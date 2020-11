Analyse de la salle de jeux d’Astro

Lorsque vous prenez le contrôle de la salle de jeux d’Astro, vous pouvez faire une terrible erreur en minimisant un jeu que beaucoup peuvent confondre avec une simple démo technique. Et c’est qu’Astro’s Playroom va beaucoup plus loin, et parvient à s’imposer comme un titre de plateforme tellement remarquable qu’il mérite une analyse complète comme celle-ci que nous lui consacrons dans Areajugones.

Il est clair dès que vous commencez à en profiter, que L’objectif de la salle de jeux d’Astro est de profiter de toutes les fonctions que la télécommande DualSense intègre, un périphérique sensationnel qui apporte la nouvelle génération directement entre nos mains avec une démonstration retentissante de ce qui peut être réalisé avec elle de manière sensationnelle. Mais malgré son attrait principal, qui nous laissera sans voix à chaque pas que nous franchirons, nous constatons immédiatement que, derrière sa proposition comme titre de démonstration des grands succès de la nouvelle et révolutionnaire manette PlayStation 5, se cache un titre extrêmement fun.

Analyse vidéo

À commencer par le sympathique Astro Bot et le reste de ses camarades qui, depuis le lancement de leur premier travail, ont fait leur chemin dans l’univers PlayStation avec une force croissante, nous entrons dans une plateforme très accessible à tous les publics, avec une variété de situations dignes de tous les éloges. Et nous entendons accessible, car les amoureux du genre ne trouveront pas de grands défis en termes de jouabilité dans Salle de jeux d’Astro, quelque chose qui au contraire n’est pas l’objectif de sa proposition.

Malgré sa courte durée, Nous trouverons de nombreux objets de collection que nous pouvons obtenir en investissant quelques heures au cas où nous voudrions le compléter à 100%. De plus, l’attrait d’obtenir les différents objets de collection sera un plaisir qui nous guidera à travers un long voyage à travers la vie que mène PlayStation dans le secteur, et nous débloquerons des designs pour ses consoles et périphériques pendant que nous assisterons à de nombreux clins d’œil que nous allons. appréciez comme les enfants pour sa mise en œuvre amusante sur scène. Un bel hommage à plusieurs de ses propriétés intellectuelles exclusives les plus connues telles que God of War, The Last of Us, Gravity Rush, Horizon: Zero Dawn ou Bloodborne, ainsi qu’à d’autres titres multiplateformes tels que Resident Evil, Silent Hill ou Tomb Raider.

La salle de jeux d’Astro réussit également à être un délice visuel, bien qu’elle ne soit en aucun cas une référence technique, l’affection que dégage chaque pixel nous obligera à vouloir observer le moindre détail de tout ce qui nous entoure, démontrant le soin inhabituel que Sony a mis dans un produit conçu comme un jeu pré-installé sur toutes les PlayStation 5, et comme si cela ne suffisait pas, tout cela pour 4K natif et 60 images par seconde.

Un titre plein d’affection qui nous apportera un sourire constant et nous emmènera à travers un bilan approfondi des grands moments vécus pendant de nombreuses années dans le secteur, avec un souci du détail qui ne cesse d’étonner à chaque étape que nous franchissons dans les différentes sections de notre propre PS5. Sans surprise, ce monde psychédélique se déroule dans les entrailles d’une PlayStation 5 où vivent ces sympathiques personnages avec lesquels nous voyagerons à travers le CPU, le SSD …

conclusion

Salle de jeux d’Astro C’est un excellent cadeau pour tous les propriétaires d’une PlayStation 5 et le plus grand représentant du jeu qui peut tirer parti de toute la technologie que l’incroyable DualSense conserve à l’intérieur. On ne niera pas, pas en vain, que cela génère une certaine peur la barre que la salle de jeux d’Astro a établie dans l’utilisation de la technologie DualSenseEh bien, la balle est maintenant sur le toit des développeurs et ce sera au fil du temps lorsque nous vérifierons à quel niveau ils vont s’impliquer et l’implémenter dans leurs jeux.

