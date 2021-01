Doom Slayer voulait écraser plus de démons et nous allons vous aider avec cette analyse de Doom Eternal: The Ancient Gods – Part I

Oui, nous voulions tous revenir sous l’armure du Doom Slayer. Recharger le Super Shotgun et se baigner dans les entrailles de chaque démon qui vient à notre rencontre est une expérience qui sera toujours la bienvenue. Dans l’analyse de Doom Eternal, je vous ai parlé des merveilles infinies que le retour de l’emblématique franchise Id Software chérissait. Il est maintenant temps d’aller encore plus loin dans votre nouveau DLC. Je te dirai si la direction que prend la saga est la bonne ou la mauvaise avec ça analyse de Doom Eternal: The Ancient Gods – Part I pour PlayStation 4.

Arrière-plan au-dessus de l’arrière-plan

L’une des nombreuses choses qui visaient à améliorer Eternal par rapport à son prédécesseur était de nous montrer davantage l’héritage de notre protagoniste. Nous savons que Slayer est un guerrier d’une autre dimension, entraîné à combattre les démons, avec une fureur inégalée dans l’univers connu, mais… Comment est-il arrivé à ce monde en premier lieu? Pourquoi détestez-vous tant les démons? Sur Internet, il y avait de nombreux les théories à savoir si la fin de Doom 64 était liée à cela et vraiment Slayer n’était autre que Doom Guy, l’arrière-arrière-petit-fils de MJ Blazkowicz et le protagoniste de la saga Wolfenstein.

Id Software était conscient de ces failles et a décidé de les approfondir avec DLC. Dans cette première partie de The Ancients Gods, la plupart d’entre eux ne trouveront pas de réponse, mais cela fait un travail louable en approfondissant notre protagoniste. Bien sûr, le mobile nous y pousse, devant retourner dans notre dimension infernale pour trouver le Séraphin, une entité capable d’arrêter l’invasion démoniaque de la Terre. Parce que c’est même devenu incontrôlable pour Slayer.

Donc, The Ancient Gods Part One est plus un ajout narratif qu’autre chose. Sa force réside ici, dans la collection, en négligeant un peu le reste … Malheureusement.

L’action tactique parfaite d’Eternal gâtée

Vous ne pouvez même pas imaginer le plaisir auquel j’ai succombé avec la campagne du jeu principal. Doom Eternal, aux commandes, est simplement une expérience parfaite, peu importe ce que vous portez. Le tir est bien dans n’importe quel jeu si les sensations – telles que l’esthétique du gun – sont prises en compte. Cependant, Eternal est allé plus loin en créant la Doom Dance, une symbiose de micromécanique que nous devons effectuer lorsque des démons apparaissent, avant qu’ils ne nous donnent pour le tuer. Tirez, déplacez-vous, rechargez, utilisez la tronçonneuse, utilisez l’impulsion, changez d’armes pour exploiter le point faible du rival devant vous, lancez la grenade, sautez, sortez le BFG, terminez le combat avec votre Creuset …

Ce cocktail de possibilités nous épate dans les premiers bars, mais une fois que l’on s’y habitue, c’est la sensation la plus agréable qui existe dans le genre des tireurs. Eh bien, sachant cela, je ne sais pas ce qui est passé par la tête d’Id Software pour rompre l’équilibre avec ce DLC. The Ancient Gods Part One nous met dans des arènes où les ennemis tendent à l’infini, nous donnant des ressources limitées, avec lesquelles la difficulté a été beaucoup augmentée de manière super artificielle.

Le jeu de base a été soigné au millimètre près, à tel point que les ressources étaient bien dispersées sur les cartes afin que nous ne paniquions pas par la transpiration, mais nous ne pleurerions pas non plus pour avoir des magazines vides. Rien ici, peu importe à quel point nous venons de la Campagne, ils vont nous donner des cheveux de copain, soit par manque de ressources, soit par excès d’ennemis à l’écran, atteignant presque les niveaux d’un Musou. Dommage, car cela attaque directement le meilleur de Doom Eternal …

Parfois plus ne doit pas être mieux

Si vous cherchez du nouveau contenu dans ce DLC, attendez, les courbes arrivent. Oui, il y a du nouveau contenu, sous la forme de démons et de scénarios inédits mais – voici le mais redouté – il y a 4 choses mal comptées et même au-dessus des scénarios ils ont tendance à se répéter plus qu’un perroquet effrayé. Tout comme Eternal a fait un travail remarquable lors de la conception de ses mappings, avec une verticalité et une définition de la folie pour exploiter la liberté du joueur à tout moment, ceux de The Ancient Gods Part One rappellent ceux de Doom 2016. Autrement dit, , beaucoup de couloirs, avec une barre réglée sur tuntún pour catapulter vers une zone plus élevée, mais en général, ce sont des zones plus fermées et qui se sentent faites pour fonctionner avec l’éditeur.

Ils ne sont pas conçus comme dans Eternal pour donner vie à la Doom Dance, en utilisant l’un des murs, la situation et le placement des impulsions afin que Slayer ne s’arrête jamais de bouger et entoure ses ennemis. Ici, nous passerons plus de temps à réfléchir à l’endroit où un tel objet nous emmène ou coincé dans un coin en étant battu par les hordes de l’enfer.

Ensuite, vous devez compter sur le fait que le nombre d’ennemis que nous recevons dans chaque embuscade est stupidement énorme. Même notre arsenal entièrement amélioré n’aide pas beaucoup. Trouver des choses comme deux cyber-mancubus dans un couloir sans issue, je veux dire, même être attaqué par deux harceleurs en même temps … Eh bien, il n’y a pas de Slayer qui puisse lui résister dans les plus grandes difficultés. C’est dommage, sérieusement, qu’ils aient décidé de parier sur un défi aussi artificiel et se soient précipités. L’idée de donner une expérience un peu plus douteuse dans un DLC est toujours la bienvenue, mais les choses doivent être travaillées ou vous ne serez frustré que parce que.

Slayer va devoir raccrocher le casque comme ça, continuez comme ça …

Les anciens dieux ne comprennent pas ce qu’est Doom Eternal. J’apprécie beaucoup l’effort pour ajouter plus d’héritage à Slayer et à son monde, mais le muscle de Doom est le bon sentiment lors de l’extermination de nos ennemis. Si vous péchez là-dedans, vous détruisez presque entièrement l’expérience. Même si ça fait mal, je ne peux pas recommander ce contenu supplémentaire, à moins que vous ne vouliez en savoir plus sur son protagoniste. Si vous voulez un défi plus élevé que ce que propose la Campagne, je recommande d’abord son multijoueur -ou surmonter à nouveau la campagne dans les difficultés maximales- que de traverser ce cauchemar mal conçu.

Espérons que dans la deuxième partie, ils prennent conscience de ces problèmes et décident de se racheter. Il est impossible que les génies d’Id Software aient péché dans ce qu’ils avaient le mieux maîtrisé …