Analyse de DC Superhero Girls : Teen Power pour Nintendo Switch

Wonder Woman, Batgirl, Bumblebee… Les héroïnes les plus célèbres de DC se serrent la main dans cette critique de DC Superhero Girls : Teen Power.

Il y a beaucoup de super-héros, coupables. Cependant, les super-héroïnes sont un peu en retrait par rapport à celles-ci. Heureusement avec des choses comme ça DC Superhero Girls : la revue Teen Power ils reçoivent l’attention qu’ils méritent.

Les apparences sont trompeuses

Je ne vais pas te tromper, coupable. Lorsque l’occasion s’est présentée de faire l’analyse de DC Superhero Girls : Teen Power, j’étais pour le moins réticente. Après tout, j’avais en tête ces titres de style Cartoon Network : Battle Crashers. C’est-à-dire une véritable absurdité aux proportions bibliques.

Cependant, rectifier est sage, et pourquoi ne pas le dire, DC Superhero Girls m’a fait varier un peu cette pensée. Évidemment, nous sommes face à un titre axé sur un public d’enfants, destiné surtout à ceux qui aiment leur série animée ou les bandes dessinées auxquelles ils donnent vie.

Par conséquent, nous avons une histoire simple qui nous présente les différents personnages ainsi que leurs capacités. Vos relations, vos connaissances et bien plus sont déjà considérées comme allant de soi, vous n’y allez donc pas plus loin que nécessaire.

Et c’est que vous n’en avez pas du tout besoin. DC Superhero Girls vous permet, en quelques mots, de vous connecter et de savoir à quoi ressemblent les personnages qu’elles vous présentent. Oui, même si vous ne les avez pas vus de votre vie. Harley Quinn est très célèbre, mais pas tellement Bumblebee, par exemple, mais vous aurez quand même envie de manier l’un ou l’autre de la même manière, on vous l’assure.

Au final, nous sommes face à un titre direct, qui récompense avant tout le gameplay, et qui devient rafraîchissant et plus agréable qu’il n’y paraît à première vue pour n’importe quel type de joueur.

Direct, simple et concis

Croyez-nous, car le changement que nous avons subi en y jouant a été substantiel. Comme on dit, on a imaginé un titre assez fade, sans aucun élément notable. A sa place on trouve un jeu d’action/aventure avec des touches RPG. Vous verrez, notre personnage se déplacera dans la ville en 3D, pouvant en voir tous les détails.

Dans celui-ci, nous pourrons faire les missions principales aux soumissions les plus variées, sans oublier le pouvoir d’utiliser le réseau social du jeu, la Supersta, pour prendre des photos et obtenir différentes améliorations. Et on peut dire qu’on a deux points très différenciants dans le jeu : d’une part, notre facette de citoyen ordinaire, dans laquelle on va essentiellement faire le tour de la ville en écoutant les problèmes et en les acceptant.

De l’autre, nous avons le côté héroïque, qui bien sûr ne pouvait pas être absent. Cela se voit en certains points (la personnalité secrète doit être plus ou moins cachée), et cela nous conduira à des combats intenses où tout donner.

Et quand on dit tout donner, on dit vraiment tout donner. La vérité est que le jeu ne peut pas être considéré comme difficile, mais il nécessite un certain niveau de coordination face à des ennemis. Vous voyez, les commandes sont très simples : avec un bouton vous sautez, avec un autre vous esquivez, avec un autre vous attaquez et enfin nous avons celles des capacités spéciales.

L’affaire n’est pas très compliquée, et elle est appréciée. Mais comme on dit, si vous n’êtes pas attentif ils peuvent vous faire bien mordre la poussière en moins qu’un coq chante. L’esquive doit être effectuée au bon moment ou elle ne prendra pas effet, tandis que les capacités, bien qu’utiles, nécessitent un certain temps pour s’activer et ne seront pas une panacée totale pour terminer le combat.

Sans aucun doute, lui donner ce petit aspect stratégique en fait un système que l’on peut voir se concentrer sur ceux qui font leurs premiers pas dans ce type de jeu. De plus, pour boucler davantage la boucle, nous avons la partie la plus « rapide », capable de débloquer et d’améliorer les statistiques de nos personnages.

Mais tout ce qui brille n’est pas or, coupable. Comme tout, il y a aussi une partie négative. Ici on le retrouve dans le fait que l’intelligence artificielle de nos confrères ne donne pas grand-chose d’elle-même. Amen que le pire ennemi auquel nous puissions faire face n’est autre que la caméra. Mention spéciale aux astuces en essayant de voler avec, par exemple, Supergirl.

Un style comique

Si nous allons à la partie la plus artistique, la vérité est que nous pouvons dire que le titre est attrayant, mais rien d’impressionnant. Des textures, des éléments plus élaborés, des animations plus détaillées… ce sont des choses qui brillent par leur absence. Oui, nous savons déjà que nous sommes devant le produit, mais ce sont des petits détails qui pourraient sans aucun doute être peaufinés pour donner encore plus d’éclat à ces super-héroïnes.

Peut-être qu’une approche un peu plus du style de la bande dessinée (ou de la série animée) aurait été une grande réussite. Les différences sont négligeables, mais dans celles-ci le degré de détail, bien qu’ayant pratiquement le même style de dessin, est plus soigné et choyé. Ici, nous avons opté pour un style plus « cartoon » qui, nous le répétons, ne fait pas mal, mais laisse le sentiment qu’autre chose aurait pu être montré.

Quant au son, on ne craint rien de particulièrement remarquable. Bon, oui, celui qui a des voix est sans doute un élément à prendre en compte, mais en dehors de ça les effets sont un peu simplistes et répétitifs, et les chansons, comme on dit, ne se distinguent pas par leur brillance.

DC Superhero Girls: Conclusions de l’examen du pouvoir des adolescents

Nous sommes face à un titre qui peut surprendre aussi bien les locaux que les étrangers. Malgré son apparence et son principe simpliste, nous avons un jeu divertissant à jouer, qui nous montre qu’un jeu vidéo basé sur une série ne doit pas nécessairement être vraiment mauvais.

Malheureusement, cette simplicité de pouvoir y entrer sans problème est aussi son plus gros point négatif. C’est un peu un « je veux et je ne peux pas ». Cependant, nous ne pouvons pas nier que les super-héroïnes ont été bien représentées. Nous avons envie de voir de nouvelles œuvres avec eux en tant que protagonistes.