Analyse d’Assassin’s Creed: Valhalla pour Xbox One

Il est en vente depuis plusieurs semaines, mais notre critique d’Assassin’s Creed: Valhalla vient maintenant après avoir donné beaucoup de mal.

Il y a des années, Ubisoft a donné une pause à sa série Assassin’s Creed. La formule AC était quelque peu usée et avec Origins, les choses ont beaucoup changé. Nouveau système de combat, carte de compétences, Egypte ancienne brutale. Mais aussi une histoire qui nous a invité à en savoir de plus en plus sur l’origine des meurtriers. Avec Odyssey plus de la même chose. Bien qu’ils aient mis beaucoup de choses fantastiques, l’histoire avait un sens. La carte est immense, mais au moins un aimait se perdre dans la Grèce antique et voir les monuments. Valhalla est l’exemple de la façon dont une entreprise, avec seulement trois jeux, peut graver une nouvelle formule qui fonctionnait. Alors avec cette introduction, passons à Assassin’s Creed: Revue Valhalla dans sa version pour Xbox One.

GRAFICAZORLS

Je serai simple: la version Xbox One d’Assassin’s Creed Valhalla est graphiquement une catastrophe. Nous sommes confrontés à un jeu qui dans la plupart de ses cinématiques, également en partie gameplay, souffre d’horribles déchirures. Dans les cinématiques, nous voyons que lorsqu’il y a beaucoup d’action, l’écran est divisé en deux. A tout cela il faut ajouter la résolution du jeu, avec des dents de scie partout, des pixels gras, très moche et un peu de flou d’écran que je ne comprends pas. Ce dernier se produit généralement lorsque nous naviguons. Vous pouvez voir comment certaines parties de la surface de l’eau sont floues.

Mais la chose la plus terrible de tout Assassin’s Creed Valhalla sont les bugs et l’IA des personnages. J’ai joué à presque tous les jeux de la saga, mais je n’ai jamais autant souffert d’erreurs dans une livraison, avec des missions « éclatées », des PNJ (personnages) qui se bloquent et on ne peut pas accéder ou terminer la mission à son tour, etc, etc, etecé. Il n’y a pas peu de fois où je suis allé avec un bateau avec un personnage et cela saute comme par magie et a ensuite du mal à monter. Que faire dans ces cas? Eh bien, nous pouvons faire deux choses. L’un d’eux attend que le personnage monte ou redémarre la mission.

Oh l’histoire!

Ayant une très forte opinion d’Assassin’s Creed: Valhalla dans le podcast Ñarders May Cry, rares sont ceux qui m’ont dit qu’il est possible que ces erreurs, à la fois graphiques et IA, soient toujours résolues dans les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Série X. C’est possible, mais ce que je ne pense pas, c’est que ces plates-formes résolvent que nous sommes confrontés à une histoire ennuyeuse. Avec Assassin’s Creed III, le plus ennuyeux de tous.

Et une partie du blâme est sur le personnage d’Eivor. Nous pouvons choisir d’être un personnage masculin ou féminin. Même que dans certaines parties de l’histoire, il peut s’agir d’une femme ou d’un homme (choses de l’Animus). Mais son petit charisme rivalise avec Connor d’AC3. Il y a des choses qui ne sont pas comprises lors de la création de ce personnage. Il n’est pas dans la guilde des assassins. C’est un VIKING qui pille les villes avec ses églises, mais ATTENTION. Soyez prudent lorsque vous tuez des civils, car vous pouvez vous déconnecter de l’Animus si nous les tuons. Quel genre de Viking est-ce?

En parlant de tuer des civils, le rire vient lorsque nous obtenons une technique qui nous aidera beaucoup au combat. Il s’agit d’utiliser l’arme qu’un ennemi déchu laisse derrière lui. En appuyant sur le bouton « Y » du contrôleur, Eivor ramassera l’arme et la lancera sur un autre adversaire. J’ai déjà dit que c’était une très bonne technique et qu’elle nous sortirait de certains ennuis (plus tard je parlerai de la difficulté excessive), mais cela devient parfois un cauchemar lorsque l’épée que nous lançons ne frappe pas l’ennemi et le FAIT contre un civil. Quel plaisir de tuer quelques civils par erreur et à cause de cette déconnexion de l’Animus.

Une chose que je trouve bien qu’ils ont faite dans ce Valhalla est que l’histoire peut être « différente » pour chaque joueur. Nous avons atteint la même fin, mais le chemin est différent. Maintenant, l’histoire principale ne suit pas un chemin aussi marqué et nous pouvons choisir où aller. Nous devrons nous faire des «alliés» et décider des zones que nous souhaitons visiter sur une carte disponible dans la maison communale de notre commune.

Voici plus de mauvaises choses de Valhalla, car maintenant nous avons un règlement que nous pouvons améliorer. De bons souvenirs cela m’amène à Assassin’s Creed: Brotherhood. À Valhalla, nous devrons piller pour pouvoir obtenir des matériaux et autres. De cette façon, nous améliorons notre équipement et notre implantation. Accomplir les principales missions, alliances et collecter tous les trésors est l’idéal pour avoir des fournitures et les utiliser efficacement.

