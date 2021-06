Analyse de Chivalry II – Par Agathaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Torn Banner Studios revient dans la mêlée avec son jeu vidéo populaire. On vous dit dans cette analyse de Chivalry II si vous devez aiguiser l’épée.

Le genre de simulation d’un chevalier en colère au milieu du Moyen Âge pour briser le cœur des autres n’est pas qu’il a beaucoup d’exposants. Oui, nous avons Kingdom Come: Deliverance, mais je pense que c’est maintenant, en écrivant ceci Analyse de la chevalerie II, quand je me rends compte que des jeux comme celui-ci sont plus nécessaires.

L’aube d’un nouveau genre ?

Torn Banner nous a donné l’expérience particulière de Chivalry: Medieval Warfare en 2012. Il consistait en des scénarios assez ouverts où deux groupes de chevaliers devaient se battre pour voir qui était le dernier en vie… Entre autres objectifs et divers tests.

Comme idée préliminaire, et dans ces années-là, Chivalry couvrait bien les rôles. Le jeu était très amusant, sauvage, et son pari direct sur une action folle a cajolé même les plus sceptiques. Et il a gardé le trône au chaud pendant de nombreuses années. Cependant, en 2019, un autre concurrent est apparu qui a mangé son toast : Mordhau.

Este simulador de caballería, llevado a la vida por las manos del estudio polaco Triternion, cogía la experiencia de Chivalry y la envolvía de una capa de seriedad y profesionalización, llevando el combate a una mayor profundidad con más movimientos y factores a los que tener en compte.

Mordhau est le titre que les joueurs ont le plus convaincu, mais je pense que Chivalry II peut facilement regagner son trône et c’est quelque chose que nous développerons ensuite.

Pour l’Ordre des Maçons !

Le principe de Chivalry II est simple et rapide : lancez-vous pour massacrer les autres joueurs. En 3 modalités (tous contre tous, par équipes de 40 joueurs ou par équipes de 60 joueurs) nous serons transportés dans différentes arènes où nous résoudrons des objectifs tout en essayant de survivre à ce qui se présente à nous.

Car le nœud de Chivalry II est d’attaquer comme un fou, oui, mais aussi de se défendre et d’éviter les attaques… Et cela doit se faire avec la tête.

Eh bien, se défendre est un art dans ce jeu. Avec un bouton, nous serons avec notre garde constamment élevée en échange d’une diminution de notre barre d’endurance. Si nous sommes touchés et défendons avec succès, un indicateur avec un bouclier nous indiquera les dégâts que nous avons évités (plus l’icône de bouclier est pleine, moins nous aurons reçu de dégâts).

En fait, si nous apprenons à nous défendre au bon moment, au lieu de prendre une position de tortue, nous pouvons faire des détours qui nous donneront une occasion en or de riposter. Et c’est que l’attaque a aussi sa science, car nous avons 4 types de coups différents qui peuvent être chargés, simulés et même déplacés avec l’aide de la caméra.

Ajoutez à cela un coup de pied défensif et une esquive rapide à 3 voies pour l’ensemble complet des mouvements essentiels de Chivalry II. Je mens, j’oublie le plus important, la touche C du clavier, coupable.

C’est peut-être le plus important. Avec lui, nous exécuterons un cri qui ne sert à rien mais qui est tellement cool que vous allez le choquer comme s’il n’y avait pas de lendemain. Parce que la chevalerie sans crier est comme un jardin sans fleurs.

Je défendrai Agathaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Qu’est-ce qui rend Chivalry II si drôle ? Voulez-vous la pure vérité? Eh bien, facile : la simplicité de courir, de frapper quelques coupures et de voir comment le contraire saute la tête, un bras ou une partie du corps, dans une source de sang, tandis que l’écran vous récompense avec des points d’égouttement. C’est le sentiment de culpabilité qui vous invite encore et encore à vous battre à ce jeu.

Parce que c’est vraiment aussi simple que cela. Pour de nombreux mouvements, astuces et détails que le gameplay a analysés en profondeur, courir et frapper le bouton de frappe est tout aussi valable lorsque vous avez 10 adversaires devant vous au milieu de la confusion de la bataille.

C’est une autre de ses vertus. La représentation d’une bataille médiévale à grande échelle, et à la première personne, est très aboutie. Parfois, nous avons des duels 1 contre 1 très divertissants qui nous mettront à l’épreuve, mais d’autres fois, nous serons au milieu d’un maelström de sang, de membres volants, de cris, de boue et d' »hôtes » qui tombent partout. Et comme c’est cool, les enfants.

