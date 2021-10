Comme chaque année, le roi du football revient sur les terrains de sport. Nous vous apportons l’analyse de FIFA 22 pour PlayStation 5.

Le lancement annuel de la FIFA est tout un événement. Des millions de joueurs attendent avec impatience le jour où ils pourront mettre la main sur la nouvelle saison du jeu d’EA et commencer à construire leur équipe de rêve ou, à défaut, mener leur ancienne équipe à la gloire. Nous vous apportons notre Analyse FIFA 22.

Comment pourrait-il en être autrement, cette année FIFA 22 est à nouveau à la pointe des simulateurs de football. Cependant, malgré les améliorations par rapport à l’année dernière, la FIFA n’a pas eu de rival digne, puisque le lancement de l’eFootball 2022 a été, pour être fluide, désastreux. Mais bon, allons-y.

Les voilà avec le ballon aux pieds

Cette année, FIFA 22 s’est efforcé d’apporter un football plus tranquille qui n’exige pas autant de joueurs rapides et qualifiés avec le ballon. Ce qui était autrefois un gameplay beaucoup plus arcade, dans lequel un joueur pouvait parcourir tout le terrain et marquer comme s’il était lui-même Maradona, est maintenant une tâche impossible.

Car si ce FIFA 22 a misé sur quelque chose, c’est sur un gameplay beaucoup plus calme, axé sur la passe et sur la réalisation de jeux. Quelque chose de plus proche du vrai football. Bien sûr, nous ne sommes pas face à un très grand saut, mais un saut qui se remarque dès les premières minutes et qui laisse un bon goût dans la bouche pour les vrais amoureux du beau jeu, pas du spectacle.

A ce gameplay plus réaliste mais plus lent s’ajoutent des gardiens plus efficaces… parfois. Pour être clair, ils continuent de chanter d’une manière exagérée qui rompt diamétralement avec l’immersion que procure le jeu, mais ils sont également devenus un peu plus d’arrêts, ce qui permet de ne pas finir tous les matchs avec une voiture de but pour les deux équipes.

La vérité est que ces changements jouables lui conviennent très bien, mais nous ne saurons toujours pas combien de temps cela va durer. Car bien sûr, l’affaire FIFA va dans l’autre sens que nous approfondirons plus tard, mais si les joueurs, habitués à un rythme plus rapide et à un football spectaculaire, vous enlevez cela et ils se plaignent … les ajustements que peut faire EA peuvent changer car je complète l’expérience.

Des modes de jeu pour tous les goûts

Ce qui surprend toujours FIFA, c’est le grand nombre de modes de jeu. Nous pouvons jouer à des jeux simples, mais aussi jouer des finales de Champions ou de Libertadores, ainsi que jouer un KO. Créer nos tournois, émuler une Ligue des Champions complète… les options pour le joueur moins social sont vastes.

Bien sûr, ce FIFA 22 apporte également le mode Volta, une sorte d’émulation de football de rue qui met le spectaculaire avant tout. Des matchs de 3 contre 3 voire 5 contre 5, avec ou sans gardiens, avec ou sans murs et même avec les règles du futsal, nous avons de nombreuses options pour sortir du green et nous souvenir du football de notre enfance.

Volta est vraiment amusant. Les parties sont courtes, frénétiques, habiles et nécessitent une certaine gestion pour remporter la victoire. Une manière très soignée de casser un peu la monotonie du football comme toujours.

Tous ces modes de jeu ont en plus de pouvoir jouer avec une série de règles inventées dans lesquelles, par exemple, les buts de l’extérieur de la surface valent le double, il n’y a pas de faute, ou encore on ne peut marquer que d’une tête ou d’une volée. Ce sont peut-être des modes moins intéressants, mais destinés à ceux qui sont déjà brûlés avec le football habituel.

Mais le mode vedette dans la facette hors ligne est sans aucun doute le mode carrière. Cette année apporte une nouveauté importante qui rappelle beaucoup la parfaite (et qui nous manque tellement) Master League. Nous pouvons créer une équipe de 0, en choisissant même leur kit et leur stade, et définir des valeurs moyennes pour notre effectif, totalement inventées… bien que pas aussi charismatiques que celle que PES avait. C’est le mode de rêve pour les joueurs qui aiment prendre une équipe de deuxième division et la mener à la gloire de la Ligue des champions. Bien sûr, nous pouvons également en choisir de vrais et former les onze premiers de nos rêves. Et réaliser des rêves frustrés comme la signature de Mbappé par le Real Madrid. Oui, c’était la première chose que j’ai faite quand j’ai commencé à jouer, que se passe-t-il ?

On peut aussi être un footballeur qui commence sur le banc pour finir par remporter le ballon d’or en jouant avec nos idoles. En cours de route, nous négocierons notre salaire, la recherche d’un club, le vestiaire, etc. Il y a beaucoup de nouvelles options que nous avons. Mention spéciale à l’ajout d’un système de compétences permettant de personnaliser notre joueur.

