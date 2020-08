Analyse de la coquille mortelle

Parler du genre du jeu vidéo de manière approfondie, c’est, que l’on le veuille ou non, se lancer dans un débat. Et nombreux sont ceux qui sont venus discuter ces dernières années pour savoir si la saga Âmes sombres Cela a marqué le début d’un nouveau genre, puisque l’on a tendance à comparer une multitude de jeux vidéo de toutes sortes avec ces œuvres. Mon partenaire Juanma García était déjà entré en parler il y a un moment, expliquant ce qui fait qu’un genre a une telle catégorie et discutant si le soi-disant Souls-like pourrait être considéré comme tel.

Mais, qu’il s’agisse d’un genre ou non, il est clair que Âmes sombres a inspiré une multitude d’œuvres (comme mon collègue Ronald l’a déjà déclaré dans un autre excellent article) qui ont pris les propositions de À partir du logiciel pour lui donner une torsion. Posséder À partir du logiciel a suivi ce schéma avec des œuvres telles que Bloodborne ou Sekiro: les ombres meurent deux fois. Et aujourd’hui, nous avons une autre de ces œuvres que nous pourrions parfaitement encadrer dans les âmes-like: Coquille mortelle. Mais c’est Coquille mortelle un digne héritier de Âmes sombres? Rejoignez-nous dans notre analyse pour le découvrir.

Un spin-off de Dark Souls

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction, nous avons vu ces dernières années des œuvres telles que Nioh, La vague ou Remnant: Des cendres, qui adoptent comme leur propre la formule Âmes pour inclure des changements dans son gameplay ou sa structure. Tandis que Nioh donne plus d’importance à l’épée (et prend un chemin exploré plus tard par Sekiro), Reste pariez sur l’échange d’armes de mêlée contre des armes à feu telles que des fusils, des pistolets ou des fusils de chasse. Tout cela sert à créer une expérience qui, encadrée dans le soi-disant Souls-like, est structurellement différenciée avec Âmes sombres. Mais Mortal Shell prend un chemin différent.

Coquille mortelle C’est un travail qui pourrait parfaitement être un spin-off de la franchise Âmes sombres. Au lieu de modifier ou de modifier la mécanique de base, ce nouveau jeu vidéo change précisément tout ce qui entoure la mécanique de base. De cette façon, Mortal Shell devient un hommage à la franchise Souls cela, étant par essence très similaire aux jeux de À partir du logiciel, différenciez-vous et ayez votre propre âme.

Le combat, le mouvement, l’inventaire, la disposition du monde … Tout est pratiquement pris Âmes sombres et tout fonctionne, heureusement, d’une manière étonnamment bonne. Le combat est lent et difficile mais juste et satisfaisant; les armes sont suffisamment variées; les objets que nous trouvons nous aident vraiment sur notre chemin … Mortal Shell est une copie de Dark Souls en ce qui concerne son noyau jouable; et je ne dis pas cela comme quelque chose de désobligeant, bien au contraire. Le jeu vidéo est capable d’avoir cette essence d’un défi abordable mais difficile, ce mystère qui entoure tous les ennemis et recoins de la carte; ce sentiment de Âmes sombres dont tant de millions de joueurs sont tombés amoureux au fil des ans.

Coquille mortelle, comme je l’ai déjà dit, pariez sur la modification non pas du noyau jouable, mais de ce qui l’entoure, des couches supplémentaires qui dans les œuvres de À partir du logiciel ils ajoutent de la profondeur et font la différence. Et il le fait avec une affection et un soin surprenants. Mortal Shell comprend des mécanismes tels que des conteneurs (une sorte d’armure vivante qui nous donne certaines caractéristiques) ou des objets infinis (objets que l’on trouve sur la carte et qui réapparaissent après un certain temps) qui servent à rendre l’essence de Dark Souls plus accessible. Il ne le fait pas tant en diminuant la difficulté du défi mais en étant plus amical avec le joueur, en permettant plus d’erreurs et en donnant plus souvent des secondes chances.

Malgré le bon travail de Coquille mortelle Dans la plupart de ses sections, certains détails montrent qu’il ne s’agit pas d’un jeu de À partir du logiciel mais d’un travail réalisé par seulement 15 personnes. La caméra est la principale mais que l’on peut mettre au jeu vidéo, puisque la fixation des ennemis ne fonctionne pas particulièrement bien mais ce n’est pas du tout confortable de se battre sans ladite fixation. D’un autre côté, la carte, bien qu’elle soit assez ouverte, met vraiment simplement un chemin à notre portée, car la plupart des routes secondaires ne sont rien de plus que des zones sur lesquelles revenir plus tard lorsque nous aurons acquis de nouvelles compétences.

