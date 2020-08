Test du jeu Metamorphosis !

Il existe des jeux totalement originaux qui reflètent la bonne imagination que peut avoir l’humanité, tandis que d’autres sont directement basés sur des œuvres d’autres domaines: le cinéma, la musique ou la littérature peuvent être choisis par les studios pour développer leur jeu vidéo, et ce dernier cas est le que nous avons en main.

Metamorphosis est basé «très librement» sur La Métamorphose de Franz Kafka, paru en 1915 et qui raconte l’histoire de Gregory Samsa, un marchand de tissus qui se réveille soudain comme un gros insecte. Par conséquent, dans Metamorphosis, nous allons gérer Gregor, un homme qui se réveille chez son ami Joseph, et quand il se lève, il subit une transformation, devenant un petit insecte. Sur le chemin que nous propose cette aventure, nous devrons découvrir pourquoi nous nous sommes transformés et essayer d’inverser le processus de retour à notre condition humaine, ainsi que d’aider notre ami Joseph. Et attention, car tout au long de l’aventure nous rencontrerons d’autres insectes qui, comme nous, ont une origine humaine.

Section technique

La métamorphose est compétente, plus que pour certains “bons” graphismes, puisque nous en sommes venus à voir des jeux indépendants avec de meilleurs graphismes, pour une direction artistique très soignée et la variété de situations et de scénarios qu’elle propose, même si parfois une plus grande variété de personnages serait appréciée.

La conception des niveaux est presque aussi grande que l’échelle des espaces sur lesquels ils sont situés. Il est curieux d’analyser ces espaces car ils présentent des situations de tous les jours vus d’une toute petite perspective qui amplifie de nombreuses allégories présentées dans le titre, quelque chose de similaire à ce qui pourrait se passer avec MAUS par Art Spiegelman. L’atmosphère de ces espaces finit par être complètement immersive et enveloppante en raison des incroyables animations que possèdent les jambes de Gregor et grâce à un son qui, mélangé à une bande-son mystérieuse, vous induit parfaitement dans les mondes de la métamorphose.

Metamorphosis est un jeu très coloré qui n’a peut-être pas la meilleure qualité technique, mais il a l’air avec une couleur et une disposition des éléments à l’écran que dans les heures que nous jouerons, nous en viendrons à apprécier avec une bonne note cette qualité graphique typique d’un petit travail qui finit par s’exhiber sur de longues distances. Les voix et les effets sonores sont très beaux, les acteurs de la voix, imitent parfaitement les idiomes et l’intonation des gens qui ont vécu en Europe au 20ème siècle. En ce qui concerne la musique, il y a certains segments dans lesquels on a directement remarqué qu’elle disparaissait, mais en retour, dans les dernières mesures, il y avait même des chansons chantées, ce qui donnait une touche de qualité à l’ensemble.

Gameplay

Concernant le gameplay, nous sommes confrontés à un titre à la première personne, où nous devrons faire face à des situations qui, en raison de notre condition et de notre taille, peuvent être compliquées. De plus, dans certains moments, nous devrons faire tourner quelques roues pour activer certains mécanismes, en passant par huit scénarios différents. Parfois, nous devrons parler à plus de bugs pour résoudre l’un ou l’autre casse-tête, mais aucun d’entre eux ne sera plus difficile pour vous, c’est là que le jeu échoue le plus, car il vous prend beaucoup par la main et ne vous permet pas de résoudre le puzzle par vous-même. .

La métamorphose repose sur l’inclusion de tronçons de plate-forme, jouant également avec les capacités de l’insecte que nous contrôlons, tant au niveau des sauts qu’au niveau de l’exploration. Pour cela, nous devrons nous aider avec une substance sous forme de glu qui nous permettra de nous déplacer autour des murs, plafonds, livres, toutes sortes d’objets et en comptant pour de bon avec une profondeur et une échelle correctes des scénarios. Nous aurons même le pointeur de guide blanc classique qui nous permettra de parcourir plus facilement les niveaux, de résoudre des énigmes et d’interagir avec d’autres personnages, ces aspects seront essentiels pour définir la progression dans l’aventure et obtenir les différentes fins, en trouvant la formule une fraîcheur pas d’éblouissement excessif mais réalisable dans les sections de saut et de changement de perspective susmentionnées.

Chaque fois que vous atteignez un nouveau niveau, vous pouvez appuyer sur un bouton qui vous montrera une vue aérienne et mettra en évidence les endroits où vous devriez aller, rendant le jeu très simple, les pistes sont si grandes qu’il ne vous faudra pas longtemps pour savoir quoi faire ensuite . Bien que nous ne trouvions pas d’énigmes très compliquées, nous pouvons nous aider avec les boutons suivants, un pour courir et un pour parler. L’exploration sera facilitée grâce aux informations que la carte nous montrera, qui nous permettront d’avoir des informations sur les objectifs et la trajectoire que nous avons suivis, facilitant le travail de démêlage des mystères.

On imagine que cette faible difficulté est faite exprès pour ne pas couper le rythme ou le récit, mais j’ai raté un autre point de niveau dans la difficulté car il est vrai que certains niveaux sont difficiles puisqu’il faut grimper à travers le plafond et tomber à droite à un moment donné, mais à d’autres, cela signifie simplement suivre, réfléchir un peu et agir de manière cohérente.

Durée

Dans notre expérience, la durée pourrait être comprise entre 4 et 6 heures selon le niveau de difficulté de chacun puisque la difficulté des scénarios est variable et leur résolution dépendra largement de la ruse du joueur, mais en aucune occasion les situations qui sont soulevées sont insolubles ou totalement illogiques, elles sont simples car c’est une aventure graphique qui est très focalisée sur ne pas s’écarter du récit.

Tenant compte du fait que ce jeu a deux fins dont je ne parlerai pas, puisqu’elles vous laisseront abasourdi, il n’est pas très rejouable à moins que vous ne souhaitiez réaliser toutes les réalisations. Lorsque vous le terminez la première fois, il vous suffit de suivre les mécanismes du premier jeu et vous pouvez voir la deuxième fin.

conclusion

En général, j’ai aimé Metamorphosis et le récit vous laisse bouche bée voulant suivre chaque seconde pour pouvoir connaître la fin de cette histoire très attachante et qui vous fera devenir de grands amis avec le protagoniste lui-même. L’inclusion des sections de la plate-forme signifie que le poids important du récit permet au joueur un changement de perspective agréable, garantissant que l’aventure ne se concentre pas uniquement sur la résolution des énigmes simples qui la forment et les dialogues avec les PNJ. Malheureusement, il n’atteint pas un niveau à recommander à aucun type de joueur, il ne se concentrerait que sur les fans d’aventures graphiques ou du roman original.