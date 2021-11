La gestion de football la plus profonde est ici. Nous vous apportons l’analyse de Football Manager 2022 pour PC. À diriger!

Un sport aussi simple que le football a trouvé dans sa professionnalisation la plus grande complexité. Ou peut-être était-ce la modernisation du football. Quoi qu’il en soit, le beau jeu a une légion d’adeptes qui couvrent de nombreux spectres. Et c’est qu’entre l’amant de FIFA et celui de Football Manager il y a un abîme quand il s’agit de comprendre ce sport. Nous vous apportons le Bilan de Football Manager 2022 pour PC.

Tout d’abord, disons que le jeu est développé par Sports Interactive, un studio londonien qui traite avec la marque depuis toujours. Ils ont réussi à créer une série de jeux qui peuvent même plaire à ceux qui ne suivent pas beaucoup le football. Emmener une équipe en deuxième régionale et l’amener en finale de la Ligue des champions est un défi qu’ils adoreront dans ce match.

Principales choses à garder à l’esprit

La première chose à garder à l’esprit face à Football Manager 2022 est que le gameplay est le moindre. Évidemment, nous ne sommes pas face à une FIFA, et la façon dont le ballon roule ou à quoi ressemblent les joueurs, c’est le moindre des problèmes. Créez votre coach, choisissez une équipe et gagnez.

Une autre chose à garder à l’esprit est que le jeu n’a pas beaucoup de logos et de kits sous licence, vous trouverez donc des logos par défaut. Cela, pour être honnête, rend le titre un peu moche… mais heureusement, dans la version PC, on peut facilement télécharger et installer les logos et les kits des équipes que l’on veut. Un outil est très utile si l’on veut tout avoir en détail.

Le jeu est managérial, et en plus profond. Ne vous attendez pas à trouver quelque chose comme le mode Carrière de FIFA 22, car vous serez très perdu. Ici, le texte se distingue par son abondance et sa complexité. Tout ce qui concerne le club, ou du moins la plupart, dépendra de vous et vous devrez le gérer.

Certes, commencer une partie de Football Manager 2022, c’est comme commencer un nouveau travail. Vous arrivez, vous ouvrez le courrier et vous voyez que vous avez beaucoup de choses en suspens et une infinité de détails avec lesquels vous familiariser. Et surtout, vous êtes le patron de beaucoup et l’employé des autres, donc les relations personnelles comptent aussi.

Et, si vous revenez au simulateur de gestion de football, Florentino Pérez vous dira probablement de ne pas perdre son temps en lui demandant s’il pense que le Real Madrid devrait négocier le renouvellement de Luka Modric, car il peut facilement vous envoyer vous promener.

Bien sûr, nous devrons non seulement avoir une bonne relation avec notre président, mais aussi avec les joueurs et même la presse. Venir dans un nouveau pays peut nous donner plus de travail que notre travail réel, et je ne plaisante pas.

Une machine à plusieurs axes

Football Manager 2022 est complexe. Nous devrons gérer de nombreux domaines du club et cela implique des réunions. Les scouts, l’équipe technique, notre entraîneur adjoint, le président, les représentants des joueurs et un long etcetera seront les éléments à prendre en compte lors de notre séjour au club.

Tout le monde a quelque chose à dire et nous devons les écouter si nous voulons bien faire notre travail. Il sera important de bien lire chaque information qu’ils nous donnent et d’apporter la réponse appropriée à la manière dont nous souhaitons répondre. Parce que Football Manager 2022 approfondit notre relation avec notre environnement, et cela se traduit par de nombreuses autres options de dialogue.

Bien entendu, et dans le plus pur style RPG, nos réponses et actions auront un impact sur nos interlocuteurs. Voulons-nous être durs avec la presse ou nous entendre ? Un joueur donne des problèmes de performance, comment le motivez-vous ? Vous décidez si vous voulez être entraîneur dans le pur style Mourinho, Ancelotti ou Koeman, la décision est entre vos mains.

L’histoire est donc écrite par vous. Contrairement à d’autres jeux de football qui ajoutent la gestion parmi leurs options, Football Manager en dépend totalement, et peu importe si vous avez la meilleure équipe du monde, si vous ne voulez pas perdre tous les matchs bruyamment, vous aurez pour mettre des détails sur vos joueurs, la tactique et, bien sûr, pendant les matchs de football.

Nous pouvons déléguer dans de nombreux domaines, mais dans d’autres, nous devons être présents. Gérer un jeu est important si nous voulons gagner. Il sera vital de participer aux décisions qui affectent le jeu et d’adapter l’équipe à ce qui se passe sur le terrain. En fin de compte, nous devons être des entraîneurs de football.

Nous ne mentirions pas si nous vous disions que jouer à Football Manager 2022, c’est comme manipuler un immense Excel que vous devez porter à la perfection pour le présenter à chaque match comme s’il s’agissait de votre patron. Ce n’est pas un jeu convivial pour les joueurs moyens, mais c’est la meilleure des nouvelles pour les amateurs de gestion, de statistiques et, bien sûr, de football.

Les nouvelles

Malgré le fait que Football Manager 2022 a derrière lui de nombreux jeux dans la franchise qui ont déjà très bien fait les choses, il y a toujours place à l’amélioration. Aussi léger soit-il. Ainsi, nous trouvons quelques nouveautés notables telles que le Data Center, une section où nous pouvons demander des rapports statistiques détaillés sur nos performances au club, pour voir où nous devrions investir nos efforts pour améliorer les résultats.

Une autre nouveauté, qui semble également importée de la FIFA, est celle du dernier jour des transferts. Bien sûr, après la fin de l’été que l’on vit cette saison avec le feuilleton Mbappé et les dédicaces in extremis des grands clubs, rajouter un mécanicien qui simule ces dernières heures de crise cardiaque était indispensable, et le voilà.

Les rencontres avec les entraîneurs sont l’une des nouveautés les plus profondes, car ici nous devrons organiser de temps à autre une grande rencontre avec toute l’équipe et prendre des décisions qui affectent la vie quotidienne du club. Tout cela est motivé par une amélioration des options de dialogue qui ajoutent de la profondeur et de la personnalisation au jeu.

La représentation des matchs a également été améliorée, où nous pouvons voir les jeux les plus marquants en temps réel et observer les forces et les faiblesses de nos joueurs et de notre système. Prendre des décisions pendant le match sera plus facile si nous avons une bonne représentation sur le terrain.

Conclusion

Football Manager 2022 est tout ce que nous pouvions espérer, mais en mieux. Ce n’est pas un jeu destiné à tous les publics, et ceux qui le découvrent sans trop savoir ce qu’ils recherchent, seront facilement dépassés par les possibilités et la complexité des systèmes qui entourent le jeu.

Le manque de licences gâche un peu l’ensemble, mais il est vrai que le joueur qui affronte le titre ne cherchera pas ça. Heureusement, la communauté résout ce « problème » et le jeu met tous les moyens pour faciliter l’utilisation des mods externes.

Il manque peut-être un menu moins complexe et une interface plus conviviale, mais la vérité est que dans un titre avec autant de variantes, de menus et d’autres éléments, il est impossible de rendre une interface plus accessible qui ne soit pas mauvaise en soi.

Mais en résumé, Football Manager 2022 est un jeu extrêmement complet et les fans de la franchise peuvent avoir de la chance, car ils y trouveront le puits d’heures qu’ils souhaitent pour simuler la vie d’un entraîneur de football de la manière la plus réaliste possible.