Tout cela signifie que, bien que Coquille mortelle Il est de grande qualité, la section jouable est alourdie à certains moments et, bien que le jeu offre de nombreuses secondes chances et un traitement beaucoup moins agressif que la saga Âmes sombres, la frustration peut apparaître sans trop de complications.

Une nouvelle histoire

Le monde de Coquille mortelle C’est l’une des principales attractions de l’œuvre. Bien que Souls-like soit généralement utilisé pour son gameplay, la vérité est que Mortal Shell est capable de mettre sur la table un univers et un récit qui se démarquent de ses concurrents (et à certains égards même au-dessus du sien). Âmes sombres). Coquille mortelle pariez, dans le récit, pour une simplification par rapport aux travaux de FromSoftware.

Alors que l’œuvre continue d’avoir une histoire plutôt cryptique, le discours sous-jacent Coquille mortelle se révèle plus facilement que dans Âmes sombres. Mortal Shell arrive pour parler de la futilité de la vie, pour être une sorte d’essai stoïque dans lequel la vie n’a pas de sens et nous faisons simplement partie du jeu vidéo pour avancer sans colère, envie, jalousie ou frustration.

Ce discours, couplé à un univers sombre plein de traditions, obtenir quoi Coquille mortelle devenir une référence narrative dans le soi-disant Souls-like. Une œuvre qui, bien que son histoire reste cryptique, est capable de révéler bien au-delà de la surface et de nous laisser un discours marqué et de qualité.

À mi-chemin entre indie et triple A

Quant aux plus techniques, Coquille mortelle C’est une œuvre que l’on pourrait définir comme un double A. Pas tant parce que c’est une production à budget moyen mais parce qu’elle mélange des éléments de la scène indépendante et de l’industrie AAA. Techniquement, le jeu manque des valeurs de production plus élevées et à la fois la modélisation et les animations révèlent que, malgré ses similitudes avec la franchise Souls, il n’y a pas le même argent derrière.

Cependant, la section artistique est en mesure de pallier tout défaut technique. Des environnements détaillés à la conception des personnages, tout est pris en charge au millimètre près pour, d’une part, faire entrer le jeu vidéo par les yeux; et d’autre part faire que tout se marie exceptionnellement bien. Comme les pièces d’un puzzle, toutes les sections de Mortal Shell s’emboîtent pour que le jeu vidéo soit constitué dans son ensemble, avec son propre thème et esthétique.

Quant à la durée du jeu vidéo, on retrouve une œuvre d’un calibre bien moindre que Âmes sombres. Mais ce n’est pas forcément mauvais. Et est-ce que Mortal Shell n’est pas long, mais pas court. Le jeu vidéo explore ses propositions tout au long un peu plus de dix heures dans lequel différents environnements et ennemis sont affichés. Cela ne provoque pas de sensation de répétition et ne nous laisse pas non plus le sentiment que le développement a été réduit de moitié par manque de budget. Mortal Shell a une durée qui correspond parfaitement à sa proposition et nous laisse un bon goût en bouche.

Conclusions

Mortal Shell est une lettre d’amour à Dark Souls. Un jeu vidéo qui rend hommage à la franchise de À partir du logiciel accepter que l’essence de Âmes sombresQu’elle constitue ou non un genre, elle est inégalée à sa manière. À partir de là, et en adoptant le cœur des œuvres de À partir du logiciel, construit autour d’elle une expérience capable d’adapter l’essence du Âmes avec quelques changements qui font du jeu vidéo un produit plus accessible, qui offre plus de secondes chances et qui permettra à tous ceux qui Âmes sombres c’est trop difficile pour eux.

Il est vrai qu’il présente des défauts, notamment dans la partie technique, qui montrent un manque de budget et de valeurs de production par rapport aux autres Souls-like. Mais Mortal Shell semble être celui qui a le mieux compris ce genre supposé. Le seul qui a fait un réel bond en avant dans le récit et le seul à avoir compris qu’il n’est pas nécessaire de changer le noyau jouable de Âmes sombres être différent de cela.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