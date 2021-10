Japon, katanas, démons… On a enfin frappé fort Kimetsu no Yaiba : The Hinokami Chronicles sur PlayStation 4 et on vous apporte son analyse.

Cyberconnect2, est connu pour apporter des jeux de manga et d’anime (Naruto, Jojo’s et même Dragon Ball) et que Asura’s Wrath qui, malgré le fait que peu de choses soient jouées et que presque tout soit QTE, m’a laissé un catacrocker. Dommage qu’à ce moment-là Capcom fasse son truc et qu’il fallait voir la fin via DLC.

Maintenant, cette équipe de développement est chargée de nous apporter le jeu vidéo Kimetsu no Yaiba: Guardians of the Night – The Hinokami Chronicles, un jeu vidéo basé sur la première saison de l’anime du même nom et le dernier film « The Infinite Train. «

Analyse de Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami – GRAFICAZORLS

La première chose qui entre dans l’œil, ce sont les graphismes de ce Demon Slayer. Quand j’ai vu la première bande-annonce de Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles, j’ai été époustouflé, et il semble que nous sommes pleinement dans l’anime.

Les animations des personnages et les attaques spéciales de ceux-ci sont les plus attractives dans une Battle Arena 2 vs 2 qui ait été vue. Certains personnages ont des mouvements et des attaques au combat qui vous épateront.

L’un d’eux est le Zenitsu « haineux ». Je dois dire qu’à cause de ses bêtises, il m’a été difficile de terminer l’anime en son temps malgré le fait que j’aime tout le reste (je recommande fortement de lire le manga). Je ne peux pas supporter sa personnalité criarde et « cagona ». Mais quand ça devient sérieux, les choses changent. Et c’est la bonne chose, car c’est le Zenitsu que nous avons au combat, un personnage qui en combattant est plein d’effets de foudre même lorsqu’il esquive.

Les autres personnages ont aussi les leurs, mais voir Zenitsu dans ce jeu vidéo est un pur spectacle. Et je ne suis pas du tout ébranlé quand je dis qu’il est probablement le personnage le plus réussi et le plus coloré de tous avec Kyojuro Rengoku et ses attaques de feu.

Les attaques définitives ou spéciales sont les plus spectaculaires que nous verrons en combat. Les animations de tous les personnages sont sympas, mais terminer avec l’une de ces techniques ajoutera des scènes d’anime avec des dialogues.

Qu’avons-nous dans le jeu vidéo Kimetsu no Yaiba ?

Tout a l’air bien dans le jeu et il y a eu peu de problèmes que j’ai subis. Seules quelques cinématiques apparaissant en noir (mode histoire) dans lesquelles on entendait les personnages parler et je ne pouvais rien voir. J’ai même sauté un QTE sur l’une de ces cinématiques noires. Il est probable que le jour du lancement, cela sera corrigé, car la version à laquelle j’ai pu jouer n’avait pas encore le correctif du jour 1 disponible.

Là où ce Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles manque vraiment beaucoup, c’est dans son contenu et le mode histoire. Ils nous racontent une histoire que nous connaissons déjà et que des millions de personnes ont aimé, mais ils auraient pu ajouter beaucoup de choses pour faire de ce jeu plus qu’un simple « agréable à regarder ».

Le mode histoire ne vaut la peine d’être joué que lorsque vous débloquez des personnages, des tenues, des points Kimetsu, des étapes, etc. Ce mode nous présente différents chapitres dans lesquels nous devrons parcourir divers scénarios revivant les événements de l’anime et du dernier film.

Tout commence bien jusqu’à ce que vous vous aperceviez que les différentes zones ne servent qu’à aller d’un point à un autre, ramasser quatre choses et c’est tout. Il n’y a pratiquement pas de secrets, on ne peut pas se perdre, l’exploration est pratiquement nulle. Et au cas où tu es si foutu ÑARDER pour te perdre, nous pouvons utiliser le nez de Tanjiro pour nous guider.

Et ne parlons pas ainsi de la courbe de difficulté, qui est complètement déséquilibrée. Tous les chapitres sont une chevauchée dans laquelle il leur sera très difficile de nous tuer. Seul le dernier chapitre atteint un « niveau supérieur » qui semble que nous avons rendu le jeu très difficile sans nous en rendre compte.

Le vrai problème avec le mode histoire, c’est qu’ils n’ont pas osé le « vitaminer ». Je m’explique. Il y a quelques affrontements supplémentaires dans le jeu qui n’apparaissent pas dans le manga et l’anime, mais ils n’ont pas voulu aller plus loin. Nous sommes face à un mode de jeu complètement gâché.

Chacun des chapitres pourrait parfaitement avoir son propre mini-jeu (nous en avons deux dans un chapitre), des secrets au-delà du déverrouillage des cinématiques et de l’obtention de points Kimetsu. Et même ce mode de jeu aurait pu être prévu dans un plan RPG avec des montées en niveau pour les personnages et inventer des affrontements plus spectaculaires contre des boss.

Le mode histoire est tellement fade que, aimant Kimetsu no Yaiba, je me suis ennuyé. Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas de perte, tout est indiqué sur la carte et il n’y a rien à part suivre l’histoire que l’on connaît déjà, point final.