La ligne par drapeau

Sans aucun doute, la facette la plus réussie de FIFA 22 est son mode en ligne. Bien sûr, nous parlons du mode FUT et du mode Saisons. Ce mode est davantage axé sur le fait de jouer contre d’autres joueurs en ligne et de gravir les échelons. Nous commençons dans la division la plus basse et, en fonction des matchs gagnants, nous monterons et affronterons des joueurs de niveau supérieur. Ce mode est idéal pour ceux qui recherchent quelque chose de plus détendu que FUT mais qui, par contre, le défi du mode hors ligne est insuffisant.

Nous avons également le mode Clubs Pro, où nous créerons un avatar (cette fois-ci il peut aussi s’agir d’un joueur), et nous jouerons avec d’autres joueurs formant une seule équipe. Ces petits ajustements, ainsi qu’une plus grande facilité d’association, donnent vie à des modes qui deviennent progressivement plus complets.

Eh bien, il est temps de parler de FUT. A présent, nous savons tous comment cela se passe. Fondamentalement, avec des cartes de joueur, nous allons créer notre équipe de rêve. Bien entendu ces lettres seront aléatoires et nous n’aurons pas de facilités pour former notre équipe. Heureusement, au fil des années, ils ont un peu plus équilibré les choses, mais au final cela reste ce que c’était : une manière d’accrocher le joueur et de demander des euros pour concourir au plus haut niveau.

L’une des nouveautés que nous avons trouvées cette année est l’inclusion de Heroes, de nouvelles cartes qui rendent hommage aux joueurs qui, bien qu’ils ne soient pas devenus des idoles de masse, sont dans la mémoire des fans du club. Ainsi, on retrouvera ici Morientes, Diego Milito ou Dempsey, entre autres.

Mais comme toujours, la chicha se retrouve dans Division Rivals et dans les FUT Champions. Le premier est plus axé sur le joueur moins hardcore et récompense le jeu avant tout. Même en perdant, on recevra des points et on pourra progresser petit à petit dans une saison qui nous donnera des enveloppes et des points rien que pour jouer. De plus, les différentes divisions nous mettront en contact avec des joueurs de notre niveau, garantissant que le joueur FIFA moins commun et pro ne désespère pas de ne pas gagner un match triste.

Jouer à Division Rivals nous donnera accès à FUT Champions, la catégorie où les meilleurs sont cités. Les week-ends seront ceux où se joueront les finales, et pour y accéder, nous devons gagner notre place en jouant les play-offs chaque saison. Comme toujours, il s’agit d’un mode de jeu très addictif qui demandera aux joueurs de jouer à un nombre considérable de parties le week-end pour accéder aux meilleures récompenses.

La note négative, comme toujours, est le modèle d’affaires sur lequel ils sont basés. Les enveloppes sont une sorte de petit pari qui, via des micro-paiements, nous donne accès (ou non) à des cartes de joueurs pour pouvoir constituer notre équipe. Dans une moindre mesure que des jeux comme NBA 2K22, mais non moins remarquable, FIFA 22 continue d’utiliser ces petites astuces et d’accrocher les joueurs pour obtenir l’argent qui leur donne tant d’avantages avec ce mode de jeu.

Graphiques et son

Ce FIFA 22 s’est amélioré dans la facette jouable comme demandé, mais la vérité est qu’il n’a pas fait autant dans les graphismes. Nous sommes face à un jeu qui, dans une nouvelle génération, s’annonce… bon, mais sans se vanter. Graphiquement ce n’est pas une merveille et les visages ne sont pas la chose la plus clouée au monde. À cet égard, la vérité est que PES avait un avantage… jusqu’à cette année, nous ferions mieux de garder les commentaires.

Quant au son, la vérité est qu’il fait plus que livrer. C’est très excitant de jouer à un jeu et d’écouter les hymnes ou les chansons de chaque club. Par contre, la bande son est magnifique, et le choix des chansons ne pourrait être meilleur. Fait curieux, nous n’avons pas pu vérifier les commentaires en espagnol, car la version qui nous est parvenue d’EA est entièrement en anglais sans possibilité d’activer l’espagnol, que ce soit dans les commentaires ou dans le texte du jeu.

Conclusion

FIFA 22 est un petit saut qualitatif par rapport à l’année dernière. Les améliorations apportées égayent un titre qui était déjà nécessaire. Ses nombreux modes de jeu séduiront tous les joueurs, aussi bien solitaires que amoureux du mode Ultimate Team. Le gameplay renouvelé, les licences et la variété du titre sont ses principaux atouts.

Il reste à voir comment se déroule la saison de FIFA 22. S’ils gardent le gameplay comme celui-ci, plus lent et moins courant et dribble, nous pourrions être confrontés à un nouveau tournant dans la saga pour les futurs versements. Ce n’est toujours pas le jeu parfait que nous voudrions, mais il s’améliore considérablement par rapport à son prédécesseur, donc nous sommes heureux. Mais Mbappé est plus heureux après le bon salaire que je lui ai mis dans mon mode carrière pour pouvoir l’amener à Madrid.