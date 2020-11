Analyse de Little Hope pour PlayStation 4

Préparez vos cœurs pour notre analyse de Little Hope, le nouvel épisode de The Dark Pictures Anthology.

Les créateurs de l’exclusivité Untill Dawn et Man of Medan reviennent à la mêlée avec une autre aventure graphique qui suit les traces de leurs œuvres précédentes. Heureusement, malgré la continuité de l’expérience, le titre est livré avec quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations qui complètent un peu plus le produit. Nous voyons tout dans notre Analyse de Little Hope.

Les gars de Supermassive Games se sont spécialisés dans la création de films interactifs pour nos consoles, en se concentrant particulièrement sur le genre d’horreur. Si dans la tranche précédente nous étions impliqués dans une histoire de fantômes, cette fois le thème central est la sorcellerie et le démoniaque. Remarquez, ce n’est peut-être pas toujours tout ce qu’il semble.

Randonnée à Little Hope

Comme nous l’avons indiqué dans le paragraphe précédent, l’argument se concentre sur la magie noire et le diable, avec une attention particulière sur les fausses accusations lancées au XVIIe siècle par des extrémistes religieux. Ses créateurs se sont notamment appuyés sur les fameux procès de Salem pour façonner son histoire. Ainsi, tout au long de l’aventure en dehors d’une petite partie qui se déroulera dans les années 80, nous alternerons des scènes entre le présent et l’année 1692.

L’action se déroule cette fois dans une petite ville abandonnée de la Nouvelle-Angleterre appelée Little Hope, dans laquelle certains élèves et leur professeur se retrouvent après avoir subi un accident de bus. Le problème est qu’un étrange brouillard empêche leur sortie de là, les dirigeant toujours vers le centre-ville à chaque fois qu’ils essaient de le traverser.

Comme si cela ne suffisait pas, une mystérieuse fille leur apparaît, leur faisant revivre des flashbacks d’un passé dont ils sont eux-mêmes les protagonistes. En eux, ils verront de première main la chasse aux sorcières absurde qui a été vécue à cette époque, et les fins tragiques qu’eux-mêmes ont subies. De plus, d’étranges créatures se cachent dans l’ombre. Que peut-il arriver d’autre?

Cela me semble

Le gameplay est très continu par rapport à son prédécesseur, mais même ainsi, ses créateurs lui ont apporté quelques modifications qui améliorent un peu l’expérience. Nous sommes toujours face à un titre qui est plus un film interactif qu’un jeu en lui-même, pouvant explorer les scénarios pour trouver des indices ou d’autres objets qui nous aident dans notre aventure.

Ces emplacements sont généralement plus grands qu’à Man of Medan, mais ils sont toujours assez linéaires malgré le fait qu’ils cachent l’étrange endroit avec leurs secrets. Le point fort du travail est encore une fois la prise de décision. A certains moments, nous devrons choisir entre deux réponses (ou non), à une question importante qui nous apparaît.

De la même manière à d’autres moments, nous devrons résoudre des situations stressantes telles que s’échapper ou se battre. Pour ce faire, nous devrons trier certains mini-jeux de style événements rapides, visant ou garder le rythme. La bonne chose est que maintenant le jeu nous prévient avant ces événements avec une petite vibration sur la manette, afin que nous soyons particulièrement attentifs à l’écran. Une amélioration par rapport à la livraison précédente sans aucun doute.

Tout cela, ajouté aux frayeurs typiques de ce type de jeu, garantit que nous sommes en tension constante. D’autant plus que toute petite erreur ou mauvaise décision peut entraîner la mort définitive d’un protagoniste. Donc, la rejouabilité est énorme si nous voulons sauver tout le monde, ou voir les multiples fins de Little Hope.

Sinon, nous avons pratiquement les mêmes options et modes que dans Man of Medan. Des cartes postales (au lieu d’images) qui révèlent un futur possible, coopérative, la drôle de soirée cinéma ou l’étrange personnage appelé El Conservador. Cet homme est le lien commun avec le reste des histoires qui vont paraître, et de temps en temps il nous offre de petits indices si on le souhaite. Bien que dans la plupart des cas, ils soient si compliqués et cryptiques, ils peuvent ne pas être d’une grande aide.

Graphiques et son

En ce qui concerne la section technique, nous n’allons pas remarquer de grands changements ici. Ce n’est pas non plus une mauvaise chose, car cela conserve le photoréalisme vu dans le chapitre précédent. Même les visages des différents acteurs se sont peut-être un peu améliorés par rapport à leur prédécesseur. De plus, nous avons à nouveau des visages familiers du monde du cinéma, comme Will Poulter, que nous avons vu à El Corredor del Laberinto, Somos los Miller ou El Renacido.

Pourtant, la synchronisation labiale n’est parfois pas aussi bonne que nous le souhaiterions, et même quelques phrases étaient en anglais. Rien pour affecter le gameplay ou gâcher l’expérience, mais il faut l’indiquer. D’autre part, le titre est brillamment doublé en espagnol donc nous l’apprécierons sans aucun problème.

La section sonore ne se démarque pas trop, mais elle remplit son rôle de manière acceptable en termes de cris, de pas, de craquements, etc … Par contre, sa bande son n’apparaît qu’à des moments précis et on s’en souviendra à peine à la fin. L’exception est le grand thème de l’intro, Une conversation avec la mort du groupe Khemmis, qui reprend de la tranche précédente.

En conclusion, nous sommes à nouveau face à un grand titre pour les amoureux de ce genre. Son argument est assez intéressant bien que quelque peu prévisible par moments, les moments de tension sont plutôt réussis, et nous voulons le rejouer pour vérifier les autres conséquences de nos actions, et voir toutes ses fins.

Graphiquement, Little Hope est à un niveau élevé malgré quelques petits défauts, et à plusieurs reprises il nous semblera regarder un film. La nouvelle génération peut s’asseoir à merveille avec un jeu de ces caractéristiques, et laisser nos cœurs dans un poing de peur.

Allons-y!