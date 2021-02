Analyse de Ghost ‘N Goblins Resurrection pour Nintendo Switch

Sir Arthur doit revenir pour sauver la princesse sans se retrouver dans son pantalon dans cette revue Ghost ‘N Goblins Resurrection pour Switch.

Il fut un temps où mourir beaucoup et n’avancer rien était la routine des jeux vidéo. Plus si on pense aux arcades. Capcom a contrôlé beaucoup de cela et il semble vouloir revivre ces exaspérations, mais le public est-il préparé? Nous en raisonnons dans ce qui suit Critique de Ghost ‘N Goblins Resurrection.

Quand le défi était la clé pour mettre plus de pièces

Comme je l’ai dit, le territoire des machines d’arcade était celui où les plus qualifiés – ou les plus forts d’esprit – pouvaient réussir. Sinon, alors rien, coupable, il était temps de vous laisser tout payer en pièces de 100 pesetas pour finir par vous tirer les cheveux.

Ghost ‘N Goblins appartenait au groupe des «peu importe le nombre de pièces que vous avez, vous allez les casser toutes». C’était un titre démoniaque comme lui seul, où chaque seconde avec la respiration du protagoniste était déjà un exploit.

Tel fut le cas qu’il devint rapidement l’une de ses marques de fabrique. Une difficulté à l’épreuve des couteaux qui a endurci les joueurs les plus intenses, avec un Sir Arthur mourant plus que le plus maladroit Dark Souls Hollow.

Bon Capcom a bien vu d’apporter ces sensations à 2021 et pour l’hybride de Nintendo … Mais peut-être ne sommes-nous pas déjà moulés pour subir des tortures comme ça.

Faire le tour du royaume sans trop d’espoir

Le pauvre Sir Arthur devra lancer 7 scénarios pour trouver où se trouve la princesse. Il y en a de toutes sortes. Cimetières, cavernes, zones de glace, châteaux, plates-formes flottantes et feu … Le jeu n’est pas autre chose, mais des scénarios variés, ce que vous voulez. De plus, chacun a une distribution intéressante.

Il est typique qu’ils commencent à suivre une philosophie de sauts et d’ennemis, pour changer radicalement lorsqu’ils atteignent le premier point de contrôle. Les scénarios ont la mentalité d’être un ennemi de plus qui n’abandonnera pas non plus. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous habituer à suivre une série de modèles, car le jeu va adorer vous punir pour cela.

Punition que vous recevrez même si vous êtes paresseux. Chaque scénario a une limite de temps dans laquelle il doit être dépassé si nous ne voulons pas voir l’écran Game Over. Bien que son relâchement soit louable, il s’accompagne d’une réapparition infinie d’ennemis qui vont mettre nos testicules à égalité.

Ils ne comprennent pas les barrières physiques ou l’espace de respiration. Tout comme ils peuvent sauter ou se téléporter dans votre tête, ils peuvent aussi vous lancer des projectiles, esquiver tout ce que vous leur lancez… Allez, un joli cauchemar.

4 difficultés mais le défi ne diminue pas

Ici, je suis venu tout décidé après avoir passé en son temps Ultimate Ghost ‘N Goblins sur PSP à penser que Resurrection allait être un chemin facile pour moi. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Bien que ce qui précède vous permette de choisir entre 4 difficultés (et de les changer quand vous le souhaitez), je dois dire qu’aucune d’entre elles ne sera agréable pour les néophytes.

J’ai commencé à Caballero, j’ai pleuré au premier niveau ce que je n’ai jamais pleuré. J’ai baissé Escudero, j’ai continué à pleurer de la même manière. On m’a donné d’aller au plus bas, Page, et encore une fois. Et si vous essayez déjà Leyenda, pensez à recharger le 9mm pour obtenir un trou dans votre cerveau.

Resurrection veut être si vieux et respectueux de l’expérience d’arcade que vous oubliez que vous n’êtes pas devant une machine à sous. Son système de point de contrôle ne correspond pas très bien à sa difficulté élevée, faisant de la répétition un ennui et de l’ennui en frustration, jusqu’à ce qu’il atteigne le niveau de vouloir éteindre le jeu et l’envoyer au vent.

Quelque chose qui renforce le retard des entrées et le « lourd » que déplace Sir Arthur. «Mais c’est réaliste à cause de son armure» diront certains d’entre vous, eh bien, l’argument va au sol quand on voit que ce roi bon marché pèse le même poids, portant l’armure la plus complète du royaume ou portant une culotte cœur.

Le sujet du poids est quelque chose d’assez ennuyeux. Surtout quand nous sommes devant les sections de plate-forme. S’habituer à la gravité du personnage sur des surfaces très rapides nous apportera d’éternels maux de tête. Si nous multiplions que notre attention est divisée entre le reste des menaces qui nous accompagnent, éteignez et c’est parti.

La résurrection implique plus de contenu

Beaucoup d’entre nous savent que Capcom connaît un nouvel âge d’or. Resident Evil VII, ses remakes ultérieurs, Monster Hunter World ou le divin Devil May Cry 5 ne font que le corroborer. Par conséquent, il fallait s’attendre à ce que ce « remake » de l’une des franchises les plus classiques de la société soit chargé de choses au lieu de rester dans une simple mise à jour graphique.

Pour commencer, nous aurons maintenant des itinéraires parmi lesquels choisir au lieu de suivre la même ligne de carte. Selon celui que nous choisissons, nous pouvons profiter de la série de cartes Ghost ‘N Goblins ou Ghouls’ N Ghost. Ce dernier se compose de la suite qui est sortie quelques années plus tard et qui comprenait des nouvelles rassemblées ici.

On peut en dire autant des armes de ce bon monsieur. Dans la version originale, nous avions 6 armes: lance, poignard, torche, hache, bouclier et crucifix. Ici, ils sont tous de nouveau présents, mais quelques autres sont ajoutés à la liste. Cas des sphères à pointes, par exemple, qui une fois libérées traverseront la surface de la scène, tuant tout sur leur passage.

De même, un arbre de compétences a été intégré pour améliorer notre gentil protagoniste. En collectant quelques fées qui grouillent à travers les niveaux, nous pouvons les investir dans un arbre magique qui nous permettra d’apprendre des sorts. Ils sont utilisés avec les boutons d’attaque, en les maintenant enfoncés longtemps.

Contrairement aux deux titres précédents, dans Resurrection, les sorts sont séparés des armes, nous pouvons donc personnaliser de petites constructions avec eux, même si vous ne pensez pas que cela facilite les choses.

Évoquant les meilleures larmes du rétro

En fait, le fait est que le programme a été entièrement refait avec le moteur RE. Les possibilités et la moulabilité de ce moteur nous laissent stupéfaits. L’art de Ghost ‘N Goblins est vraiment le leur et ils l’ont non seulement reflété tel quel, mais ils ont créé un dynamisme visuel si efficace qu’il fait la gloire de notre rétine.

C’est dommage qu’en termes de contrôle et de design, cela n’accompagne pas la facette graphique, car ils ont vraiment repris et compris l’esprit de cette franchise. On peut en dire autant de tout ce qui concerne le son. Chants réenregistrés, la bande originale composée de toutes pièces et sonnant comme des anges… En ce sens, Resurrection est une vraie merveille.

Je suis désolé pour sa difficulté diabolique, cela deviendra une barrière insurmontable pour la plupart des joueurs. Capcom aurait dû envisager d’élever ses niveaux de difficulté d’une manière différente, car ainsi il ne satisfera que les 4 fans rétro, séparant les autres de la découverte des bonanzas de cette merveilleuse saga.