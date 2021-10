Analyse de House of Ashes pour Playstation 5

Dans notre analyse de House of Ashes, nous serons confrontés à des démons internes et externes. Es-tu prêt?

Le nouvel opus de la saga The Dark Pictures est déjà parmi nous, étant le premier à faire ses débuts dans la nouvelle génération. Après Man of Medan et Little Hope, nous vous proposons aujourd’hui notre Analyse de la Maison des Cendres, ce que nous avons fait sur une PlayStation 5. Les changements seront-ils remarqués ? Nous le voyons.

Les gens de Supermassive Games se sont spécialisés dans les aventures graphiques, en particulier celles basées sur le genre de l’horreur. Avec le titre qui nous occupe aujourd’hui, il y a déjà quatre emplois similaires qu’ils exercent et la vérité est qu’ils s’y habituent. Mais cela ne veut pas dire que son dernier travail n’a pas de défauts. Bien sûr, rien pour brouiller l’expérience.

L’ennemi de mon ennemi…

L’intrigue nous place cette fois avec un groupe de soldats en Irak. Grâce à une nouvelle technologie créée par l’un des protagonistes, un éventuel silo qui semble contenir des armes de destruction massive a été découvert. Notre commandement se rend donc sur place pour essayer de trouver ladite cachette. Bien sûr, cela n’allait pas être si facile.

Alors que nous cherchions des armes, nous avons été pris en embuscade par l’armée locale. Après quelques instants intenses, le sol s’ouvre sous nos pieds, laissant les quelques survivants piégés à plusieurs mètres sous terre. Comme si cela ne suffisait pas, il s’avère qu’il y a quelque chose de caché dans les tunnels, et il n’aime pas notre présence. Cela signifie qu’avec celui-ci, il existe déjà quatre styles de terreur différents que les gars de Supermassive Games ont recréés dans leurs jeux.

Dans Until Dawn, il a été décidé de recréer les films typiques de « Slasher », avec un groupe de jeunes dans une cabane qui sont tués un par un par un psychopathe. D’un autre côté, pour Man of Medan, l’accent était mis sur les histoires de fantômes sur un navire abandonné. Et enfin, dans Little Hope, nous avons vécu de première main une terrible chasse aux sorcières, tout comme celles qui ont eu lieu dans des villes comme Salem.

Alors, cette fois, les développeurs ont opté pour une histoire de monstre à la manière d’Alien ou de Predator, avec des touches de terreur psychologique tirées du travail de HP Lovecraft. Sans surprise, l’étude elle-même a officiellement reconnu ces références.

Choisissez votre propre aventure

Au-delà de l’argument, les fans de ce type de jeu vont se retrouver pratiquement, les mêmes que nous avons appréciés dans les précédents volets de la saga. Bien sûr, avec quelques légers ajustements et changements, qui font de ce chapitre le plus immersif de tous.

Dans House of Ashes, comme nous l’avons déjà mentionné, nous trouverons une aventure graphique similaire à ce que nous avons déjà joué à des occasions précédentes. Encore une fois, l’exploration de l’environnement et la prise de décision seront les principaux protagonistes. Nous devons donc enquêter de manière approfondie à la recherche d’objets et de secrets, choisir judicieusement ce que nous allons dire ou surmonter habilement des événements et des moments d’action rapides. Et c’est précisément dans cette section que nous avons le premier des paramètres de jeu.

La société a décidé de suivre les retours de certains utilisateurs, ajoutant pour la première fois jusqu’à trois niveaux de difficulté au titre. Et pas seulement, puisque nous sommes également autorisés à personnaliser directement les paramètres des QTE redoutés. De cette façon, chacun peut trouver le moyen d’affronter l’aventure à sa guise.

Affronter les démons et tout ce qui se cache dans l’ombre

Un autre changement intéressant vient de la main de la terreur psychologique qui est palpable dans cette aventure. La relation entre les personnages est plus importante que jamais, puisque la peur de l’inconnu joue un rôle fondamental. Avons-nous largué un soldat blessé qui nous tarde à nous échapper ? Faisons-nous face au camp rival ou unissons-nous nos forces contre un ennemi commun ? Ce chapitre nous place dans plus de dilemmes que jamais, et ses répercussions pourraient bien continuer à faire des ravages plus tard.

Même pour la première fois, réussir à résoudre certains événements rapides peut entraîner la mort d’un autre personnage, ou pas… Et comme nous l’avons déjà dit dans nos impressions, nous sommes face au titre de la saga qui joue le plus avec nos peurs . C’est là que l’influence de Lovecraft est particulièrement visible.

Un nouveau point de vue

Enfin dans la rubrique actualités, nous avons un changement de perspective. Comme vous le savez peut-être déjà, dans les épisodes précédents, presque toute l’exploration était soumise à des prises de vue semi-fixes, à la manière du Classic Resident Evil, bien que parsemées de quelques moments de plus grande liberté. Maintenant, c’est plutôt le contraire.

La plupart du temps, nous suivrons les protagonistes par-dessus l’épaule, ou directement derrière eux. Presque comme dans n’importe quel jeu à la troisième personne. Grâce à cela, l’immersion est beaucoup plus grande, surtout lorsque nous éclairons les tunnels sombres avec des briquets ou les lampes de poche de nos armes. De plus, bien qu’il existe encore de nombreux espaces clos et claustrophobes, nous sommes avant la livraison avec les plus gros scénarios à ce jour.

Évidemment, cela ne veut pas dire que nous sommes maintenant face à un titre d’action et de tournage, puisque comme toujours, les moments d’action suivent les schémas imposés dans les chapitres précédents. Cela signifie que dans les occasions où nous devons tirer, le jeu nous avertira quelques instants avant, nous laissant quelques secondes plus tard pour viser et appuyer sur la gâchette. Ce qui est certain, c’est que ce chapitre comporte beaucoup plus de moments de ce type que dans les précédents. Nous serons plus tendus que jamais.

Graphiques et son

Quant à sa section graphique, le saut vers la nouvelle génération est perceptible, bien qu’ils n’aient pas encore exploité le potentiel de la console. La modélisation des personnages a gagné en réalisme tant au niveau des textures que des animations. Mais il faut surtout souligner l’énorme amélioration de l’éclairage. C’est là que le saut est le plus perceptible.

De plus et comme nous l’avons déjà dit, la conception des scénarios a gagné en amplitude dans les calculs généraux. Cela, avec le changement de perspective d’un après le protagoniste, rend l’ensemble magnifique. Il est également utile d’avoir un 60 Fps stable, à peu près tout le temps.

D’autre part, la section sonore continue le haut niveau affiché dans les versements précédents. Le décor nous plonge pleinement dans l’aventure, avec des grognements et des gargouillis de monstres très reconnaissables et intimidants. De plus, le doublage en espagnol est à nouveau de niveau professionnel, à l’exception de quelques phrases simples. Pour l’anecdote, l’acteur qui exprime le conservateur dans notre langue, a changé par rapport à celui que l’on entend dans Man of Medan et Little Hope.

Bref, nous sommes confrontés à une livraison continue par rapport aux autres œuvres de Supermassive Games, ce qui ravira ses fans les plus loyaux. Malgré tout, certains points tels que la difficulté, l’éclairage et l’appareil photo ont été retouchés. C’est peut-être une déclaration d’intention pour les futurs versements. Le temps le dira.

Allons-y !