Analyse de Godfall

Godfall c’était l’un des premiers titres annoncés pour PlayStation 5 et PC. Un titre qui Jeux de contre-jeu fièrement annoncé comme l’une des versions les plus chaudes à débarquer aux côtés du nouveau matériel de Sony. Cependant, il est rapidement passé au second plan en rivalisant directement avec d’autres propositions plutôt plus frappantes qui arriveraient également dès le premier jour. Même si quelqu’un s’était peu intéressé à ça slasher de pillard. Et au fil du temps il a été très difficile de maintenir cet intérêt chez les utilisateurs, en particulier lorsque vous êtes en concurrence avec des titres comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Demon’s Souls.

Mais quelle que soit la concurrence pour d’autres titres, le principal problème Godfall c’est que ne se démarque d’aucune façon, donnant forme à une œuvre médiocre dans chacune de ses sections. Et c’est que dès le premier moment où nous entrons dans l’univers de Godfall on sait exactement à quoi s’attendre de lui, et malheureusement ce n’est pas trop.

Malgré cela, et bien que les mots puissent être quelque peu dévastateurs, Godfall c’est loin d’être un mauvais jeu vidéo. Il a même des aspects assez curieux qui peut offrir une alternative totalement agréable pour ceux qui ressentent, par exemple, une prédilection particulière pour ce type de jeu.

Combattre … à moitié gaz

Le système de combat Cela fonctionne bien, comme prévu dans un titre de cette personnalité, et bien que dans la section jouable il y ait certains aspects qui peuvent être grandement améliorés, qui empêchent leurs confrontations de nous donner une expérience beaucoup plus immersive, c’est un aspect qui fonctionne de manière enrichissante. Les confrontations ont différentes couches qui, comme nous le découvrons, améliorent considérablement l’expérience. Les différentes compétences que nous pouvons débloquer avec des points d’expérience par exemple, nous donneront la possibilité de faire des combos intéressants en un système qui, bien que limité, est bien implémenté. Nous aurons un bouton pour attaquer rapidement et légèrement, et un autre avec plus de force et de lenteur, pendant que nous esquivons ou utilisons notre bouclier pour bloquer et contrer les coups. De plus, nous aurons un compteur d’endurance ou d’énergie, dans le plus pur style Âmes que nous devrons veiller pour ne pas être exposés à nos ennemis. De nombreuses alternatives, que nous devons reconnaître, finissent par très bien fonctionner et nous laissent avec Des combats spectaculaires et stimulants pour façonner l’aspect le plus important de tout Godfall.

Un autre des points positifs du combat réside dans la variété des armes, que nous sentirons très différentes les unes des autres, et dont la manipulation on se sentira surtout grâce à la technologie haptique du DualSense. Et bien que ce soit l’aspect où Godfall C’est plus décisif, ce n’est pas sans problèmes. La caméra, par exemple, peut nous laisser dans des situations très inconfortables pour ne pas savoir s’adapter au meilleur des angles. Si à cela nous ajoutons le conception répétitive d’ennemis et de scénarios, on finit par avoir un sentiment de « déjà vu » continu, dont seuls les patrons les plus importants auxquels nous serons confrontés nous sortiront, ce qui, malheureusement, est tout simplement correct.

Le système butin en plus d’être profond et équilibré, cela nous laisse une proposition intéressante, dans laquelle la courbe d’amélioration constante applique les méthodes nécessaires pour le faire de la bonne manière. Sans surprise, c’est l’une des plus grandes attractions du travail, grâce à laquelle nous débloquerons des armes et des équipements de niveau et de rareté croissants. Il faudra donc consacrer du temps à Je cultive pour améliorer les armes que nous voulons et les améliorer avec les ressources que nous pouvons obtenir. Malheureusement, nous trouvons également un aspect négatif à cet égard, qui découle du menu mal conçu pour gérer tout cela. L’interface est absurde, donc honnêtement, il nous est difficile d’imaginer comment elle aurait pu être mise en œuvre d’une manière pire que celle choisie dans Godfall.

Bien, mais pas beaucoup

Et c’est bien que visuellement, le titre a des moments où il peut sembler frappantGrâce principalement à une conception artistique intéressante en général, cela nous laisse un résultat très discret dans ce sens aussi. Comme nous l’avons déjà indiqué les lignes ci-dessus, les scénarios eux-mêmes se répètent excessivement dans des zones que nous allons finalement traverser sans aucune orientation en raison de la similitude de tous les emplacements dans la même zone. Nous serons très reconnaissants d’avoir changé le cadre au fur et à mesure que nous parcourons les différentes zones de la carte, bien que nous constaterons rapidement que notre relief redevient résignation, lorsque nous vérifierons que les différents emplacements sont clairement différents les uns des autres, mais ils ne fournissent pas de variété en eux-mêmes.

Vous pouvez voir que, oui, l’amour investi dans la conception de l’armure des différents personnages, ainsi que celle de la plupart des armes. Si à cela nous ajoutons le riche niveau de détail de certaines scènes, les effets saisissants de lumière et de particules, Godfall Parfois, il parvient à déguiser les coutures qu’il a tant de mal à cacher pendant la majeure partie du jeu. Parmi les aspects les plus positifs, met en évidence ses 60 images par seconde qui font briller le jeu en mouvement, malgré quelques pannes techniques assez courantes telles que certains arrêts spécifiques assez ennuyeux. Dommage que les aspects les plus positifs restent sur un fond très gris en raison de la fade de la somme de ses parties.

conclusion

Le plaisir s’améliore lorsque nous décidons de jouer en compagnie, car nous pouvons rejoindre deux autres joueurs pour remplir à la fois les missions principales et secondaires qui nous sont proposées en Godfall. Cependant, on retrouve ici aussi des limitations qui dénotent la médiocrité du titre proposé. Une intrigue incapable de susciter l’intérêt du joueur qui il finit par être aussi fade que consommable. Une bande-son générique dont la présence est à peine perceptible dans une confrontation plutôt qu’une autre, et un doublage assez réussi qui arrive en anglais sous-titré en espagnol. Rien de remarquable, peu importe où vous regardez, dans une œuvre dont les aspects les plus lucides recèlent trop d’ombres qui finissent par plonger dans l’obscurité un titre qui n’offre rien que l’on n’ait déjà vu dans d’autres titres, avec un résultat bien plus attractif que celui offert par les gars de Jeux de contre-jeu.

