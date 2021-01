Nous avons pris plus de temps que souhaité, mais nous pouvons enfin vous apporter notre analyse de Godfall pour PlayStation 5. En vaudra-t-il la peine?

La nouvelle génération est arrivée plus épargnée de titres exclusifs que nous le souhaiterions. Dans le cas de la console Sony, nous n’avons que Astro’s Playroom et Demon’s Souls, qui par contre sont excellents. Mais il ne faut pas oublier le jeu qui nous concerne aujourd’hui, qui n’a pas eu de version pour PlayStation 4 mais pour PC. Bien sûr, comme vous le verrez dans notre Revue de Godfall pour PlayStation 5, nous sommes probablement confrontés à la première grande déception de la console. Peut-être que même mon fiasco 2020 changera.

Les gars de Counterplay Games avec Gearbox Software ont sorti de leurs manches ce qu’ils ont appelé un Looter Slasher. Allez, un destin de claques au lieu de coups. La question est de savoir si l’attente créée autour de lui est justifiée ou non. Malheureusement, la réponse à cette question est beaucoup plus négative que nous l’aurions souhaité.

La vulgarité des dieux

On commence par l’un des points négatifs du titre, son argument. Et c’est que c’est excessivement simple d’être un RPG d’action se déroulant dans un monde fantastique. Macros, le méchant de service, veut accomplir un rite pour devenir un dieu des dieux et nous devons l’arrêter. C’est simple En cours de route, nous en apprendrons un peu plus sur la tradition du jeu et arrêterons de compter.

De plus, le récit est presque inexistant. Au cours de l’aventure, nous n’interagissons qu’avec deux PNJ, un forgeron que nous avons sauvé nommé Zenun et Seventh Sanctum, un être qui nous guide et tente de nous aider dans notre quête. C’est surtout cette dernière qui, entre mission et mission, se charge de nous raconter toute l’histoire. Nous n’avons pas grand chose à quoi nous accrocher.

D’un autre côté, aucun des personnages, amis ou ennemis (dont il n’y a pas beaucoup de variété non plus) ne possède même un iota de charisme. Peut-être est-ce en partie dû au fait que vous ne voyez jamais leurs visages, ou au peu d’interaction et de dialogue qui existent pendant l’aventure. Même l’ennemi du jeu est à peine visible jusqu’à notre confrontation finale contre lui. La vérité est qu’en général, il n’y a rien de remarquable dans cette section, et elle est très loin des grands du genre.

Les batailles des dieux

Oui ou oui, le combat est sans aucun doute le point fort de Godfall et la seule chose qui peut nous garder accro avec le butin. Son système rappelle en partie le dernier God of War pour la barre de rupture et le bouclier, bien que beaucoup moins complexe. Heureusement, nous ne sommes pas confrontés à un concasseur de boutons et nous avons suffisamment de possibilités à cet égard.

Nous avons un coup faible, un coup fort, un bouclier qui sert à la fois de défense et d’attaque, la possibilité d’esquiver et de fixer des objectifs. Ce dernier n’est pas très bien implémenté et ne nous permet pas de basculer entre les ennemis une fois «ciblés», nous finirons donc par ne pas l’utiliser à peine. C’est pour l’essentiel, mais à mesure que nous progressons, nous débloquerons beaucoup plus d’options.

De nouvelles techniques pour les armes, différents types de dommages ou une plus grande probabilité d’appliquer des effets modifiés, par exemple. Il y a aussi d’autres compétences à prendre en compte parmi lesquelles il faut mettre en évidence Frenzy, Soulbreaker, Polarity et Synchronized Attacks, ou knockdowns. Tout cela contribue à rendre le combat amusant et intéressant.

Le point négatif de tout cela est que ses développeurs n’ont pas du tout profité des capacités du Dualsense. Il est possible que son apparition sur PC ait également quelque chose à voir avec cela.

L’armement des dieux

Pour combattre les combats, notre protagoniste, Orin, dispose de différentes armes, armures et équipements. Il n’y a vraiment pas beaucoup de variété de la première, car nous n’avons que des épées longues et doubles, des lances, des marteaux, des épées et le bouclier susmentionné. Chacun d’eux a ses propres techniques différentes appelées Nord et Sud, mais elles sont toutes communes au même type d’armement, ce qui réduit nos possibilités.

Comment pourrait-il en être autrement dans un pillard, tout au long de l’aventure, nous en obtiendrons d’innombrables ainsi que d’autres objets et matériaux. Tous avec des codes couleurs différents en fonction de leur rareté. Gris, vert, bleu, violet et orange. De plus, nous aurons la possibilité de les améliorer jusqu’à cinq niveaux, et même de les enchanter pour augmenter leur puissance. En d’autres termes, un objet bleu peut devenir orange si nous avons les matériaux nécessaires pour cela.

