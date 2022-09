Ana de Armas dit qu’elle ne s’inquiète pas des critiques concernant « Blonde »

Ana de Armas veut que les gens apprennent à connaître Norma Jeane Mortenson à un nouveau niveau.

L’acteur cubain s’est complètement transformé en Marilyn Monroe pour « Blonde », apportant un nouveau niveau de vulnérabilité à l’icône hollywoodienne dans le film réalisé par Andrew Dominik. De Armas a déclaré AUJOURD’HUI à la première de Los Angeles qui s’est tenue au TCL Chinese Theatre le 13 septembre, qu’elle s’est liée à la femme dans l’histoire et a été émue par les tragédies de la vie des stars.

« Il était difficile pour moi de ne pas comprendre l’histoire de ce qui lui arrivait, ainsi qu’à la femme de l’histoire », a déclaré de Armas sur le tapis rouge. « C’était difficile de ne pas s’identifier à cela et d’avoir le cœur brisé et ému. »

Blond. Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. Cr. © 2022 Netflix Netflix

« Plus j’en apprenais sur elle, et quand je dis elle, je veux dire Norma parce que j’avais cette idée de (Marilyn)… Je savais ce que nous savons tous sur Marilyn Monroe, le personnage », a-t-elle poursuivi. «Je voulais juste éplucher toutes les couches et trouver qui était en dessous et ce qu’elle a traversé. C’était tellement facile pour moi de voir son traumatisme et sa douleur et de comprendre ce qu’elle traversait. Donc je suppose que je me suis vraiment connecté avec eux.

Le film dure 14 ans, le réalisateur et les acteurs soulignant que le drame est une version fictive de la vie de Monroe, adaptée du roman de 2000 du même nom de Joyce Carol Oates.

« Le film n’a pas vraiment pris vie avant la sortie d’Ana », a déclaré Dominik AUJOURD’HUI. «Une fois qu’elle est entrée en scène, tout cela, vraiment, ça s’est gélifié et avait du sens. Je pense donc que nous l’attendions d’une certaine manière.

« Quand vous l’entendez parler de (son expérience), elle en parle d’une manière beaucoup plus émotionnelle, viscérale et personnelle parce que pour elle, c’était le cas », a ajouté le réalisateur.

La cote NC-17 du film a fait l’objet de discussions, de Armas ayant précédemment déclaré à L’Officiel qu’elle « ne comprenait pas » la nécessité de la cote.

Le drame de près de trois heures plonge profondément dans l’enfance traumatisante de Norma Jeane et sa vie sous les projecteurs. Ses relations tumultueuses et abusives avec deux de ses trois maris – le joueur de baseball Joe DiMaggio (Bobby Cannavale) et le dramaturge Arthur Miller (Adrien Brody) – et la rumeur de sa liaison avec John F. Kennedy (Caspar Phillipson) dépeignent une femme fragile à la recherche d’amour et traitant des problèmes de santé mentale.

Blond. Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe. Cr. © 2022 Netflix Netflix

« Tout le monde voit le film en fonction de ses peurs et de ses désirs », a déclaré le réalisateur à 45secondes.fr, ajoutant qu’en réalisant le film, il ne pensait qu’à la façon dont il réagirait. « C’est ce que ça va me faire ressentir. C’est le seul instrument avec lequel je dois travailler, c’est le mien.

Prendre un personnage plus grand que nature pourrait avoir des conséquences néfastes sur un acteur, mais de Armas a été contraint de quitter rapidement Norma Jeane et Monroe. Elle a dit qu’elle n’avait jamais eu un bon au revoir.

« Malheureusement, mon emploi du temps était vraiment fou et complètement imprévu, et j’ai fini de tourner ‘Blonde’ un vendredi et j’ai commencé à tourner James Bond lundi », a déclaré l’acteur. « Alors (mon personnage » No Time to Die « ) Paloma était en quelque sorte ma thérapie pour laisser tomber. »

Ajoutant: «Est-ce que cela avait été mon choix? Je n’aurais pas choisi ça mais c’est comme ça que ça a marché. Et j’aurais aimé avoir plus de temps pour dire au revoir au projet et à elle. Mais tu sais, c’était plutôt beau. C’est tout d’un coup que Paloma a un peu de Marilyn.

Ana de Armas foule le tapis rouge lors de la première de « Blonde » le 13 septembre 2022 à Los Angeles. Michael Buckner / Variété via Getty Images

Mis à part la cote NC-17, le film a fait la une des journaux après la sortie de la bande-annonce officielle. Les téléspectateurs ont vu de Armas dans le rôle de Marilyn avec ses cheveux blonds, ses lèvres rouges et son grain de beauté. Elle a également parlé avec un accent qui n’imitait pas directement la voix de l’icône.

L’actrice a déclaré à L’Officiel qu’elle avait travaillé avec un coach en dialecte pendant des mois, mais a ajouté que son travail « n’était pas de l’imiter ». « J’étais intéressée par ses sentiments, son parcours, ses insécurités et sa voix, dans le sens où elle n’en avait pas vraiment », a-t-elle ajouté.

Le domaine officiel de Marilyn Monroe est même venu à sa défense, bien que le domaine n’ait pas autorisé le film.

« Marilyn Monroe est une icône singulière d’Hollywood et de la culture pop qui transcende les générations et l’histoire », a déclaré Marc Rosen, président du divertissement chez Authentic Brands Group (ABG), propriétaire du domaine Marilyn Monroe. « Tout acteur qui entre dans ce rôle sait qu’il a de gros souliers à remplir. Basé uniquement sur la bande-annonce, il semble qu’Ana était un excellent choix de casting car elle capture le glamour, l’humanité et la vulnérabilité de Marilyn. Nous avons hâte de voir le film dans son intégralité !

De Armas a laissé les critiques derrière lui en disant AUJOURD’HUI : « Je ne veux m’inquiéter de rien parce que le travail est fait. »

« Toute cette distribution, cette équipe, Andrew et les producteurs ont été incroyables, et nous avons tous donné tout ce que nous avions à ce projet parce que nous y croyions », a-t-elle déclaré. « Nous avons terminé ce mois-ci il y a trois ans. J’ai regardé ce film par moi-même, avec Andrew, avec des amis, avec la famille, par morceaux, vous savez, de toutes les manières que vous pouvez imaginer. Et maintenant, vous pouvez enfin le voir. Mais je sais déjà ce que je ressens à propos du film et du travail que nous fait. Donc je n’ai pas de soucis.

« Et j’espère juste que les gens connaîtront Norma », a-t-elle ajouté.

« Blonde » sortira dans certains cinémas le 16 septembre et sera diffusé sur Netflix le 23 septembre.