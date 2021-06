Analyse de King of Seas pour PlayStation 5

Souhaitez-vous imiter Jack Sparrow depuis votre canapé ? Nous l’avons déjà fait et nous vous en parlerons dans notre revue King of Seas.

Naviguer sur les mers à bord d’un navire d’une frontière à l’autre et vivre des centaines d’aventures a toujours été le rêve de beaucoup de gens. Eh bien, au moins quand nous sommes enfants. Heureusement, nous pouvons faire la même chose en toute sécurité depuis notre propre maison, comme nous allons vous le montrer dans le Revue du roi des mers.

Les histoires de pirates se démodent rarement et quand elles le font, elles finissent par revenir avec une énergie renouvelée. Les gars de 3DClouds et de Team 17 ont dû penser la même chose, alors ils nous ont donné l’opportunité de nous jeter à la mer pour piller, échanger ou combattre avec d’autres navires.

De l’une à l’autre frontière

La vérité est que nous n’avons pas besoin de beaucoup plus pour hisser les voiles et naviguer sur l’océan. En fait, l’intrigue du jeu est tout à fait normale, servant d’excuse pour se mettre au travail.

Dans le titre, on peut choisir entre Marylou ou Luky, deux frères, fils du roi et héritiers du trône. Au commandement de l’un d’eux, nous avons fini par être faussement accusés du meurtre de notre père, et attaqués par la Royal Navy. Après avoir coulé notre navire, nous sommes laissés pour morts et finalement sauvés par un groupe de pirates.

Il s’avère que le chef de ceux-ci était un ami et compagnon de notre père, alors il propose de nous aider à effacer notre nom. Ainsi, ils nous offrent un modeste navire et nous invitent à naviguer en tant que capitaine pour découvrir la vérité, tandis que nous devenons un véritable pirate.

Vous voyez qu’ils n’ont pas réinventé la roue avec l’argument, bien qu’en cours de route nous révélerons une autre surprise. De cette façon, nous aurons une histoire principale accompagnée des missions secondaires typiques.

Pirate multitâche

L’inconvénient est peut-être que ces derniers sont répétés ad nauseam, et sont presque tous des messagers, avec certains qui nous demandent d’éliminer des objectifs spécifiques. Heureusement, nous n’avons pas à les faire, car nous pouvons obtenir de l’argent ou de l’expérience par d’autres moyens.

L’un d’eux sera le commerce par exemple. Dans chaque port, nous aurons un marché pour vendre et acheter les matériaux que nous avons collectés lors de nos voyages. De plus, les prix seront différents, donc avec le temps, nous saurons où acheter un type de produit moins cher et où le vendre à un prix plus élevé.

Une autre option sera de conquérir d’autres ports en détruisant le fort qui les protège. Cela nous permettra également d’améliorer ces colonies afin qu’elles nous fournissent plus d’or et de personnel, ou d’améliorer leur défense afin qu’elles ne nous soient plus enlevées.

Bien sûr, nous pouvons également nous consacrer à attaquer d’autres navires et ainsi voler leur cargaison. Ces batailles navales sont probablement les plus amusantes du jeu. Ce qui par contre me rappelle que nous ne vous avons pas parlé de la conduite du navire.

Hisser des voiles

Ici, ses développeurs ont essayé de le rendre moins arcade que s’il s’agissait d’un jeu de navire. Par conséquent, nous devrons prendre en compte divers facteurs lorsque nous sortirons en mer. L’un d’eux sera le vent, qui selon l’endroit où il souffle, nous donnera plus ou moins de vitesse.

À cela, il faut ajouter la possibilité de hisser un, deux ou trois jeux de voiles, ce qui influencera également notre vitesse ou la capacité de faire tourner notre navire. Au début, il nous sera difficile de nous habituer à ces mécanismes, mais avec le temps, nous nous y habituerons.

De cette façon, nous nous sentirons un peu plus comme les capitaines d’un vrai navire pendant que nous explorons toutes les îles sur l’immense carte. D’ailleurs, cela est généré de manière procédurale au début de chaque nouvelle aventure, donnant au titre un peu plus de rejouabilité.

