Analyse de Harvest Moon: un monde unique

Le monde ne connaît que les pommes de terre, et cela ne peut pas être. Lancez-vous dans une aventure de culture dans l’analyse de Harvest Moon: A Unique World.

Un nouvel épisode de la franchise de cultiver tout ce que vous voyez arrive sur Nintendo Switch, et vous êtes généreux. Depuis la scission entre Story of Seasons et Harvest Moon, ce dernier a perdu un peu plus, mais aujourd’hui, cela peut être différent. Voyons comment vous faites là-dessus Harvest Moon: A Unique World Review.

Redonner au monde ses récoltes

La première chose qui nous est présentée dans cette Harvest Moon: A Unique World est l’histoire qui entoure notre protagoniste. Et c’est que la quantité de légumes différents que nous connaissons n’existe pas en tant que telle, jusqu’à ce que notre avatar découvre un gobelin des moissons, qui nous aide avec un autre type de culture.

De là commence une aventure dans laquelle nous utiliserons la vaste ferme, une caractéristique dans laquelle nous transportons toutes nos installations dans notre poche, pouvant cultiver dans n’importe quel endroit approprié. De cette manière, le jeu nous permet de partir à l’aventure sans perdre l’essence de l’agriculture qui le caractérise.

L’objectif est d’obtenir les six médaillons pour ramener la déesse, et pour cela nous visiterons chaque région du monde. Dans chacun d’eux, nous nous concentrerons sur une partie de la vie de la ferme, que ce soit la culture, l’entretien du bétail ou la pêche. Le sentiment que cela donne est d’être un excellent tutoriel.

Parce que bien que la prémisse que Harvest Moon nous présente: A Unique World soit très bonne, l’exécution n’est pas si bonne. Le monde semble quelque peu vide, et les missions secondaires sont génériques au contraire. Le développement de l’aventure est également prévisible au sens du gameplay.

Nous arrivons à un nouvel endroit, nous voyons qu’ils sont dans une misère absolue en termes de moyens de subsistance et nous les aidons. Nous rencontrons deux conjoints potentiels et obtenons enfin le médaillon. Allez, à la zone suivante. C’est essentiellement le développement du jeu.

La vie dans la vaste ferme

Sachant ce qui nous attend dans cette aventure, comment se passe notre quotidien? Avec la vaste ferme, nous pouvons avancer sans crainte de revenir au point de départ, en trouvant simplement une zone décente pour installer toutes les installations et commencer à grandir et à prendre soin des animaux.

Cependant, les récoltes elles-mêmes ne sont pas déplacées, mais restent dans les terres fertiles. Autrement dit, s’il y en a qui n’ont pas encore porté leurs fruits et que vous partez, ou vous revenez pour vous en occuper ou les oublier. C’est l’inconvénient de ne pas pouvoir prendre la terre avec la ferme aussi, même si cela n’a pas de sens, n’est-ce pas? Nous ferions semblant d’être des dieux.

De cette façon, au fur et à mesure que nous progressons dans l’aventure, Doc nous fournira différentes installations et améliorations dans la vaste ferme. Tout cela vous facilitera la vie lorsqu’il s’agira de générer plus de richesse ou d’acquérir des matériaux plus rares. Bien sûr, vous devez payer pour vos services, car il ne peut en être autrement.

La vérité est que cultiver n’a aucune difficulté, car il suit le même principe que n’importe quel jeu Harvest Moon. De plus, l’énorme quantité de gobelins que nous trouverons nous fournira des graines en abondance. Notre seule préoccupation est donc l’abreuvement, la récolte et l’achat d’animaux.

Parce que c’est une autre, dans cette tranche de la franchise, il y a plus d’animaux à apprivoiser. Pas seulement ceux typiques de l’élevage, comme les vaches et les moutons, mais certains plus … excentriques. Vous pouvez rencontrer des ours et des tigres et les apprivoiser en leur donnant de savoureuses petites choses. Voyons qui est le beau qui essaie de voler une ferme avec deux tigres et un ours (plus fort que Thanos).

Bien sûr, comment pourrait-il en être autrement en parlant de Harvest Moon, nous pouvons épouser certains individus. Dans chaque zone, il y en a deux possibles, homme et femme, que nous saurons pendant que nous obtiendrons les médaillons. De cette façon, nous pouvons décider qui séduire avec d’énormes quantités de cadeaux.

En outre, il y a différents événements auxquels assister, qui sont généralement liés à une zone de la ferme. Bien sûr, il existe également d’autres jeux simplement ludiques pour profiter du jeu (ou du potentiel) avec notre partenaire. Enfin, nous passerons par l’autel pour continuer notre vie à la ferme avec un nouveau membre.

Quant à la partie graphique, tout le titre gaspille de la couleur. Les décors et les personnages ont des tons très vifs, en accord avec l’esprit du jeu. Cependant, les régions du monde n’offrent rien de spécial dans leur environnement. De plus, les animations sont très, très simples. En revanche, les mélodies qui accompagnent le jeu sont cohérentes avec le titre joyeux qu’il est, même si elles sont trop répétées.

Une idée intéressante mais incomplète

Dans cette critique de Harvest Moon: One World, j’ai des sentiments mitigés. D’une part, au début, la prémisse de parcourir le monde avec votre ferme était magnifique, avec la possibilité d’ajouter ce facteur d’aventure à la formule bien connue de la franchise.

Cependant, la monotonie de chaque zone, ainsi que le peu de variété des situations, font de Harvest Moon: A Unique World comme un autre titre de la saga, mais dans lequel on marche plus d’un endroit à l’autre. Dommage que cette prémisse ne puisse être affinée davantage.