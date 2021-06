Analyse de Kaze and the Wild Masks pour Nintendo Switch

Si vous pensez que les lapins ne sont pas des armes à prendre, lisez notre analyse de Kaze and the Wild Masks et vous verrez comment vous changerez d’avis.

Le lapin Duracell, Bugs Bunny, Roger Rabbit… les fameux lapins d’armes à emporter sont nombreux, et nous sommes sûrs qu’en lisant notre analyse de Kaze et des Wild Masks vous ajouterez leur sympathique protagoniste à la liste des lapins « VIR» (Lapin Très Important).

L’attaque des tomates tueuses

Je ne peux pas nier que lorsque j’ai découvert Kaze et les Wild Masks, quelques jeux me sont venus à l’esprit : ceux des Tiny Toons et ceux avec Jazz Jackrabbit. Que veux-tu que je te dise, coupable, le design que le titre distille m’a grandement rappelé ces jeux, économisant des distances.

Et, en bon consommateur de plateformes de cette époque révolue, la vérité est que je n’ai pas hésité à accueillir à bras ouverts cette analyse de Kaze and the Wild Masks. Mais passons aux choses sérieuses et arrêtons-nous avec les conférences.

La vérité est que mes cascades mentales pour associer ce jeu à celles de mon enfance n’étaient pas si folles. Kaze and the Wild Masks part d’un postulat simple : nous devons essayer d’aider notre partenaire, sur qui une malédiction s’abat. Ou du moins, cela nous permet de comprendre les scènes silencieuses par lesquelles le jeu commence.

Et le fait est que les choses sont devenues assez louches dans le monde de ces personnages. Car on ne va pas vous tromper : que les légumes prennent vie et deviennent violents ne semble bien sûr pas quelque chose à ignorer. Encore plus quand ils deviennent des géants, ils deviennent chers et même des dents qui font réfléchir sérieusement à la chaîne alimentaire.

Comme vous pouvez le voir, si vous lisez entre les lignes, l’intrigue de Kaze et les masques sauvages n’est pas un chef-d’œuvre de la littérature, avec des éléments très développés. Mais ce n’est pas que vous en ayez besoin, vraiment. Nous avons juste besoin d’une belle excuse pour commencer notre aventure. Et c’est certainement le cas.

Sautez, sautez, sautez et sautez encore

D’accord, nous avons une prémisse simple, avec ce qui semble être cette touche vintage des jeux des années 80 et 90. Mais peut-on en dire autant de la jouabilité complète du titre ? Je te réponds déjà (c’est pourquoi tu es venu) : oui. Le gameplay frise l’absurde avec le simple : vous vous déplacez avec la croix, sautez avec un bouton et frappez avec un autre. Et voilà. Vous pouvez fermer lorsque vous partez.

Ok, non, rentrons plus dans les détails. Le contrôle principal de ce personnage est basé sur la prémisse ci-dessus. Cependant, il existe des écarts à ce sujet, principalement grâce aux masques. Le texte qui accompagne le nom de ce titre prend enfin tout son sens. Vous verrez, ces masques seront disposés à certains endroits de la carte, et grâce à eux vous pourrez surmonter cet itinéraire.

Ils ne peuvent pas être manqués ou quoi que ce soit du genre, car lorsqu’un masque apparaît, vous ne pouvez pas avancer sans lui, en gros. Ainsi, on peut ajouter de la variété à la matière avec des phases de vol simple, de nage dans lesquelles la maîtrise de nos impulsions sera la clé ou des phases dans lesquelles la précision millimétrique dans chaque saut sera primordiale.

Croyez-moi que trouver chacun des masques et savoir que « maintenant la phase de cela ira », malgré ce que cela peut paraître, est une véritable merveille. Cela est dû avant tout au fait qu’ils ne se retrouvent pas dans tous les scénarios, saturant le concept. Absolument. Ils apparaissent quand ils doivent apparaître, comme des magiciens, purement et simplement.

Ne pensez pas, malgré tout, que cela signifie que les phases avec Kaze en mode normal sont un emmerdeur. La vérité est qu’ils sont très divertissants et, bien que leurs premiers scénarios soient plutôt fades, au fur et à mesure que vous progressez, vous verrez toutes sortes de situations. Toujours, bien sûr, avec le postulat qu’on ne fera que sauter/esquiver/quels que soient les ennemis.

A noter que, pour les plus complètes, chaque phase aura un % de gemmes à collecter pour obtenir le score parfait à la fin de la phase. Sans oublier la possibilité de collecter quelques lettres qui forment le nom du protagoniste, ainsi que les émeraudes que l’on peut obtenir en trouvant et en surmontant les deux phases bonus de chaque scénario.

Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez toujours tenter votre chance avec le contre-la-montre !

Un design à louer

Quant au design, je vais me répéter. Quand j’ai vu ce jeu, j’ai pensé à Jazz JackRabbit, et la vérité est qu’il est impossible d’enlever cet arrière-goût de votre bouche. Parce que le monde est très coloré et plein de détails. On peut en dire autant de son protagoniste. En tant qu’amateur de designs 2D, je ne peux pas dire que chaque pixel ne respire pas la personnalité.

Les environnements sont détaillés, sans vous saturer, et la variété de ceux-ci est assez remarquable compte tenu de la durée du titre. En ce qui concerne les conceptions de leurs ennemis, nous pouvons y entrer leurs avantages et leurs inconvénients.

Il y en a qui sont vraiment horribles. D’autres sont un succès et vous feront même sourire. Mais ils sont quelque peu rares, avec leurs animations de mort quelque peu simples. Les boss, pour leur part, ont des éléments plus élaborés, ce qui les rend très remarquables et charismatiques par rapport aux autres.

Si on veut déjà quelque chose d’un peu plus musical, on peut passer aux thèmes sonores. À cet égard, les effets ne m’ont pas semblé être un gros problème. Cependant, les thèmes musicaux m’ont surpris, et pour le mieux.

D’abord parce que leur nombre n’est pas négligeable, et ensuite parce que nous en avons, là encore, une agréable variété, allant des thèmes légers et sympathiques à d’autres plus « sombres ».

Conclusions de la revue Kaze et les masques sauvages

Si vous voulez un titre qui rappelle les titres de plateforme les plus sympathiques des années 80 et 90, allez-y : Kaze est ce qu’il vous faut. Le jeu est très divertissant et agréable à jouer, même si l’absence de certains points de contrôle ou sa courte durée peuvent en repousser plus d’un.

Gardez à l’esprit, à son tour, qu’il ne s’agit pas d’un Mario ou d’un Sonic. C’est quelque chose d’un peu plus simple, qui montre qu’il veut préciser ses références, mais qu’en même temps il cherche à se différencier un peu du reste des paris. L’obtient? Plus ou moins. Mais au moins, cela nous a amusés pendant que nous découvrions.