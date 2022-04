Ana de Armas commence le tournage de John Wick Spinoff Ballerina cet été

Le plan de Lionsgate est de commencer à filmer le John Wick film dérivé, Ballerine, cet été prochain. À CinémaConles premières images de la suite attendue John Wick: Chapitre 4 a été dévoilé, donnant aux fans un aperçu du tueur à gages titulaire de Keanu Reeves à faire ce qu’il fait de mieux. Dans les images, on pouvait voir Reeves affronter deux voyous dans une galerie d’art, les battant tous les deux avec des nunchucks à la main.

Le plan de Ballerinela longue gestation John Wick spin-off avec Ana de Armas dans le rôle principal. Le film suit une jeune femme élevée pour être un assassin qui se venge des tueurs à gages qui ont tué sa famille. La rumeur disait qu’Armas jouerait dans le film, mais cela a été officiellement confirmé par Lionsgate à CinemaCon. Le film commencera enfin à tourner cet été après avoir été signalé pour la première fois en 2017.

Ballerine sera réalisé par Len Wiseman (Monde souterrain) sur un scénario de Shay Hatten (John Wick : Chapitre 3 – Parabellum). Chad Stahelski, le réalisateur des quatre John Wick films, produira Ballerine avec Basil Iwanyk et Erica Lee.

Ce sera l’un des rôles les plus importants pour Ana de Armas à ce jour, bien qu’elle ait plusieurs autres projets passionnants en cours. Elle jouera Marilyn Monroe dans le biopic NC-17 Blond, qui arrive sur Netflix plus tard cette année. Avant cela, les fans peuvent d’abord voir Armas aux côtés de Ryan Gosling et Chris Evans dans le thriller d’action des frères Russo. L’homme gris, à venir sur Netflix en juillet. Armas retrouvera également Evans pour le prochain film d’action romantique de Dexter Fletcher Fantôme pour Apple TV+.





D’autres films et retombées de John Wick sont en préparation





Porte des Lions

Le John Wick la série progresse également avec des plans pour continuer au-delà de la prochaine John Wick: Chapitre 4. Il avait été prévu de tirer sur les deux Jean mèche 4 et Jean mèche 5 dos à dos, mais cela a été changé à cause de la pandémie. Il y a toujours des plans à Lionsgate pour faire un cinquième film, mais les fans vont devoir attendre un peu plus longtemps pour que cela se concrétise. On ne sait pas quand Lionsgate prévoit de sortir ce cinquième film en salles.

Pendant ce temps, une série télévisée dérivée, surnommée Le Continental, est également en développement. Il servira de préquelle dans les années 1970 en suivant une version plus jeune de Winston, le personnage de Ian McShane des films. Colin Woodell a été choisi pour jouer le jeune Winston Scott, tandis que Mel Gibson sera également co-vedette dans le rôle principal. La série préquelle met également en vedette Ayomide Adegun, Peter Greene, Jeremy Bobb, Katie McGrath, Hubert Point-Du Jour et Mishel Prada. Chad Stahelski réalisera l’épisode pilote de la série, qui a été commandé en série chez Starz en 2018.





Ballerine n’a pas de date de sortie officielle mais commencera la photographie principale à l’été 2022. Les fans peuvent s’attendre à attraper John Wick: Chapitre 4 après de nombreux retards lorsque cette suite sortira enfin en salles le 24 mars 2023.