Il existe d’innombrables situations épiques, étant l’une de mes préférées lorsqu’un entonnoir se forme dans un pont ou un couloir étroit. Les deux camps hésitent à s’avancer et à engager le combat, poussant, bombardant, couvrant les archers ou même mettant en place des pièges. Comme revivre les batailles du cinéma de films comme Braveheart ou Jeanne d’Arc.

Conquérir, défendre et utiliser tout ce que vous trouvez comme une arme

L’une des grandes avancées inculquées à Chivalry II est la possibilité de pouvoir lancer toutes nos armes pour endommager le rival, puis de ramasser tout ce que nous voyons sur scène. C’est un souffle époustouflant de variété dans le jeu, aussi idiot que cela puisse paraître.

De plus, le jeu vous récompense pour cela, car les armes acquièrent de l’expérience en fonction de leur utilisation (si nous les améliorons, nous débloquerons des objets cosmétiques pour elles) quelle que soit leur classe.

En parlant d’eux, nous avons archer, avant-garde, chevalier et laquais. Chacun a des ensembles d’armes spécifiques, un style d’armure, son propre mouvement et même une technique définitive. Par exemple, l’avant-garde peut lancer des sacs d’huile brûlante qui affectent une zone étendue tandis que le chevalier peut sonner son cor de bataille pour soigner ses compagnons.

Au fur et à mesure que nous augmenterons le niveau de chaque classe, nous débloquerons plus d’ensembles d’équipement avec de nouvelles capacités finales, dont certaines sont de véritables friandises, comme pouvoir planter une bannière dans le sol qui guérit dans la zone.

Plus réaliste et plus fou : L’expérience Chevalerie

Les cartes du jeu original étaient déjà excellentes, mais celles de la suite sont d’un autre niveau. Plus long, plus détaillé, avec des objectifs plus tacites et réalistes. Un bonheur, en somme. Si nous sommes des attaquants, nous aurons des moments d’utilisation de béliers, de catapultes, de maisons en feu, de rupture de barricades, de pillage de trésors et même de pose de bombes pour affaiblir les défenses de l’adversaire.

En tant que défenseurs, nous aurons des activités contraires pour arrêter les envahisseurs. Vous devrez utiliser des harpons, lancer des pierres et des barils, attaquer avec du bétail et même imiter des paysans désespérés avec des fourches.

Par conséquent, non seulement devenir fou compte. Les objectifs sont essentiels pour se positionner du côté de la victoire et bien sympathiser avec le reste de l’équipe est impératif pour qu’au moins il y ait un minimum d’ordre au sein du chaos.

Le chaos est l’essence de l’expérience Chivalry II, comme je vous l’ai déjà dit. S’il est vrai qu’il n’y a pas autant d’éléments qu’à Mordhau pour faire de la chèvre (bien qu’attaquer avec des poulets ou des têtes coupées les amène) le système de poupées de chiffon c’est purement drôle.

C’est à tel point qu’il est impossible de réprimer le rire quand on voit son corps s’envoler lorsqu’on est frappé par un harpon dans la poitrine. Ou notre tête explose après une pierre mal donnée d’un oncle qui était sur un mur au dessus de nous.

Plus et mieux, un avenir prometteur attend Chivalry II

Eh bien, coupable. Chivalry II répète l’expérience de l’original, mais le fait mieux, ajoutant de la profondeur à ses mécanismes d’attaque et de défense, complétant ses classes, améliorant son éditeur et augmentant les possibilités créatives de ses niveaux pour vaincre ses rivaux.

Bien que, du côté négatif, il convient de souligner que l’optimisation manque de devoirs à faire. Et nous avons un vsync buggé et une consommation de processeur excessive pour ce que le jeu propose. Il manque également de modes par rapport à son prédécesseur, mais rappelez-vous qu’il est également sorti à moitié vide et qu’au fil du temps, il s’est rempli de petites choses intéressantes.

Il est logique de penser que Chivalry II aura le même parcours à l’avenir, peut-être encore mieux vu comment la communauté l’a reçu.

En gros, si vous cherchez un jeu où vous n’investissez pas beaucoup d’heures dans des tutoriels et à pouvoir sentir vos progrès tôt, Chivalry II est votre objectif. C’est sacrément amusant.