analyse avec prix, caractéristiques et avis

Nous avons testé les derniers écouteurs entièrement sans fil de OnePlus (et les moins chers). Voici tout ce que vous devez savoir sur les OnePlus Buds Z.

Les OnePlus Buds que j’ai pu essayer il y a quelques mois sont rapidement devenus mes écouteurs bataille, ceux que j’utilise en marchant ou pour faire un appel rapide. Ils ne sonnent pas aussi bien que les Galaxy Buds ou mes Jabra Elite 65T, mais ils sonnent suffisamment bien pour ne pas manquer une meilleure qualité audio dans une autre utilisation. décontractée.

Maintenant, OnePlus revient avec OnePlus Buds Z, des écouteurs moins chers que les Buds d’origine, mais héritant encore d’une grande partie de leurs traits.

Depuis un peu plus de deux semaines, j’utilise exclusivement ces écouteurs pour les tester et les comparer avec leurs prédécesseurs. Et je dois dire – désolé pour le divulgacher-, Quoi Je pense que les Z Buds ont pris la place qui était jusqu’à présent les OnePlus Buds.

Fiche technique du OnePlus Buds Z

OnePlus Buds Z spécifications Dimensions Casque: 37,98 mm x 23,35 mm

Boîtier de chargement: 75 mm x 35,9 mm x 29,05 mm Poids Casque: 4,35 grammes

Étui de chargement: 40 grammes Chauffeur 10 mm dynamique Connectivité Bluetooth 5.0 Batterie 40 mAh par écouteur

450 mAh dans le boîtier Charge Charge rapide (10 minutes de charge pendant 3 heures) via USB Type C

Le meilleur des OnePlus Buds Z

Excellent son grâce à un ajustement amélioré

Sans être le meilleur, le du son des OnePlus Buds d’origine était assez bon étant donné que nous recherchions des écouteurs à moins de 90 euros. Mais son format dans l’oreille dans le style des AirPods d’Apple – c’est-à-dire sans embouts en silicone -, l’isolement avait l’air plein de ressentiment, et donc aussi la qualité de l’audio.

Et un geste aussi simple que d’en ajouter coussinets en silicone Cette nouvelle édition de la série OnePlus Buds a servi à augmenter la qualité audio de ces OnePlus Buds Z.

Comme la plupart des écouteurs à prix similaire, les Buds Z optent pour un un son qui repose sur des basses bien marquées, masquant parfois les tons intermédiaires et aigus dans une certaine mesure.

Ce n’est peut-être pas la manière plus précis pour interpréter l’audio, mais c’est l’un des plus acceptés par les utilisateurs qui ne se considèrent pas comme des spécialistes dans ce domaine.

Le fait d’avoir des tampons en caoutchouc – en ce sens, au fait, trois sont inclus ensembles plusieurs tailles au choix – fait le bruit ambiant est réduit dans une plus grande mesure que lors de l’utilisation des OnePlus Buds d’origine. Logiquement, les écouteurs avec suppression active du bruit comme le Huawei FreeBuds Pro offriront un résultat infiniment meilleur, mais sans aucun doute l’expérience est meilleure que s’ils n’incluaient pas cet ajout.

Il convient également de mentionner que Les OnePlus Buds Z incluent des microphones capables de capturer un son de très bonne qualité, ce qui les rend idéales non seulement pour écouter de la musique ou des podcasts, mais aussi pour passer des appels et des appels vidéo.

Autonomie à revendre

le cinq heures d’autonomie sont presque devenus une norme dans le domaine des écouteurs entièrement sans fil, et Les OnePlus Buds Z ils ne se distinguent pas en ce sens, ni pour le meilleur ni pour le pire.

Dans tous les cas, la batterie 450 mAh dans l’étui de chargement nous aide à profitez de quatre autres cycles de charge complets avant de devoir passer par le chargeur. Et le système de charge rapide intégré aux écouteurs permet 10 minutes de charge suffisent pour obtenir jusqu’à 3 heures d’autonomie.

La charge rapide est l’une des caractéristiques du catalogue d’appareils OnePlus, et nous sommes heureux de savoir que la société n’a pas oublié de fournir ses écouteurs entièrement sans fil les moins chers avec une telle technologie.

