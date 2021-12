Ana De Armas rejoint Chris Evans dans le thriller romantique Ghosted après la sortie de Scarlett Johansson

La star montante d’Hollywood, Ana de Armas, a décroché un autre rôle de premier plan dans un projet de film de grande envergure. L’action-aventure romantique à gros budget d’Apple, fantôme, dans lequel Chris Evans et Scarlett Johansson jouaient les rôles principaux, verra désormais de Armas assumer le rôle que Johansson a laissé vacant. Les Veuve noire l’actrice a quitté le film en raison de conflits d’horaire, Deadline décrivant le départ de Johansson de fantôme comme « amiable ». Couteaux sortis et Coureur de lames 2049 L’actrice Ana de Armas a récemment été annoncée comme remplaçante de Johansson. elle sera réunie avec elle Couteaux sortis co-vedette, Chris Evans.

fantôme est salué comme une action-aventure romantique et est écrit par le duo de scénaristes Rhett Reese et Paul Wernick, mieux connu pour l’écriture Dead Pool et le pays des zombies. Ils produisent également le film. fantôme est dans les premières phases de production, donc l’intrigue n’a pas encore été révélée, mais le film serait inspiré par Romancing the Stone. Dexter Fletcher (Rocketman, Bohemian Rhapsody) est à bord pour réaliser le film.

fantôme a été annoncé en août, avec Skydance Media et Apple Studios produisant conjointement le film. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger de Skydance produisent Fantôme, avec Chris Evans attaché en tant que coproducteur et Ana de Armas en tant que productrice exécutive. Skydance Media a connu une série de succès ces derniers temps, après avoir réalisé les films originaux à succès d’Amazon, La guerre de demain et sans remords. La société a également donné le feu vert à une suite de son hit Netflix La vieille garde, avec Victoria Mahoney comme réalisatrice.





Scarlett Johansson a rejoint fantôme quelques jours seulement après avoir déposé une plainte de plusieurs millions de dollars contre Disney. Le procès a depuis été réglé, avec la rumeur selon laquelle Johansson serait impliqué dans un projet secret de Marvel. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec sa sortie de fantôme, mais nous ne pouvons que spéculer pour le moment. Les fans auraient adoré voir Chris Evans et Scarlett Johansson se réunir à nouveau dans un film autre que Marvel en raison de leur incroyable alchimie à l’écran. Le couple a déjà joué ensemble dans les années 2004 Le score parfait et 2007 Les journaux de nounou.

Bien que nous ne puissions pas voir Johansson et Evans ensemble dans un film de si tôt, nous obtenons une autre équipe passionnante. Ana de Armas et Daniel Craig, ainsi que Chris Evans, ont été les points forts du thriller mystérieux de Rian Johnson 2019, Couteaux sortis, et les fans ont vraiment apprécié leurs échanges à l’écran. Bénéficiant d’une équipe créative accomplie, fantôme est une autre entrée spectaculaire dans le programme d’Apple de films très attendus, qui comprend Ridley Scott Musette, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon Bonaparte, et le western de Martin Scorsese, Tueurs de la Lune Fleur. fantôme devrait commencer le tournage en février 2022, pour une sortie probable en 2023 sur Apple TV+.





Ana de Armas est sans doute l’actrice la plus recherchée à Hollywood en ce moment. De son rôle principal dans Couteaux sortis jouer dans Pas le temps de mourir, de Armas a pris d’assaut l’industrie cinématographique. Elle a également été l’une des favorites de la Catwoman dans Matt Reeves Le Batman et est en tête d’affiche du film dérivé de John Wick, Ballerine. Ana de Armas sera prochainement vue aux côtés de Ben Affleck dans le thriller érotique d’Adrian Lyne Eaux profondes, sortie le 14 janvier 2021.

