Analyse de Kingdom Hearts Melody of Memory pour PS4

Préparez-vous à éliminer Heartless and Incorporated au rythme de la musique avec notre critique de Kingdom Hearts Melody of Memory.

S’il y a quelque chose qui ressort dans chaque épisode de Kingdom Hearts, c’est sa section sonore. Presque toutes les mélodies et thèmes qui accompagnent les combats et l’exploration sont merveilleux, et Square Enix le sait très bien. Ainsi, comme pour la franchise Final Fantasy, le moment est venu pour cette saga d’avoir son propre jeu vidéo musical. Et c’est pourquoi nous sommes ici, car nous vous apportons le Revue de Kingdom Hearts Melody of Memory, un spin-off important pour l’histoire future de Sora et de l’entreprise.

Revivre l’histoire

Oui, vous n’avez pas à me dire que l’intrigue de Kingdom Hearts est plus désordonnée que les fils de lumière de Noël stockés dans votre tiroir. Bien qu’ils publient un DLC donnant des réponses aux questions de la dernière tranche, comme nous l’avons vu dans leur analyse. Mais nous trouvons ici le résumé de toutes les aventures et mésaventures de Sora et de sa compagnie, racontées par Kairi. Exactement amie, l’éternelle demoiselle en détresse se charge de nous raconter tout ce que nous avons pu vivre dans les titres correspondants, bien sûr au rythme des notes de musique.

Ne pensez pas que vous allez vous échapper en revivant cette histoire. Oh mon ami, si vous voulez écouter Rage Awakened, vous terminez déjà tous les mondes de Kingdom Hearts, Chain of Memories et Kingdom Hearts II, car pour profiter d’une chanson spécifique, vous devez d’abord la déverrouiller en mode World Tour. Par conséquent, il est nécessaire d’avancer dans les différents mondes, qui comportent généralement une ou deux chansons, se référant presque toujours au thème de l’exploration et du combat de ce lieu.

C’est vrai que parfois ça devient un peu lourd, puisque toutes les chansons ne sont pas si connues ou qu’on a envie de les expédier rapidement pour arriver à celle qu’on veut écouter avec folie. Et en profitant de cela, parlons des sujets inclus dans le titre, qui ne sont pas rares. Jusqu’à 150 mélodies que nous compléterons en mode World Tour, ainsi que les créer ou les déverrouiller pendant que nous jouons. Presque tous les titres de la franchise sont représentés dans cette distribution musicale, même s’il est vrai que certaines tranches ont moins de thèmes que prévu, en particulier dans le cas de Kingdom Hearts 3. Je ne peux pas croire qu’il n’y ait pratiquement rien de la dernière partie du titre, en particulier celle de Scala Ad Caelum.

Au son de la portée musicale

Eh bien, déjà évoqué le sujet des mélodies et comment les débloquer, il est maintenant temps d’entrer dans le vif du sujet. Bien sûr, je veux dire la partie jouable qui, si vous êtes des habitués de Square Enix, ressemblera à Theatrhythm. De toute évidence, il boit beaucoup de ces titres, bien qu’il diffère dans la façon dont il se maintient. Et c’est que, dans un premier temps, on peut choisir le style que l’on veut suivre, que ce soit celui qui est par défaut, un plus simple pour profiter des chansons et un plus complexe en termes de contrôles, pour ceux qui recherchent des défis.

Cependant, les thèmes offrent jusqu’à trois difficultés: facile, normale ou difficile. De plus, dans certains cas, le mode World Tour vous oblige à les jouer dans une phase spécifique si vous souhaitez atteindre tous les objectifs de chaque phase. Même si je dois dire que dans certains, le rythme n’est pas complètement bien mis en œuvre, en fonction de la mélodie. Attention, je ne dis pas que vous ne le suivez pas, mais que celui que vous utilisez se réfère à un instrument ou à une partie du morceau qui n’est pas celui qui prédomine. Qu’est-ce que ça veut dire? Que peut-être dans notre tête nous fredonnons le thème de City of Passage et que le jeu utilise la partie «arrière» de la mélodie pour suivre le rythme.

Avec cette partie discutée, Kingdom Hearts Melody of Memory joue beaucoup avec le thème des trois personnages suivant la portée musicale. De cette façon, vous pouvez faire écho à une partie d’accompagnement avec Sora, par exemple, tandis que Donald et Goofy suivent le rythme principal. Cette implémentation m’a beaucoup plu car, en plus d’ajouter cette touche distinctive par rapport aux titres musicaux de Final Fantasy, l’immersion dans la chanson est plus grande.

En outre, il existe différents types de modalités en plus de celle mentionnée dans laquelle nous avançons pour vaincre Heartless. D’une part, nous avons les batailles de boss, dans lesquelles il y a des parties musicales dans lesquelles vous devez éviter les attaques puissantes de l’ennemi. Et d’autre part, il y a les plongées mnémotechniques, dans lesquelles nous apprécions des scènes de la saga pendant que nous terminons la chanson.

En plus de jouer seul, dans cette analyse de Kingdom Hearts Melody of Memory, nous avons également testé le mode multijoueur. De cette façon, il y a la possibilité de jouer en coopération avec une autre personne sur le même écran, ou d’un contre en ligne. Alors que dans le premier on s’entraide pour terminer la chanson, le second moyen est plus d’ennuyer le rival. D’un autre côté, comme dans n’importe quel Kingdom Hearts, nous pouvons créer différents objets qui nous aideront à terminer des phases ou à débloquer des chansons. Avant de terminer, il faut mentionner les cartes. Ce sont des objets de collection qui ajouteront des effets bénéfiques supplémentaires, soit pour gagner plus d’expérience ou d’objets. Un facteur de plus à prendre en compte, notamment pour les collectionneurs ou les completistes.

Fan de Kingdom Hearts? Passe passe

En fin de compte, Kingdom Hearts Melody of Memory utilise la partie de la saga qui n’échoue jamais. Celui dont vous savez que, bien que le titre laisse à désirer dans l’histoire, le gameplay ou ce que vous voulez, ici il va être superbe. Nous savons tous que le travail de Yoko Shimomura est tout simplement sublime avec Kingdom Hearts, et un bon compte-rendu donne cet épisode. À partir de la nouvelle version de Dearly Beloved et se terminant au générique, tout fan de la saga et de la musique en général appréciera Melody of Memory.

Cependant, il y a des choses que ce spin-off devrait améliorer, en commençant par le rythme de certaines mélodies et en terminant par l’absence de certains thèmes, en particulier du dernier opus de la franchise. Voyons voir, il est vrai que beaucoup sont des remix, mais non moins vrai que dans la sélection des mélodies il y a beaucoup de mix. Et bien sûr, la nouvelle histoire qu’elle montre est importante pour le cours de l’histoire de Kingdom Hearts. Donc vous savez, un autre épisode à ajouter à ce complot alambiqué.