La carte

La carte dans Assassin’s Creed: Valhalla est plus petite que celle d’Odyssey, mais son contenu est écrasant. Il y a beaucoup de choses à faire bien qu’à long terme cela devienne répétitif au maximum. La carte regorge de secrets et de trésors, mais à un moment donné, c’est toujours la même chose. De plus, une fois que nous parvenons à éliminer certains ennemis et à obtenir une armure, l’arme la plus robuste du jeu Valhalla devient un tour en mode normal.

Avant cette promenade, nous aurons du mal. Une chose qui a amené ces « nouveaux » Assassins est que nous dépendons désormais du niveau du personnage. Au début, cela peut être un enfer car visiter certaines régions est une mort certaine. Il y a des moments où, à la fois Origins, Odyssey et Valhalla, le jeu vidéo nous joue des tours.

À l’instar des deux tranches précédentes, il est à noter qu’Assassin’s Creed: Valhalla nous encourage à passer par la boîte pour obtenir des matériaux, des armes et des améliorations pour aller plus vite. Bien qu’avec de la patience, vous puissiez obtenir un Eivor fort, ce ne sera pas quelques fois qu’un ennemi supposé plus faible nous bottera le cul.

Par exemple, ce que je mentionne dans Odyssey était bien plus terrible. Il fallait ajouter à la difficulté les apparitions continues de chasseurs de primes qui venaient pour nous et apparaissaient par magie. Même si vous terminiez calmement une quête parallèle. Dans Assassin’s Creed: Valhalla, le nombre de ces ennemis sur la carte a été considérablement réduit. Tant que nous n’en tuons pas un, un autre n’apparaît pas. Ou cela n’apparaît pas si nous ne déverrouillons pas certaines parties de la carte. Ils ont un chemin balisé et ils partent rarement de là. Bien sûr, ils ont un certain niveau et au début il est imprudent de les combattre.

Système de combat, capacités …

Manipuler la hache ne suffira pas dans Assassin’s Creed Valhalla, donc comme dans Origins et Odyssey, nous devons débloquer des compétences et des améliorations pour notre personnage. Les points de compétence augmentent avec la défaite des ennemis, réussissent des missions ou trouvent des secrets. Ces points de compétence sont utilisés sur une immense carte pour améliorer progressivement la santé, l’endurance, la force et plus encore d’Eivor.

Sur la carte, nous aurons beaucoup de trésors, mais aussi des parties d’armures et d’armes sont ajoutées, chacune avec ses propriétés que nous pouvons améliorer chez le forgeron et ses compétences. Ces compétences peuvent être utilisées sur notre arc ou notre arme de mêlée. Maintenant, nous pouvons utiliser pour attaquer les deux mains du protagoniste, bien qu’il soit recommandé d’aller avec un bouclier et une petite arme.

Tout cela est très bien et nous donne envie de compléter tout l’arbre de compétences d’Eivor. Ce que je n’aime pas vraiment, c’est le système de combat. Je ne me souviens pas qu’Origins et Odyssey aient eu des attaques aussi grossières, si peu fluides et avec tant d’erreurs.

Dans Assasin’s Creed: Valhalla, les animations de décapitation sont expérimentées, mais il y a tellement d’erreurs de combat que vous devez à la fin prendre cela comme une blague. Eivor faisant l’animation et l’ennemi étant au sol à quelques mètres de là, mystérieusement la hache disparaît de nos mains, vous faites l’attaque finale sur un ennemi et il est tiré ou en forme de croix il quitte la scène …

Assassin’s Creed: Valhalla sur Xbox One est une erreur après l’autre. Et ce coupable, à la fin ça fatigue.

Musique et voix

Bien que la musique d’Assassin’s Creed ait toujours été bonne, le doublage est celui qui est à l’honneur. Et c’est qu’en castillan le doublage ne finit pas de convaincre.

Si nous voulons tout savoir, le mieux est de mettre les sous-titres et de jouer avec des écouteurs. Le volume des dialogues atteint des creux considérables selon le personnage qui parle. Je ne parle pas des moments où un personnage situé à quelques mètres nous parle. C’est tout à fait normal, car si un PNJ est un peu loin, c’est parce que quelque chose de plus silencieux et de plus éloigné se fait entendre. Ce qui n’a pas de sens, c’est dans une cinématique et entretenant un dialogue à près d’un mètre de distance, qu’Eivor se fait entendre beaucoup plus fort.

Conclusion – Assassin’s Creed: Revue Valhalla

Assassin’s Creed: Valhalla est une déception. J’aime la saga des assassins, mais il faut en demander plus à Ubisoft. Il est impossible qu’aujourd’hui, avec trois livraisons, la nouvelle formule née à Origins soit chargée. Cela apporte de nouvelles choses et d’autres qui ont été manquées, mais dans son ensemble, Valhalla fait des eaux presque partout. Graphiquement sur Xbox One, c’est un désastre, plein de bugs et une IA qui est très triste. Les bugs vont de ceux qui peuvent vous faire rire et être passables à des erreurs qui peuvent gâcher votre jeu (dont j’ai souffert).

Toutes les erreurs graphiques et IA peuvent être corrigées dans les versions PS5, Series X et PC, mais ce que cela ne résout pas, c’est l’histoire ennuyeuse et le manque de charisme d’Eivor, un personnage qui laisse beaucoup à désirer pour un Viking. La carte est plus petite et submerge la quantité de choses à faire, mais lorsque nous avons plus de 50 trésors collectés, nous voyons que c’est presque toujours la même chose. Ubisoft, il est temps de donner une autre année (ou deux) à la saga des assassins.