La seule lacune plus ou moins importante que l’on retrouve dans ce modèle est le fait que ne pas avoir de charge sans fil dans le boîtier, c’est l’une de ses principales différences par rapport aux OnePlus Buds d’origine.

Le pire des OnePlus Buds Z

Un système de contrôle gaspillé

Je l’ai dit dans mon examen des OnePlus Buds, et je le répète à nouveau: OnePlus a inclus dans ses écouteurs l’un des systèmes de contrôle tactile les plus précis et avancés vous avez déjà essayé des écouteurs, et c’est toujours l’un des pire utilisé.

L’écran tactile intégré à l’arrière de chaque oreillette est capable de détecter les contacts avec une grande précision, mieux que des écouteurs beaucoup plus chers. Mais pour une raison quelconque, OnePlus ne parvient toujours pas à implémenter des contrôles pratiques comme la possibilité de modifier le niveau de volume par des gestes.

Aussi, afin de modifier les contrôles et utilisez le panneau tactile, par exemple, pour mettre en pause ou reprendre lecture de musique, il est nécessaire de recourir aux paramètres de notre mobile OnePlus, où les paramètres du casque peuvent être modifiés. Mais, Que se passe-t-il alors si nous n’avons pas de mobile OnePlus?

Dans ce cas, il est temps de recourir à Application HeyMelody, développé par OPPO et OnePlus et compatible avec plusieurs modèles de casques des deux marques.

Une fois installée, cette application – assez simple, vraiment – peut être utilisée pour mettre à jour le firmware du casque ou pour modifier les contrôles. Installer une application externe sur le mobile n’est peut-être pas la solution la plus pratique, mais j’ai peur que ceux qui ne disposent pas d’un terminal de la marque devront se contenter.

OnePlus Buds Z: avis et dernières réflexions d’45Secondes.fr

Les OnePlus Buds Z sont casque totalement sans fil assez simple: ils n’en cachent pas trop as dans leur manche, mais ce qu’ils font, Ils le font bien.

Et encore, curieusement, ce sont des écouteurs plus complet et intéressant que les OnePlus Buds d’origine si l’on considère que maintenant nous jouissons d’un isolement décent qui se traduit par un meilleure qualité sonore, ou que nous avons une plus grande résistance grâce à la certification IP55 – au lieu d’IPX4 comme les OnePlus Buds.

C’est pourquoi les Buds Z sont, à mon avis, la meilleure option Si vous recherchez des écouteurs totalement sans fil avec le sceau OnePlus, sauf que vous avez besoin oui ou oui ont une charge sans fil. En plus de Faire des économies, vous obtiendrez un meilleure qualité audio avec tout ce qui était déjà bon dans les écouteurs lancés à la mi-2020.

Prix ​​et où acheter le OnePlus Buds Z

Les OnePlus Buds Z peuvent être achetés dans la boutique en ligne officielle de la société, à un prix de 59 euros. Ils sont disponibles en couleur blanche, et dans une édition spéciale conçue par Steven Harrington.

OnePlus Buds Z, avis et note d’45Secondes.fr Devriez-vous acheter le OnePlus Buds Z? Pour Bon ajustement qui favorise la qualité sonore.

Autonomie conforme aux attentes, avec un système de charge rapide.

Plus fort que les OnePlus Buds: IP55 vs IPX4

Bon rapport qualité prix

Détection de proximité précise et rapide

Prise en charge de Dolby Atmos Contre Pas de charge sans fil

Système de contrôle gaspillé

Application HeyMelody nécessaire si vous n’utilisez pas de mobile OnePlus (non disponible sur iOS)

Pas de prise en charge des codecs aptX Conclusions Les Buds Z sont un bon exemple de la façon dont, en technologie, le simple peut battre le complexe tant que les bonnes décisions sont prises. Un format qui privilégie la qualité de l’audio, un étui plus compact et facile à transporter, et un prix encore plus ajusté, en font notre option préférée dans le catalogue des écouteurs totalement sans fil de OnePlus. Ponctuation & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; OnePlus Buds Z Les meilleurs écouteurs entièrement sans fil OnePlus en 2020

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