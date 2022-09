Ana De Armas dit qu’elle ne s’est pas sentie exploitée en filmant Blonde

Alors que cela aurait pu être assez facile pour Ana de Armas se sentir exploitée par les scènes plus racées qu’elle devait filmer pour le biopic Marilyn Monroe de Netflix Blond, l’actrice a récemment expliqué que ce n’était certainement pas le cas. En ce qui concerne le tournage de certaines scènes qui peuvent être difficiles à regarder, la jeune actrice du moment a déclaré que le fait de contrôler ce qu’elle faisait et ne faisait pas devant la caméra signifiait que même si certains téléspectateurs pouvaient trouver cela inconfortable à regarder, elle se sentait elle était toujours dans un environnement sûr et ne se sentait pas du tout mal à l’aise de les filmer.





Blond est un regard fictif sur la vie de Marilyn Monroe, en particulier lors de son ascension vers la gloire dans les années 1950 et jusqu’à sa mort en 1962. Alors que le film lui-même a reçu des critiques mitigées et des critiques de certains groupes de personnes en ligne pour le choix du casting, il y a eu des éloges unanimes pour la performance de de Armas en tant qu’icône troublée d’Hollywood. L’actrice a déjà commenté la surprenante note NC-17 appliquée au film pour son contenu sexuel, mais elle a également précisé qu’il n’y avait rien dans le film qu’elle n’était pas contente de faire, et le tournage des scènes se sentait complètement en sécurité et il y a eu beaucoup de discussions avant le tournage. De Armas a déclaré à EW :

« Il est plus difficile pour les gens de regarder [those scenes] que pour moi de les faire, parce que je comprenais ce que je faisais et je me sentais très protégé et en sécurité. Je ne me sentais pas exploité parce que j’avais le contrôle. J’ai pris cette décision. Je savais quel film je faisais. J’ai fait confiance à mon directeur. J’avais l’impression d’être dans un environnement sûr. Nous avons eu des centaines de conversations sur ces scènes. Tout le monde ressentait un profond respect pour le film que nous faisions. Et dans ce sens, je n’avais pas peur. Je ne me sentais pas du tout mal à l’aise, même s’il s’agissait de scènes très dures. »

Les critiques ont dit que Blonde méritait sa cote NC-17

Alors que la star de Armas ne comprend peut-être pas pourquoi Blond a obtenu la même note que les films qui, selon elle, ont un contenu sexuel beaucoup plus graphique, de nombreux premiers publics semblent être d’accord avec le comité de notation sur la note la plus sévère attribuée au film. Cependant, la nudité dans le film est quelque chose dont de Armas est bien consciente qu’elle va être compilée en ligne, hors du contexte du film, mais elle sait qu’elle ne peut rien faire pour arrêter cela. Elle avait précédemment déclaré :

« C’est bouleversant rien que d’y penser. Je ne peux pas le contrôler; vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce qu’ils font et comment ils sortent les choses de leur contexte. Je ne pense pas que cela m’a donné des doutes; cela m’a juste donné un mauvais goût de penser à l’avenir de ces clips. J’ai fait des choses dans ce film que je n’aurais jamais faites pour quelqu’un d’autre, jamais. Je l’ai fait pour elle, et je l’ai fait pour [Blonde director Andrew Dominik]. »

Blond est sorti sur Netflix le 28 septembre, et après une large couverture médiatique, il atteindra sans aucun doute bientôt le sommet du classement du streamer.