Analyse d’Astria Ascending pour PS4 et PC

Artisan Studio et Dear Villages nous laissent ici un beau JRPG, avec de bons combats et des idées. Profitez de cette critique d’Astria Ascending.

Le 30 septembre, un titre indépendant qui revenait à l’essence traditionnelle du JRPG est arrivé sur le marché par les développeurs Artisan Studios et Dear Villagers. dans cette Analyse ascendante de l’Astrie, où je parlerai des versions PlayStation 4 et PC, vous découvrirez les trésors que recèle cette fantastique aventure.

Un JRPG créé par des poids lourds de l’industrie japonaise

Il est important de noter que les développeurs ont travaillé sur ce titre qui, à leur époque, a eu une grande influence sur la franchise Final Fantasy. C’est le cas d’Hitoshi Sakimoto qui travaillait sur l’OST de Final Fantasy XII, ou de Kazushige Nojima qui s’est plongé dans le développement de Final Fantasy X et Final Fantasy VII Remake dont nous vous laissons l’analyse ici.

Dans Astria Ascending, nous devrons diriger un groupe de huit demi-dieux. Ce sont Ulan, Kress, Dagmar, Kaydin, Alek, Eko, Arpajo et Alassia. Chacun d’eux a des capacités spéciales, certaines plus axées sur le combat à distance, tandis que d’autres seront plus douées en magie. Cela ne veut pas dire qu’il y en a qui travaillent mieux au corps à corps. Nous débloquerons également des compétences au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire. Ils nous aideront face aux ennemis les plus puissants.

Nous devrons gérer ce groupe de héros dont la tâche principale sera de sauver le monde d’Orcanon. Sur cette planète au bord du chaos, il y a douze bêtes célestes et cinq grandes cités. Nous découvrirons l’histoire personnelle de chacun des demi-dieux que nous contrôlons et nous pourrons explorer jusqu’à 25 donjons remplis d’énigmes, de combats et de secrets.

Des personnages évolutifs pour prendre de l’avance sur les batailles

En entrant dans Orcanon, nous aurons la possibilité d’effectuer une multitude de missions secondaires. Ceux-ci nous aideront à acquérir plus d’expérience avec laquelle améliorer et renforcer les personnages. Pour cela, nous avons un bel arbre d’ascension où nous pouvons apprendre et gérer les compétences acquises avec chacun de nos héros.

Les villes, en plus d’agir comme des centres névralgiques pour s’équiper et discuter avec différents PNJ, nous permettront de récupérer la santé et le mana des personnages. Tout le contraire de ce qui se passe dans les donjons. Ici, l’idéal est qu’on se charge d’objets de guérison. Puisque les valeurs des protagonistes se régénéreront très lentement et les ennemis n’abandonneront pas.

Quoi qu’il en soit, l’un des principaux problèmes est le changement de combattant au combat. Comme nous avons pu en profiter dans JRPG déjà mythique comme Final Fantasy X, changer de personnage au cours de la bataille nous permettra d’esquisser des stratégies plus précises pour en finir avec les ennemis. Celles-ci ont des points faibles et des points forts qu’il convient d’exploiter en notre faveur.

Les points d’action entrent également en jeu. Ils nous permettront d’améliorer nos attaques et se régénéreront si nous exploitons les faiblesses des ennemis. À son tour, si nous lançons une attaque, qu’elle soit nulle ou récupère la santé susmentionnée, elles seront soustraites de notre marquage. C’est une mécanique similaire à courageux de Bravely Default, mais plus accommodant pour le joueur.

Activités secondaires pour alléger la pression d’avoir à protéger le monde

Comme il est nécessaire dans le genre, dans Astria Ascending, l’équipement de nos protagonistes sera également très important. En plus de le trouver dans différents coffres des donjons, on peut faire ses courses et ainsi gérer ses construit comment cela nous convient le mieux.

Un détail très apprécié est l’inclusion d’un mini-jeu de tuiles qui rappelle de nombreux souvenirs de Final Fantasy. Le même, qui fonctionne de manière très similaire à Triple Triad de Final Fantasy VIII, nous confrontera à différents citoyens dans le but de transformer leurs jetons à notre couleur. Si nous gagnons, nous pouvons voler des jetons à l’adversaire, bien qu’il existe des règles cachées qui peuvent rendre les jeux chaotiques. La difficulté varie selon les citoyens et il faudra progresser petit à petit pour ne pas nous faire peur.

La vérité est qu’Astria Ascending tourne beaucoup autour de ce mini-jeu. C’est quelque chose que nous avons déjà remarqué avec la façon d’obtenir les puces. Pouvoir les obtenir non seulement en jouant, mais aussi en battant des ennemis ou en les transformant directement en tuiles avec certaines compétences du voleur.

Divinité pour nos rétines et sublime combat au tour par tour

Le monde d’Astria Ascending est envahi par des désaccords. Ces troubles amènent en eux des ennemis qui cherchent à détruire toute forme de vie. Les combats se répartissent tour à tour avec les options classiques de défendre, d’attaquer, d’utiliser un objet, d’utiliser une capacité – qui implique généralement un coût de mana – ou de tenter de fuir tant qu’on n’est pas face à un boss.

Quant à la partie technique, je peux la résumer comme une merveille aussi bien sur PlayStation 4 que sur PC. Le jeu de modélisation 2D, dont les conceptions ont été créées à la main, bénéficie de détails sans précédent. De leur côté, les décors grandioses nous offrent des images inoubliables. La vérité est qu’ils ressemblent à des peintures émouvantes avec des paysages fantastiques qui recréent des donjons, des villes et une multitude de lieux des plus variés qui rappellent des œuvres comme Dragon’s Crown. De là, il partage également le déplacement bidirectionnel.

Sur PC, nous avons très peu d’options graphiques avec lesquelles interagir en supprimant la forme de la fenêtre et rien d’autre. Les deux versions tournent à 60 images par seconde bien que des baisses inexplicables soient remarquées de temps en temps, car ce n’est pas un jeu qui met à la limite (loin de là) n’importe quel composant de nos ordinateurs ou de la console Sony. Plus ancienne, la version PS4 souffre de temps de chargement un peu brusques.

Astria Ascending nous laisse une aventure de jeu de rôle prudente qui pèche de ne pas être ambitieuse

Depuis plus tôt, nous avons cité Dragon’s Crown pour commenter également que la bande originale est fournie par le compositeur dudit jeu vidéo : Hitoshi Sakimoto. Ce n’est pas une bande-son qui sort trop du lot, mais elle est caractéristique, et je ne peux pas nier que j’habille bien les moments et les combats que dispense le titre.

Astria Ascending est un JRPG qui pèche en voulant être très traditionnel dans certains aspects comme la narration ou le système de combat. Cependant, il s’efforce d’apporter des éléments d’autres genres qui se marient pas mal avec la proposition.

De plus, il ne lésine pas sur la durée si vous aimez les longues aventures. Entre 20 et 30 heures, vous terminerez l’intrigue et les tâches principales, mais si vous voulez atteindre l’heureux 100% de progression, je prévois un énorme 50 heures. Que dire, même en cela, nous pouvons le considérer comme traditionnel en ce qui concerne le genre auquel il correspond.

Sans plus tarder, si vous aimez les JRPG de combat au tour par tour et avec un décor inspiré des grands classiques d’il y a quelques années, Astria Ascending est un pari recommandé.