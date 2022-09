Ana De Armas de Blonde trouve bouleversant de penser où les scènes de nu du film finissent en ligne

Ana de Armas a connu une ascension fulgurante ces dernières années, mais en ce qui concerne son dernier rôle de Marilyn Monroe, elle est pleinement consciente que certaines scènes de nu du film Netflix Blond finira par circuler en ligne. Tout en discutant de son prochain rôle en tant qu’icône du film, de Armas a noté que cela lui donnait un « mauvais goût » de penser à l’endroit où les scènes les plus risquées du film se retrouveraient à l’avenir, mais a ajouté que c’est quelque chose qu’elle ne peut pas vraiment penser. .

De Armas a récemment ajouté un certain nombre de grands rôles à son CV, y compris des apparitions dans Pas le temps de mourir, couteaux sortis et le prochain John Wick retombées Ballerine, mais d’abord, elle assumera ce qui pourrait être le rôle de toute une vie, jouant Marilyn Monroe dans l’adaptation par Netflix du roman de 2000 sur la vie de la star hollywoodienne. En discutant du film avec Variété, de Armas a expliqué qu’elle ne se faisait aucune illusion sur le fait que ses scènes de nu dans le film se retrouveraient ailleurs sur Internet. Dit-elle:

« C’est bouleversant rien que d’y penser. Je ne peux pas le contrôler; vous ne pouvez pas vraiment contrôler ce qu’ils font et comment ils sortent les choses de leur contexte. Je ne pense pas que cela m’a donné des doutes; cela m’a juste donné un mauvais goût de penser à l’avenir de ces clips. J’ai fait des choses dans ce film que je n’aurais jamais faites pour quelqu’un d’autre, jamais. Je l’ai fait pour elle, et je l’ai fait pour [Blonde director Andrew Dominik]. »

Blond est sur le point d’être le rôle qui pourrait vraiment voir de Armas éclater en grand, non pas qu’elle ne s’est pas attiré beaucoup d’éloges pour ses rôles précédents. Cependant, en tant qu’actrice latine assumant le rôle d’une icône blanche américaine, il y a évidemment eu beaucoup d’opinions partagées en ligne, et pas toutes positives.

Malgré ces commentaires, le film lui-même a suscité de nombreux éloges, à la fois pour le film lui-même et pour la performance centrale de de Armas, qui domine toute la durée de près de trois heures. En plus de cela, de Armas a obtenu le soutien de poids du producteur du film Brad Pitt, qui l’a qualifiée de « phénoménale », ainsi que de la succession de Monroe, qui a déclaré dans un communiqué :

« Marilyn Monroe est une icône singulière d’Hollywood et de la culture pop qui transcende les générations et l’histoire. Tout acteur qui entre dans ce rôle sait qu’il a de grandes chaussures à remplir. D’après la bande-annonce seule, il semble qu’Ana était un excellent choix de casting alors qu’elle capture Le glamour, l’humanité et la vulnérabilité de Marilyn, on a hâte de voir le film dans son intégralité !