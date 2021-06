Analyse de Ghosts’n Goblins Resurrection, difficile et unique en son genre

Nous retournons au pays des cauchemars et des défis impossibles avec une autre perspective dans notre analyse de Ghosts’n Goblins Resurrection.

Soyons honnêtes dès le début. Il y a déjà un Analyse de la résurrection des fantômes et des gobelins dans 45Secondes.fr écrit par mon partenaire Marcos Casal. Il y explique comment la philosophie que représente la franchise est devenue obsolète, sans place sur le marché pour un défi aussi frustrant que celui-ci. Je vous recommande de le lire avant celui-ci, c’est une bonne analyse. Je suis d’accord sur beaucoup de points que vous faites.

Il serait facile de se mettre d’accord, de mettre le jeu sur l’étagère et de le laisser dépoussiérer. Il n’est pas le seul analyste à avoir exprimé ces sentiments mitigés. Mais je ne peux m’empêcher de regarder de loin et de me demander si c’est ce que mérite ce bon vieux Sir Arthur. Alors je profite de l’arrivée du jeu sur d’autres plateformes pour sortir la tête, voir comment va le calicot et, oui, me préparer à souffrir.

j’ai besoin d’un héro

Il est étrange de penser qu’il fut un temps où la difficulté dans les jeux vidéo avait été pratiquement éliminée au profit d’aventures plus cinématographiques. Nous ne pouvons pas faire une analyse de Ghosts’n Goblins Resurrection sans réfléchir aux raisons pour lesquelles c’est si difficile alors que ce n’est pas ce que veut la plupart du public.

L’histoire du bon Sir Arthur et des démons envahisseurs est prévisible au-delà de toute croyance. Le chevalier se retrouve un jour nu sur le terrain, l’enfer conquiert son royaume, à vous de sauver la princesse. C’est la cinquième fois que le même complot se répète avec les mêmes conflits et méchants. Le problème de ne pas faire de séquelles, c’est qu’alors elles vous compareront toujours aux versions précédentes.

La plupart des joueurs n’auront pas touché à ces autres versements, bien sûr, mais le conflit est toujours présent. Ultimate Ghosts’ n Globlins pour PSP était le point culminant de ces remakes. Une relance de ce titre serait phénoménale, tout comme la première arcade, la version NES et la version SNES ont été relancées. De nouveaux défis, scénarios et boss finaux sont nécessaires.

C’est le plus gros inconvénient auquel nous avons été confrontés dans la revue Ghosts’n Goblins Resurrection. Le jeu aurait dû viser une suite, pas un autre redémarrage. Je ne peux m’empêcher de comparer le passé avec le futur. Bien que, dans les deux cas, l’essentiel demeure : Ghosts’n Goblins est la difficulté.

Cool pour la nuit

Personne ne facilitera le chemin du pauvre Sir Arthur. Si vous acceptez la mission de sauver le royaume, vous devrez être fort, rapide et surtout courageux. La plateforme est rigide, votre capacité de mobilité est réduite par le blindage et votre capacité offensive est au sol.

Les niveaux de Ghosts’n Globelins sont conçus pour tester votre patience et votre courage. Vous pouvez être bon, mais la mort est pratiquement inévitable. Dans d’autres jeux vidéo où la difficulté prédomine, des installations sont fournies pour que le joueur puisse s’adapter et surmonter ses défis à un rythme spécifique. Les développeurs de Capcom ont une autre philosophie : tester votre force mentale.

Le nombre de niveaux est assez important pour ce qui est habituel dans ce type de jeu. Nous avons sept zones avec nous sur notre chemin, un nombre qui double lorsque l’on additionne leurs homologues sombres. La plupart sont sauvés des versions précédentes du jeu, et malgré cela, ils parviennent à se démarquer avec une personnalité particulière en raison de leurs défis, de leur mécanique et de leur esthétique.

Ceci est également vrai pour les versions cauchemar de chaque zone. Ils réutilisent le même endroit, mais l’approche est totalement différente dans sa progression. Ce sont des niveaux beaucoup plus compliqués et chaotiques, sans être forcément déroutants non plus.

