monde continuera à aimer. Le style visuel sombre et tordu du premier opus est ici renforcé par une ville visuellement en mouvement. Chaque recoin que nous explorons est soigné avec une attention aux détails digne d’une exposition d’art.

Les décors sont spectaculaires, mais ce sont les habitants qui finissent vraiment par vendre ce monde. Les versions tordues d’un enseignant ou d’un coroner strict ont déclenché toutes les alarmes de danger dans votre cerveau. Les adultes capturés par la télévision ou l’homme derrière l’écran sont des images auxquelles vous pouvez facilement raconter votre peur.

C’est l’une des plus grandes forces de Little Nightmares II par rapport au premier opus. Le Maw était un navire loin de la civilisation et les terreurs qu’il reflétait étaient typiques de l’imagination d’un enfant. Spectral City répond à un instinct plus immédiat: le souci de la famille. En tant qu’enfants, nous nous sommes associés aux écoles, aux hôpitaux et aux vieux téléviseurs dont les antennes sont endommagées. L’agitation que suscitaient ces lieux se matérialise dans les horribles versions de cet ouvrage.

Conclusion de l’examen de Little Nightmares II

C’était difficile d’être à la hauteur de la première partie, mais Little Nightmares II dépasse de loin ce que Six nous a offert. Son gameplay est étendu à de nouvelles limites, son histoire se transmet à travers les commandes et le monde dans lequel il se déroule grandit pour voir de nouveaux horizons. Ce ne sera pas un titre qui plaira à toutes sortes de joueurs, mais ce sera un travail qui tombera amoureux de ceux qui se connectent. Si vous voulez une raison de ne pas dormir, vous ne trouverez pas de meilleure raison.