Un pirate un peu diabolique

En pratique, il s’agit d’un RPG d’action en perspective aérienne de type diable. La nouveauté ici s’avère être que notre personnage principal est le navire lui-même. Alors ne vous attendez pas à sauter du navire pour explorer des îles ou combattre des squelettes, comme c’est le cas dans l’hilarant Sea of ​​​​Thieves.

Mais bien que cela puisse paraître étrange au premier abord, on s’y habitue vite. Après tout, nos vaisseaux (nous pouvons en avoir jusqu’à cinq différents) peuvent être améliorés comme nous le faisons dans d’autres jeux de rôle. Par conséquent, lors de la réalisation de missions ou de la destruction de navires ennemis, nous obtiendrons une grande variété d’équipements de différentes raretés.

Cela peut aller de différents types de canons ou de balles, de nouveaux types de voiles, de meilleurs cadres pour le navire et même différents équipages. Tous ces éléments ont leurs propres statistiques qui améliorent la durée de vie, les dégâts ou la vitesse de recharge, entre autres.

Bien sûr, vous devez prendre en compte plusieurs facteurs lors de l’utilisation de l’un ou l’autre des objets. Et c’est que comme d’habitude dans ce type de jeux, un objet peut améliorer quelque chose, mais pas avoir une autre caractéristique qui nous intéresse. Evidemment là cela dépendra de chacun comment personnaliser le bateau.

Choisir notre chemin

De la même manière, lorsque nous aurons de l’expérience, nous passerons au niveau supérieur, ce qui implique d’obtenir un point que nous pouvons utiliser dans un arbre de compétences complet avec trois branches différentes.

De cette façon, nous aurons la possibilité d’améliorer la vitesse du navire ou sa maniabilité, d’obtenir plus d’or, d’améliorer l’armure ou de faire plus de dégâts, entre autres.

Il faut aussi prendre en compte les différents types de santé du navire, dans ce cas on parle des voiles, de la coque et de l’équipage. C’est important aussi bien en attaque qu’en défense.

Par exemple, si nous manquons de voile, notre navire ralentira, tandis que si le nombre de nos garçons de cabine diminue, il faudra plus de temps pour recharger les canons. Et bien sûr, le cadre est littéralement la vie du navire. S’il atteint zéro, c’est fini.

Ceci, lors de l’attaque d’autres navires, nous permet également de choisir le type de dégâts que nous voulons infliger. Pour ce faire, nous pouvons changer à tout moment entre les trois types de puces disponibles. Bien qu’en pratique, le plus rapide soit normalement d’attaquer directement le casque du rival.

Le pouvoir d’un pirate

Heureusement, nous avons aussi des capacités spéciales ou de la magie. Nous pouvons les utiliser à tout moment, bien qu’après utilisation, ils aient un temps de rafraîchissement. Avec eux, nous pouvons faire pencher la balance très en notre faveur si nous les utilisons à bon escient.

Nous avons pas mal de variété dans cette section, pouvoir lancer des barils explosifs, se désincarner pour ne pas subir de dégâts, créer un leurre pour distraire les rivaux, ou même invoquer un kraken, par exemple. Ils peuvent transporter jusqu’à quatre équipements différents.

Graphiques et son

Quant à sa partie technique, il est évident que nous sommes face à un titre indépendant avec les limitations que cela implique. Mais il est vrai qu’à première vue, il a une apparence séduisante et amusante qui passe par les yeux. Ce n’est pas non plus que l’œuvre prétende être une référence graphique. Au moins, il est totalement stable dans sa fréquence d’images.

Quant à la partie auditive, le bruit de l’océan, des voiles ou des coups de canon est très réussi, étant le plus immersif. De plus, bien que la plupart du temps on n’entende aucune mélodie, à des moments précis comme les combats, celles que l’on entend sont assez épiques. Plus d’un restera gravé dans nos cerveaux.

Conclusion

Si vous venez à la recherche d’un Sea of ​​​​Thieves, vous pouvez faire demi-tour maintenant. Au contraire, si vous voulez un RPG un peu atypique, cette proposition indépendante peut être intéressante malgré sa répétitivité.

Allons-y !