Ana de Armas parle d’être cubaine et de représenter l’icône hollywoodienne Marilyn Monroe

Ana de Armas orne la couverture d’août du magazine Elle et discute de la diversité à Hollywood pour son article de couverture. L’actrice cubaine, qui a déménagé à Los Angeles en 2014 et a appris l’anglais en seulement trois mois, sera bientôt vue dans son interprétation de la bombe blonde Marilyn Monroe dans Andrew Dominik’s Blondl’adaptation cinématographique attendue du roman du même nom de Joyce Carol Oates.

De Armas a travaillé avec un entraîneur de dialecte pendant neuf mois pour maîtriser la voix emblématique de Monroe. Pour de Armas, choisir une actrice cubaine dans le rôle de Monroe, qui est souvent considérée comme une icône entièrement américaine, est un pas en avant dans la lutte pour la diversité au cinéma.

« Je veux jouer à Latina. Mais je ne veux pas me mettre un panier de fruits sur la tête à chaque fois », a-t-elle dit à Elle. « C’est donc mon espoir, que je puisse montrer que nous pouvons tout faire si nous avons le temps de nous préparer, et si on nous donne juste la chance, juste la chance. Vous pouvez faire n’importe quel film – Blond – Tu peux faire n’importe quoi. »

Ce n’est pas la première fois que de Armas discute de ce que signifie pour elle être choisie comme Monroe. En 2020, l’actrice a déclaré à Vanity Fair :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je n’ai eu qu’une seule audition pour Marilyn et Andrew a dit ‘C’est toi’, mais j’ai dû auditionner pour tout le monde. Les producteurs. Les gens d’argent. J’ai toujours des gens à convaincre. Mais je savais que je pouvais le faire. Jouer Marilyn était révolutionnaire. Un Cubain jouant Marilyn Monroe. Je le voulais tellement.

De Armas a grandi dans son Cuba natal. À 14 ans, elle a commencé à fréquenter une école de théâtre et est apparue dans trois films cubains. Elle a ensuite déménagé en Espagne quatre ans plus tard, jouant dans plusieurs séries télévisées. Peu importait toute cette expérience lorsqu’elle débarqua à Los Angeles à 26 ans, et que l’actrice dut recommencer à zéro pour se faire un nom aux Etats-Unis. En 2015, de Armas décroche un rôle anglophone dans Toc Toc; l’année suivante, elle apparaît dans Chiens de guerre et Mains de pierre. Après avoir joué dans 2019 Couteaux sortisde Armas a été nominée pour le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale.

bourdonnement environnant Blond

Netflix

Le prochain film, qui a fait la une des journaux en tant que premier film NC-17 de Netflix, « réinvente la vie de Marilyn Monroe, explorant la séparation entre son moi public et privé ». Bien que le film ne sorte pas avant cet automne, il y a déjà des spéculations selon lesquelles le film pourrait être un candidat lors de la saison des récompenses. Plus tôt ce mois-ci, Blond l’auteur Joyce Carol Oates a donné son approbation du film, Dominik et de Armas.





Qu’une nomination aux prix se concrétise, de Armas est fier du film, louant la version de Dominik de la réimagination de la vie de Monroe :

« Il voulait que le monde fasse l’expérience de ce que c’était que d’être non seulement Marilyn, mais aussi Norma Jeane. J’ai trouvé que c’était la version la plus audacieuse, sans vergogne et féministe de son histoire que j’aie jamais vue », a-t-elle déclaré.

Blond met également en vedette Adrien Brody dans le rôle du troisième mari et dramaturge de Monroe Arthur Miller et Bobby Cannavale dans le rôle du deuxième mari de Monroe, le joueur de baseball Joe DiMaggio. Blond est prévu pour une sortie le 23 septembre via Netflix.