Combattre toute probabilité

Ce qui peut être attribué à ces zones cauchemardesques de ne pas changer assez, ce sont les boss finaux. Tant dans la version actuelle que dans celle plus difficile, nous avons le même défi à la fin de chaque phase, sans changer un seul iota. Leur apparence ne varie pas, leurs stratégies non plus et peut-être ont-ils un peu plus de résistance face à nos attaques.

C’est un problème à double base. D’une part, cela vous fait perdre ce sentiment d’individualité totale que les niveaux de cauchemar parviennent à maintenir sur leurs originaux. En revanche, se pose la question de l’absence d’une suite et non d’un autre reboot. Ce sont les mêmes boss finaux des dernières décennies recyclés pour la cinquième fois. Manque de fraîcheur dans l’approche de ces derniers.

Le remède que les développeurs de Capcom nous apportent sont des abeilles louches. Ces fées multicolores se cachent autour de la scène et nous donnent l’opportunité d’apprendre des sorts à lancer à tout moment. Ce sont les objets de collection qui donnent une certaine rejouabilité à l’expérience et nous permettent de faciliter un peu le chemin.

Cela semble bien au début, mais cela ne fait pas assez en soi pour transformer le jeu. Les sorts sont trop chers à débloquer. Obtenir un plus ou moins désiré peut prendre deux parties complètes, ce qui est compliqué en constatant que les compétences mettent beaucoup de temps à se recharger et n’ont pas trop de différences notables entre certaines d’entre elles.

Son utilisation est situationnelle, supprimant certains faits saillants tels que la récupération de l’armure. Dans des difficultés plus élevées, cela peut être une bouée de sauvetage, mais dans des difficultés plus faibles, cela ne facilitera rien aux joueurs.

Plus grand que la vie

Terminer la résurrection des fantômes et des gobelins fait des ravages. En plus de surmonter les quatorze niveaux, nous devons trouver toutes les abeilles, les orbes sombres et les nombreux secrets cachés du royaume. Lorsque vous parvenez à terminer tout ce que propose le titre, vous êtes satisfait. C’est un titre qui, si vous êtes accro dès la première fois, vous reviendrez dans le futur pour continuer à vous surpasser.

C’est là que les quatre modes de difficulté conviennent le mieux. Aucun d’entre eux ne facilite l’accès à un large public, une faute qu’il faut lui reprocher. Mais si vous revenez pour vous améliorer en tant que joueur, vous voudrez augmenter le défi. Dans chacun d’eux, vous avez moins de vie à votre disposition. C’est une progression logique, surtout si l’on ajoute que les niveaux eux-mêmes deviennent plus difficiles à mesure que vous les battez pour suivre le rythme.

Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous avez toujours l’option multijoueur à portée de main. Le deuxième joueur est un support pour Sirt Arthur capable d’utiliser la magie et les sorts pour faciliter notre voyage. C’est enrichissant si vous changez de manette avec votre partenaire de temps en temps. Même ainsi, la véritable expérience est toujours dans un seul joueur.

Conclusion

Cette critique de Ghosts ‘n Goblins Resurrection ne va pas essayer de vous convaincre de changer d’avis si vous n’aimez pas ce que vous voyez. Ce n’est pas un jeu pour n’importe quel type de joueur. Son accessibilité nulle ne fait qu’aggraver son image, et ses efforts ne suffisent pas à transformer l’expérience par rapport aux versements précédents.

Mais la vérité est, aussi imparfaite que cela puisse être, je ne voudrais pas de Ghosts’n Goblins d’une autre manière. J’aurais indiqué la direction d’une suite et souhaiterais un port ultime, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un voyage mémorable, distingué et unique. Il n’y a plus de jeux vidéo comme ça et il est difficile de se souvenir de ces moments du passé. Si avec ce que vous avez lu vous croyez que c’est le défi dont vous avez besoin dans votre vie, c’est parce qu’il l’est.