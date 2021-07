Amybeth McNulty : sa réaction en rejoignant Stranger Things et en rencontrant Millie Bobby Brown

Choses étranges a secoué le marché ces dernières semaines en annonçant qu’Amybeth Mcnulty a rejoint le casting pour la saison 4. La célèbre actrice Anne With an E a rejoint un grand casting pour poursuivre une carrière en pleine croissance. Après avoir terminé le tournage de l’événement Netflix, l’Irlandaise a accordé une interview et a révélé son enthousiasme en apprenant qu’il travaillerait sur le succès de science-fiction. Il a également raconté sa réaction lorsqu’il a rencontré Millie Bobby Brown. Vraiment incontournable !

Le jeune de 19 ans a parlé aux médias britanniques Les temps et passé en revue ce qui s’est passé depuis l’annulation d’Anne With an E de Netflix, qui a coïncidé avec l’arrêt généralisé causé par la pandémie de coronavirus. « Je suis entré dans une petite crise : vais-je retrouver un emploi ? Est-ce faisable ? Je peux le faire? »La jeune femme qui était loin d’agir pendant une grande partie de 2020 s’est interrogée à l’époque.







Cependant, les téléphones commençaient à sonner et en décembre, elle a été embauchée pour jouer Tous mes petits chagrins: un film à venir qui sera une adaptation du roman canadien du même nom de Miriam Toews. Mais ce n’était pas tout car des mois plus tard, les frères Matt et Ross Duffer l’ont remarquée pour rejoindre Stranger Things.

Amybeth McNulty a partagé sa réaction en rejoignant Stranger Things et en rencontrant Millie Bobby Brown

« J’étais l’une des premières personnes de mon groupe d’amis à voir la première saison de Stranger Things. Quand ils m’ont choisi, c’est sorti de nulle part. J’ai crié, pleuré et je suis devenu très ému. », a avoué son appel pour le rôle de Vicky– Un nerd cool et rapide qui attire l’attention de l’un des héros de la série.

McNulty s’est souvenu quand il regardait Stranger Thins et a remarqué une référence à Anne of Green Gables, le livre qui a inspiré Anne With an E. «J’étais comme: on dirait que je suis sur Stranger Things, c’est amusant. Les frères Duffer ont dit qu’ils l’avaient mis là parce que le livre était une si grande partie de leur enfance. », il a déclaré.

Son arrivée dans la série lui a permis de rencontrer Bobby Brown en personne. Bien qu’il ait eu des contacts via les réseaux sociaux, il n’a pas eu le plaisir de la voir physiquement et c’est ainsi qu’il a dit avoir réagi lorsqu’il l’a fait sur les plateaux d’Atlanta : « Millie m’a pincé le bras et m’a dit bonjour. J’étais comme: ça a mis tellement de temps à venir « .

Enfin, Amybeth a évoqué le changement radical que la signature de Stranger Things signifiait dans sa carrière. Depuis l’annonce, ils n’ont cessé de lui proposer des rôles dans différentes productions. Cependant, elle veut y aller doucement et elle a donc décidé de rester à l’écart des médias sociaux pendant un certain temps.

« J’ai une très bonne base de fans et une communauté où ils sont respectueux et compréhensifs si je ne me présente pas pendant un certain temps. La santé mentale est une priorité. C’est agréable de reprendre le travail. J’étais comme: je veux agir , donne le moi. », a conclu la jeune femme qui compte 5,7 millions de followers uniquement sur Instagram.