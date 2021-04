Analyse de Demon Skin pour PC – Même la mort ne pourra pas nous arrêter

Être un guerrier courageux ne suffit pas toujours pour mettre fin au mal à ses racines. Et dans l’analyse de Demon Skin, nous pouvons le voir clairement.

Le décor sombre et plein de créatures abominables est le pain quotidien dans le monde des jeux vidéo. Et il y a des moments où même le protagoniste lui-même devient quelque chose de difficile à voir. C’est le cas qui nous concerne avec le Analyse de la peau de démon.

Une histoire avec des lacunes

Le titre ne tourne pas autour du pot et nous présente l’action dès le premier instant. À travers une petite cinématique au style très comique, on nous montre l’issue fatale de notre brave et fort guerrier.

Sérieusement, ces premières mesures nous montrent quelqu’un après lequel nous nous sentirions en sécurité. Cependant, nous craignons que les démons soient trop nombreux et qu’ils finissent par anéantir notre brave guerrier.

Mais bonne nouvelle! Il renaît en démon, gravement blessé et, ce qui est pire, sans souvenirs. Alors, il est temps de récupérer nos souvenirs, de découvrir ce qui s’est passé et de se venger.

Ou du moins c’est ce que je voudrais dire, car nous avons déjà rencontré des incohérences dès la première minute du match. On nous présente notre personnage abattu, dans le dernier, et lui-même nous dit qu’il ne se souvient de rien du tout.

Cependant, il sait bien qu’il doit collecter les éclats de cristal et s’en prendre au méchant suprême. Vous ne vous souvenez pas de votre nom, mais vous vous souvenez de tout cela? Les cas d’amnésie sélective dans les jeux vidéo ont toujours beaucoup grincé, mais ici nous atteignons un autre niveau.

Cela aurait pu être fait d’une meilleure manière, avec une excuse plus absurde. Simplement une envie de vengeance, se souvenir de qui on est mais ne rien pouvoir faire pour se retrouver dans cet état … Oui, coupable, l’histoire n’est pas qu’elle commence bien par ces détails.

L’armure doit peser un quintal

Mais bon, nous pouvons l’ignorer et opter pour le gameplay. Après tout, comme nous le savons, il existe de nombreux titres qui n’ont besoin que d’une excuse, car ce qui compte, au fond, c’est de toucher le jackpot.

Et la vérité est que le gameplay nous fait tordre un peu le nez. Vous voyez, le jeu nous présente une avance linéaire en 2D avec des personnages 3D, devant avancer en évitant les pièges et en massacrant les ennemis.

Sur le papier ça sonne bien, bien sûr: on a une barre de santé, une barre de résistance qui va nous permettre d’utiliser plus ou moins d’attaques d’affilée, un arbre de compétences, différents types d’armes … Ajoutez à cela une division des attaques en haut, moyen et bas et nous avons un pari qui semble assez complet.

Cependant … j’ai très peur que cela reste une belle utopie. Le gameplay donne l’impression qu’il est mal poli partout. Mouvements lents et rugueux, animations vagues qui laissent beaucoup à désirer …

Et c’est que dans le jouable c’est une bouchée difficile à avaler. Je ne vais pas m’impliquer dans les points de sauvegarde stratégiques à usage unique. Bien qu’ils puissent vous forcer à recommencer tous vos progrès si vous avez très mal terminé.

Je dis cela en connaissance de cause: l’un des savestates était juste devant un patron, je n’avais que 40 points de vie (sur 200). Aucune chance d’obtenir des objets de guérison ou de revenir en arrière d’une manière ou d’une autre.

Mais bon, cela, à long terme, peut être réalisé avec compétence. Et c’est une manière totalement légale de porter le sujet des points de sauvegarde dans un jeu vidéo, comme ça plus ou comme ça moins. Le problème est que ce sentiment de frustration de mourir encore et encore et de devoir refaire x éléments juste pour pouvoir économiser une fois alourdit beaucoup l’expérience.

Et est-ce que vous imaginez que vous activez l’un de ces points de sauvegarde et que vous revenez à une plate-forme précédente pour récupérer les objets d’un coffre. Vous avancez et ils vous tuent. Eh bien, il sera temps de revenir en arrière pour ce coffre, puis d’avancer, jusqu’à ce que vous atteigniez le point suivant. C’est un peu fatiguant, vraiment.

Pour sa part, le combat, comme je l’ai dit, est lent et sans inspiration. Et à l’exception des dégâts aux types d’ennemis, vous ne remarquez pas beaucoup de différence d’une arme à l’autre. C’est tout simplement comme si vous aviez une peau de l’un ou de l’autre, car il n’y a pas de différence de poids, de vitesse ou autre. La seule chose, la façon dont vous les brandissez, avec un balayage différent, mais à peu près le même.

Les idées, comme je l’ai dit, sont plutôt bonnes, mais vous pouvez voir qu’il manque encore un tour.

Le son des morts

Visuellement, le jeu a l’air, avouons-le, plutôt bon. Pour un produit indépendant, nous ne pouvons pas dire que les modèles semblent mauvais. Nous aimons voir comment, en plus, malgré la répétition de certains ennemis dans chaque zone (zombies en particulier), il est intéressant de voir le changement de ceux-ci lorsque nous changeons de scène, donc, si nous atteignons une ville naine, nous verrons des ennemis nains, et ainsi de suite.

C’est un détail que tous les jeux vidéo n’ont pas, il faut donc l’apprécier. Voir comment, en plus, les ennemis ont des schémas d’attaque différents, ou utilisent des objets si nécessaire, est assez positif. Les environnements, quant à eux … sont là. Ils ne sont pas vraiment beaux, ni horribles. Ils remplissent leur fonction en péchant aussi simplement.

En ce qui concerne le son, étonnamment, nous avons un dub anglais qui, même s’il ne se démarque pas, est tout à fait correct, avec des personnages avec des tons de voix différents qui les distinguent les uns des autres. Et si vous vous posiez la question, avec la musique et les effets sonores, la même chose se produit avec les environnements. Ils sont là, mais ils ne vous disent pas grand chose.

Conclusions de l’examen de Demon Skin

Réaliser l’analyse a été difficile pour nous au début, nous ne le nions pas. Les éléments non polis, au début, étaient comme un coup de poing à l’estomac. Cependant, c’est comme tout: à mesure que vous le jouez, vous acquérez plus de fluidité, et vous parvenez à avaler la morsure que cela suppose.

Comme je l’ai dit, Demon Skin propose de très bonnes idées, mais il ne semble pas qu’il les réalise de la meilleure façon possible. L’histoire brille par son incohérence et le gameplay n’est pas inconnu. Mais il peut être exploité si on lui donne une chance, et à petites doses, le titre peut animer n’importe quel après-midi.