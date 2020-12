Nous nous sommes imprégnés d’une aura plus que sombre pour faire face à l’analyse de Black Desert en ligne pour PlayStation 4.

Les MMORPGS coupables sont, pour la plupart, des jeux conçus pour être appréciés sur PC. La grande quantité de détails qu’ils peuvent nous offrir, la largeur et l’étendue de leur monde et l’interaction avec les autres joueurs font, sans aucun doute, le PC est le moyen approprié pour réaliser tout cela. Cependant, il faut dire que cela ne signifie pas que les entreprises adaptent ce type de titre à d’autres plateformes. Et parfois avec de très bonnes interfaces, comme on peut le voir avec, par exemple, Final Fantasy XIV. Mais est-ce le cas dans tous les cas? Aujourd’hui, pour notre part, nous allons vérifier au moins un cas avec l’analyse de Black Desert Online pour PlayStation 4.

La naissance d’une légende

Je ne vais pas vous le nier, gens coupables, je ne savais pas grand-chose ou rien de Black Desert Online. Par ouï-dire plus que tout, et la vidéo étrange avec un peu de gameplay sur YouTube. Mais la vérité était que ça n’avait pas l’air mal et, en général, j’adore les RPG, alors j’y suis allé. Après un temps d’attente un peu long (mais dans les limites de ce qui était acceptable), la possibilité de choisir une classe m’était ouverte. Première surprise sur le front: la classe de chaque personnage a un sexe prédéfini. J’aime généralement jouer avec des voleurs ou autres et, à défaut, avec quelque chose qui tank, et, à vrai dire, cette fois, je voulais vraiment essayer d’être un mur insurmontable, le genre de mur qui se tient devant l’ennemi et de le recoudre. coups d’épée. Allez, je suis devenu un guerrier.

Guerrier qui, comme je l’ai mentionné, devait être masculin par le nez. Cette limitation n’est pas quelque chose qui me rend particulièrement drôle, j’aime la polyvalence de pouvoir concevoir le personnage comme je veux avec la classe que je veux, mais je suis facilement adaptable: c’est ainsi qu’est né Ayden, le chevalier avec un mauvais raisin. Il faut mentionner ici, avant de passer à un autre point, que les options de personnalisation, sans être extrêmement étendues, font assez bien quand il s’agit de nous donner de la variété. Je pense que, sauf pour le problème des seuls personnages humains ici, les options de personnalisation dépassent de loin celles vues dans World of Warcraft.

Avec le personnage prêt, et avec une grande envie de donner des coups, il était temps de se plonger dans le monde. Après une courte cinématique, qui expliquait certaines choses, nous nous sommes préparés à affronter l’aventure. Les êtres sombres et maléfiques, les guerres, l’amnésie … sont les ingrédients qui façonnent l’histoire. Mais bon, étant un MMORPG, et aussi, étant une analyse d’une version, je ne vais pas beaucoup affecter l’histoire, car d’autres points méritent d’être discutés davantage. Je dirai simplement que l’histoire semblait correcte, de la chose typique que vous allez trouver dans ces parties.

PlayStation 4 et le défi du mannequin

Nous allons approfondir ce qu’il touche, dans lequel ce sera vraiment la raison pour laquelle vous entrerez pour lire ce serviteur. Comment fonctionne le jeu sur PlayStation? Eh bien … Je ne vais pas vous tromper, coupable, la chose était saccadée, plus que je ne le voudrais, vraiment. J’ai joué le titre sur une PlayStation normale, mais je n’ai pas eu ce problème lorsque, par exemple, j’ai essayé Final Fantasy XIV dessus. Les ralentissements étaient une constante, devenant particulièrement ennuyeux dans les zones où il y avait de nombreux joueurs ou ennemis. Le fait est que lorsque cela ne se produisait pas, le gameplay était assez agréable.

Et c’est que oui, coupable, l’interface de PlayStation 4 je la considère plutôt bonne. Je dois admettre qu’au début il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer, car il y a tellement d’éléments et ils vous expliquent si peu que vous ne savez vraiment pas à quoi vous jouez. Mais une fois que vous jouez et essayez, vous pouvez le faire, réalisant à quel point c’est vraiment confortable. Vous disposez de plusieurs boutons pour accéder aux différents menus, d’une roue d’accès rapide au cas où vous voudriez perdre encore moins de temps et, mieux encore: la roue des compétences.

Pouvant attribuer les compétences à un domaine du même, il nous suffira de l’ouvrir et de le sélectionner au moment où nous voulons les utiliser. Sans aucun doute un soulagement pour ceux qui, comme moi, pensaient qu’une transition de ce système à la console serait un vrai problème. Bravo, Pearl Abyss.

Mais Ayden est-il beau?

Bien sûr, coupable, j’ai l’œil pour créer d’incroyables personnages de mari. Mais je ne vais pas lancer de fleurs, la vérité est que, en général, les dessins des personnages sont assez bons. Nous n’avons pas, comme nous l’avons mentionné, la variété que d’autres races peuvent offrir comme dans Final Fantasy XIV ou World of Warcraft, mais les personnages humains font plus que bien.

Vous pouvez voir, bien sûr, que nous ne sommes pas confrontés à la merveille de la technologie, mais les animations sont travaillées et des éléments comme les armures, les armes et autres éléments esthétiques sont plus que suffisants. Il est dommage que les environnements, bien que détaillés et comportant de nombreux éléments, soient loin d’être simplistes. Et est-ce que de nombreuses textures sont assez déprimantes à voir.

Dommage, car comme je vous le dis, les scénarios sont beaux à voir, coupables. Mais si la chose ne tire pas, ne tire pas, nous ne pouvons pas essayer de la comparer à sa version PC. Les effets sonores et ainsi de suite, par conséquent, vous pouvez supposer qu’ils vont bien, sans vraiment être une merveille de niveaux élevés. Vous allez vraiment être plus attentif à d’autres choses qu’aux sons du jeu, vraiment.

Black Desert Online oui ou non?

Je pense que c’est assez complexe à dire, coupable. Le jeu en lui-même offre beaucoup, son monde est vaste et c’est un plaisir de jouer avec les différentes classes, de regarder leurs animations de compétences, etc. Cependant, l’expérience sur PlayStation 4 n’est pas entièrement satisfaisante. Ces problèmes de «saccades» peuvent être résolus dans une version Pro, mais au début, le problème est là, bien que dans les zones avec moins de densité de joueurs, il soit moins perceptible.

D’après mon expérience, je peux vous dire que, malgré eux, j’ai réussi à apprécier le jeu un peu, car comme je vous le dis, ce n’est pas qu’ils arrivent à 100% du temps. Bien sûr, il ne peut pas être comparé à la version PC, mais en tant que port, il est décent.