Cela s’applique également au reste de l’équipement, y compris les breloques, les bagues, les pendentifs, les pierres de vie et les bannières. Tout cela peut être amélioré avec les bons ingrédients.

L’équipement des dieux

Quant aux armures, elles en viennent à représenter les différentes constructions que nous pouvons utiliser. Nous en avons un bon nombre et ils ont leurs propriétés spécifiques. En principe, cela, ainsi que les caractéristiques de chaque arme, devrait nous faire jouer de manière variée et différente. Mais la réalité est très différente et à part quelques-uns, il n’y a pas vraiment de différence dans notre façon d’agir.

C’est dommage que ce soit tellement gaspillé, car l’une des grâces de ce type de jeu est de pouvoir créer des personnages très différents. Et ce n’est pas tout.

Étant donné qu’il prétend être un pillard de type Destiny ou Warframe, il manque quelque chose de très important … Le composant en ligne. Contrairement à ce qu’il semblait avec ses premières annonces, ce n’est pas un jeu en tant que service. Alors ne vous attendez pas à des événements, des raids, des microtransactions ou tout autre type de PvP ici.

Ce qu’il a, c’est la possibilité de jouer toute l’aventure en mode coopératif, mais même ici, cela échoue car il n’y a pas de matchmaking. Donc si nous voulons nous battre en compagnie, notre seule possibilité est de le faire avec des utilisateurs de notre liste d’amis. Il semble incroyable qu’ils n’aient pas ajouté cette alternative en ces temps.

En fait, après avoir terminé l’histoire principale, qui peut nous prendre 10 ou 12 heures, nous ne voudrons probablement plus jouer à nouveau. Il est vrai qu’après cela, un dernier mode appelé Stone of Dreams est débloqué, ce qui nous invite à revenir pour lutter contre les rivaux les plus redoutables avec plus de difficulté et de meilleures récompenses. Mais comme il n’a pas d’objectif à long terme comme le PvP ou les raids, ce n’est pas très attrayant.

L’architecture des dieux

Comme il s’agit d’un titre de nouvelle génération, sa section technique est importante à évaluer. Et là encore, nous avons des lumières et des ombres. D’une part, Godfall a fière allure, ses paysages sont très beaux et il maintient les 60 images souhaitées presque constamment. Il a également trois emplacements différents, avec leurs propres biomes bien différenciés entre eux.

Le problème est que la conception des scénarios est un peu paresseuse et manquant de personnalité, donnant l’impression que tout a été généré de manière procédurale. Il sera même fréquent que parfois nous ne sachions pas très bien où nous en sommes sur la carte.

La modélisation des ennemis et des personnages principaux n’est pas particulièrement inspirée, à l’exception peut-être de quelques boss finaux. Dans les autres cas, tout semble trop générique, avec un énorme sentiment d’être très peu travaillé.

Le son des dieux

Le même que sa section sonore, qui ne se distingue guère du tout. Il a un air assez décent pendant que nous sommes dans le sanctuaire principal, où nous améliorons l’équipement ou changeons d’armure. Le problème est que c’est le seul qui se fait entendre à cet endroit, et étant donné que nous y passerons beaucoup de temps à perfectionner les constructions, cela finit par devenir fatiguant.

Le reste des compositions de Ben MacDougall n’est pas mal non plus, mais à part quelques-unes, elles sonnent toutes similaires et nous ne nous en souviendrons probablement pas après avoir quitté le jeu.

À cela, nous devons ajouter des effets sonores corrects mais banals, peu de dialogues et qui ne sont pas doublés dans notre langue. Dans l’ensemble, cette section ne se révèle rien de l’autre monde.

Les conclusions des dieux

Malheureusement pour les possesseurs d’une PlayStation 5, Godfall est une occasion manquée d’avoir une bonne exclusivité au début de la génération. D’une part, il ne fonctionne pas comme titre pour un joueur en raison de son intrigue simple, de son récit nul, du manque de charisme des personnages et des décors et de son approche répétitive.

Et comme Looter Slasher qui prétend l’être, son contenu est trop court et comme il n’a pas de composante en ligne au-delà de la coopérative (sans matchmaking), cela ne motive pas à continuer à améliorer le personnage ou avec le mode qui est débloqué en fin de partie.

Ses combats doivent être avoués qu’ils sont amusants et bien qu’ils ne soient pas trop techniques, ils sont très variés et divertissants, loin d’être un pilon à boutons. Nous avons différentes armes et armures pour créer un personnage à notre goût, bien que cela ne change pas beaucoup le gameplay non plus. C’est pourtant le point fort du titre sans aucun doute. En bref, uniquement recommandé pour les fans les plus fervents de ce type de jeu.

Allons-y!