Moar choses

Le mode ou le format de jeu lors des combats dans le jeu vidéo Kimetsu no Yaiba est 2 contre 2. Bien qu’en mode histoire la plupart du temps, nous devrons y aller seul, dans d’autres modes, nous devrons utiliser deux personnages.

Ceux-ci peuvent être échangés au combat et utiliser des aides pour nous aider. Par exemple, nous pouvons faire attaquer notre partenaire ou nous sortir d’une situation délicate. C’est un système de combat simple et dans quelques confrontations, nous ferons des choses plutôt cool.

Bien qu’au début le jeu invite trop d’attaque et de purée de boutons insensée. Cela ne signifie pas que nous pouvons jouer avec notre tête et gagner des matchs contre nos amis et en ligne * en utilisant le bouton de couverture et avec des passes décisives de manière intelligente.

Au début, tout nous semblera spectaculaire, nous voudrons essayer chaque personnage et voir les combinaisons qu’ils peuvent faire, mais ces jeux ont un problème. Beaucoup de personnages parmi eux sont similaires, ils gèrent la même chose et nous ne pouvons pas avoir deux personnages identiques dans la même équipe.

Encore plus d’interaction sur scène est manquée. Jetez un ennemi contre une pierre, un arbre, qui se brise et on peut aller dans une nouvelle zone de combat, et ainsi de suite. Il semble incroyable que Cyberconnect2 n’y ait pas pensé.

Qu’est-ce qui rend les matchs Kimetsu no Yaiba différents ?

Le premier contact avec Kimetsu no Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami est de changer la langue en japonais (RECOMENDAÇAO) puis nous passerons très probablement en mode histoire.

Là, nous avons une partie du didacticiel du jeu où ils nous montreront l’essentiel de cette Battle Arena. C’est un jeu qui, parce qu’il est basé sur un anime et réalisé par CyberConnect2, se compare beaucoup à Naruto. Avec Kimetsu no Yaiba, ils ne voulaient pas faire un jeu de combat pour rivaliser, mais nous avons de nouvelles mécaniques et des possibilités un peu plus pro.

Dans ce jeu vidéo, au fur et à mesure que l’on frappe le combo, la vie qu’il faut est moindre. C’est-à-dire que les dégâts ne sont pas ajoutés, ce qui est présent dans certains jeux de ce type. Si nous effectuons directement une attaque spéciale ou définitive, nous prendrons beaucoup de vie, mais cette attaque après un combo de 15 coups ne prendra pas autant.

Cela signifie que nous devons savoir comment entrer dans l’attaque spéciale au bon moment. L’adversaire esquive, se protège, peut utiliser l’assistance pour échapper à notre attaque… Ce n’est pas qu’il faille se casser la tête, mais l’appui sur des boutons peut ne pas fonctionner contre certains rivaux. Il est également bon de savoir quelles attaques, en plus de faire beaucoup de dégâts et de nous laisser en bonne position (positive), seront bonnes pour nous cacher et faire ne rien voir à l’adversaire.

Un exemple est les fusées éclairantes de Rengoku. Ses attaques prennent beaucoup de place et nous font cacher l’attaque de notre assistant. Une autre chose à commenter est qu’avec le nouveau système de récupération, il sera difficile de faire de très longs combos. Lorsque nous attaquons notre rival ou qu’il nous attaque, un cercle apparaîtra qui consomme et change de couleur. Ceci est fait pour qu’il n’y ait pas de combos sans fin, infinis ou comme vous voulez les appeler.

À la fin du cercle oriental, l’adversaire ou notre personnage tombe au sol et nous avons une chance de rejoindre et d’attaquer. Avec tout ce que j’ai joué, je n’ai pas encore réussi à faire un TOD (Touch of Death = « Touch of death » ou ce qui revient au même : Supprimer toute la vie du rival en un seul combo).

Conclusion – Analyse de Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami

Bien que Cyberconnect2 sache donner vie aux personnages d’un anime/manga dans un jeu vidéo, nous sommes confrontés à un énième cas, et il en existe déjà plusieurs, d’IP extrêmement puissante qui n’est pas utilisée à 100%. Regardez que des choses pourraient être faites dans ce jeu vidéo, cela vaut la peine que nous aurons six nouveaux personnages GRATUITEMENT dans un moment, mais le contenu en termes de modes de jeu est rare.

Le mode histoire laisse à désirer. Si vous avez vu la série, il n’y aura presque rien de nouveau que vous ne sachiez. Si vous avez lu des mangas et vu les films, il ne jouera que pour déverrouiller le contenu.

Bref, les combats contre des amis et en ligne* peuvent être très bons, mais quand on aura terminé toute la partie hors ligne et passer des heures à jouer on se rendra compte que Kimetsu no Yaiba : Les Chroniques d’Hinokami donne pour plus, beaucoup plus, mais n’en a pas voulait exploiter la propriété intellectuelle d’un manga/anime adoré par beaucoup et qui est devenu l’une des œuvres les plus vendues au monde.

REMARQUE en ligne *: A ce jour, les serveurs du mode en ligne ne sont pas ouverts, je n’ai donc pas pu tester le jeu contre des personnes d’autres parties du monde. Quand je pourrai jouer en ligne je vous apporterai mes impressions.