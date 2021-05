Ana de la Reguera loue le lien de Zack Snyder avec ses fans

CAESAROO Barbecue charbon de bois Zack en acier noir avec four noir

Barbecue charbon de bois Zack en acier noir avec four DESCRIPTION Barbecue de jardin au charbon de bois idéal pour organiser des barbecues en entreprise Sa structure est en acier peint par poudrage noir (finition mate) et en acier satiné. Parfait pour le jardin ou la terrasse présente un design plutôt agréable et résolument moderne Le produit est équipé de : Four Classeur à tiroirs Plateau inférieur Thermomètre Brasero réglable Etagère latérale et chariot à roulettes Grille en acier chromé (2 pièces) DIMENSIONS Largeur : 104,5 cm Profondeur : 62,5 cm Hauteur : 98,5 cm Grille de cuisson : L 34,4 x P 24,5 cm POIDS: 23 kg BARBECUE DE JARDIN Complétez votre mobilier d'extérieur avec des barbecues de jardin confortables et fonctionnels. Ils sont la solution idéale pour organiser des barbecues entre amis et en famille. Ne manquez rien, ce barbecue de jardin a également une structure en acier qui garantit un excellent résultat esthétique tout en étant fonctionnel et durable. Un accessoire d'ameublement qui donnera à votre espace une atmosphère chaleureuse, moderne et accueillante. L'acier est un matériau très résistant et durable. MATERIAUX : Acier CODE PRODUIT : Q-02053 Temps du livrason : 6 jours