Ana de Armas s’adresse aux adultes pour le film Blonde de Marilyn Monroe

Réglez pour diffuser sur Netflix, Blond a promis de « réinventer avec audace la vie de l’une des icônes les plus durables d’Hollywood ».

Dans une interview avec L’Officiel, de Armas a déclaré: « Je n’ai pas compris pourquoi cela s’est produit. Je peux vous parler d’un certain nombre d’émissions ou de films qui sont beaucoup plus explicites avec beaucoup plus de contenu sexuel que Blond.