Ana de Armas voulait jouer le rôle principal dans John Wick Spin-Off Ballerina

La franchise John Wick a déjà un spin-off à venir sous la forme d’une mini-série préquelle Le continental, et maintenant une autre émanation très attendue du film Keanu Reeves, Ballerine, est apparemment sur le point de prendre la tête avec des informations selon lesquelles Pas le temps de mourir la star Ana de Armas est en pourparlers pour jouer le rôle d’une jeune femme assassine pour se venger des assassins de sa famille, qui a été vue brièvement dans John Wick : Chapitre 3 – Parabellum en tant qu’assassin stagiaire qui était une ballerine – vous pouvez donc voir où le titre du spin-off entre en jeu.

Ana de Armas est actuellement sur une vague de succès, ayant également joué avec Daniel Craig dans la comédie à succès mystère du meurtre Couteaux sortis et a des rôles à venir dans le film d’action Russo Brothers de Netflix L’homme gris et le biopic de Marilyn Monroe Blond. Rejoindre le John Wick la propriété ne fera qu’améliorer encore son profil, et avec la franchise étant clairement une grosse source d’argent pour Lionsgate, le personnage pourrait facilement se retrouver dans la série de films phare à l’avenir.

Alors que l’original John Wick arrivé en 2014 comme rien de plus qu’un simple véhicule unique de Keanu Reeves, il a rampé dans les cinémas sans avoir beaucoup d’impact. Cependant, l’un de ces moments de magie cinématographique s’est produit lorsque le film est devenu culte après sa sortie à la demande, et bientôt Lionsgate – qui aime une bonne franchise de genre – a décidé de continuer à construire le monde de John Wick avec une paire de suites qui ont franchi une étape ambitieuse et transformé le film autonome en une histoire instantanée complexe d’un monde criminel dont ils venaient juste d’effleurer la surface. Maintenant nous avons John Wick 4 en train de terminer le tournage, la série Continental sur le point de commencer sa production et maintenant la série annoncée précédemment Ballerine prendre la franchise dans une autre ruelle sombre et isolée avec l’un de ses personnages les moins explorés.

Ballerine a été initialement mis en développement en 2017 avec un calendrier de tournage prévu laissant entendre que le tournage aurait lieu au cours de cet été pour une sortie en 2021. Cependant, le temps a passé, puis la pandémie a mis fin à de nombreux projets. Bien qu’il y ait eu des rapports à cette époque que le studio, qui a déjà un script de travail, écrit par John Wick 3 le scribe Shay Hatten et le réalisateur d’Underworld Len Wiseman à la barre, courtisaient Chloe Grace Moretz pour le rôle principal, mais il semble que le plan n’ait pas abouti malgré le fait que Moretz ait joué un rôle d’action en tant que Hit Girl dans le coup violent. Déchirer, foutre une branlée franchise, et une ballerine dans le remake de Dario Argento Suspiria.

En ce qui concerne les détails sur l’histoire elle-même, on ne sait pas grand-chose, mais le rôle principal est enfin un personnage appelé Rooney Brown, qui au moment du film sera un assassin parfaitement entraîné qui est forcé de sortir de « retraite » lorsque sa famille est assassinée par une bande de voyous dans une ville européenne appelée Sunnyvale, dirigée par un maire corrompu soutenu par une armée de sbires entraînés. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles Wick de Reeves et le réalisateur d’Angelica Huston pourraient tous deux figurer dans des apparitions en camée, mais comme la plupart des informations, tout est susceptible de changer à mesure que le projet entre en production l’année prochaine.

Cette nouvelle a été initialement rapportée par Deadline.

Sujets : John Wick, Ballerine