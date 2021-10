Ana De Armas négocie pour jouer dans un spin-off de « John Wick »

L’univers narratif de « John Wick » est sur le point de s’étendre au-delà de « The Continental », une série télévisée sur les origines de la confrérie des assassins à laquelle appartient ce personnage impitoyable interprété par Keanu Reeves sur grand écran. Le studio Lionsgate est en train de développer un nouveau film, qui porterait le titre « Ballerina ».

Avec un arc narratif similaire aux mésaventures de Wick, « Ballerina » sera une histoire de vengeance mettant en vedette un jeune meurtrier, un personnage qui a été évoqué dans « John Wick Chapter 3: Parabellum », qui pourrait être joué par l’une des actrices les plus jeunes recherchés à Hollywood : Ana De Armas.

Deadline note que De Armas en est aux premiers stades des négociations pour jouer le rôle principal dans ce film. L’actrice cubaine de 33 ans a connu une belle séquence de succès dans le cinéma américain, à commencer par son rôle dans « Blade Runner 2049 », en poursuivant avec « Knives Out » et récemment « No Time To Die », un film dans le film .qui a démontré ses compétences dans les séquences de combat.

En cas de négociations, De Armas travaillerait aux côtés du réalisateur Len Wiseman, connu pour son travail sur la saga « Underworld ». « Ballerina » comportera un scénario écrit par Shay Hatten, responsable de « Parabellum » et « Army of the Dead », en plus de la participation de CHAd Stahelski, réalisateur de la saga principale, qui servira de producteur avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

Il n’y a toujours pas de confirmation sur la possible participation à ce film de Keanu Reeves ou d’Anjelica Huston, dont le personnage dans « Parabellum2 a servi de point de départ à l’expansion de cette franchise cinématographique à travers la confrérie des assassins. Jusqu’à présent, aucun détail sur l’histoire spécifique de « Ballerina » n’a été révélé.

Pendant ce temps, la fin du tournage a récemment été confirmée dans le quatrième volet de « John Wick », qui sortira en salles le 27 mai 2022. En plus du retour de Reeves, son casting comprendra les participations de Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgard, Shamier Anderson, l’artiste martial Donnie Yien et la chanteuse Rina Sawayama.