Ana de Armas joue dans la bande-annonce du film American Girl Doll de SNL

L’édition du samedi soir de Saturday Night Live a visé Greta Gerwig Barbie film. Une bande-annonce récente du film met en évidence la nature exagérée et colorée du film, qui voit Barbie et Ken quitter Barbieland pour voir ce qui les attend dans le monde réel. En espérant surpasser cette folie, SNL a diffusé une bande-annonce parodique pour Filles américaines, un long métrage d’action basé sur les poupées American Girl. Invité Ana de Armas est inclus dans le croquis comme l’une des filles américaines en direct, comme vous pouvez le voir en regardant la bande-annonce parodique ci-dessous, par SNL sur Youtube.





« Les gens n’arrêtent pas de parler de la bande-annonce du nouveau Barbie film, mais toutes les poupées ne vivent pas dans une maison de rêve », explique le narrateur de la bande-annonce. « Certaines sont plus grandes, plus jeunes, plus tristes. Certaines poupées sont des filles américaines ! »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

La bande-annonce démarre ensuite avec une scène usurpant le moment dans le Barbie bande-annonce où Margot Robbie et les autres Barbies se disent bonjour. Seulement dans Filles américaines, personne ne dit bonjour à Addy d’Ego Nwodim, un léger qui ne passe pas inaperçu. Addy rend également les choses un peu gênantes lorsque les poupées expliquent leurs histoires tragiques, Addy révélant qu’elle est une « esclave en fuite ».

Il n’y a pas de corvettes roses ou de petits amis pour les American Girls, mais elles semblent savoir passer un bon moment en organisant leur propre « défilé de mode » avec des vêtements à l’ancienne. La bande-annonce incite également les cinéphiles à « venir pour le plaisir » et à « rester pour les préadolescents surchargés portant quatre couches de manteaux et de pantalons ».





American Girls : toujours pas aussi folles que Barbie

CNB

La bande-annonce parodique de Filles américaines est sauvage, mais ce n’est peut-être pas aussi étrange que Barbie. Bien que le scénario ait fait l’objet de nombreux éloges, de nombreuses personnes impliquées ont également été franches sur le fait que le film est sorti et ne ressemble à rien d’autre que vous trouverez dans les salles aujourd’hui. Margot Robbie a récemment expliqué qu’elle ne pensait pas que le film serait jamais éclairé.

C’était le premier hôte d’Ana de Armas pour Saturday Night Live. Elle a été rejointe par l’invité musical Karol G. Le passage d’hôte fait suite à une performance très acclamée dans le film basé sur Marilyn Monroe Blond, ce qui a fait d’elle la première femme cubaine à être nominée pour la meilleure actrice aux Oscars. Ana de Armas travaille actuellement sur Ballerineun John Wick spin-off, et elle peut ensuite être vue dans le film Apple TV + Fantôme qui sera diffusée le 21 avril. Vous pouvez diffuser son épisode de Saturday Night Live sur Paon.