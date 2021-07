Amybeth McNulty reviendra à l’écran, mais ce ne sera pas dans Stranger Things

Amybeth Mcnulty s’est longtemps éloignée des caméras car sa dernière apparition avait eu lieu en novembre 2019 dans la troisième saison d’Anne With an E. La jeune actrice irlandaise souhaitait relancer sa carrière en 2020, mais la pandémie de coronavirus a retardé leurs projets. Maintenant, il se prépare pour réapparaître dans une production et ce ne sera pas dans Stranger Things, où il vient de confirmer sa participation. De quoi s’agit-il?

« Je suis entré dans une petite crise : vais-je retrouver un emploi ? Est-ce faisable ? Cela ne pourrait-il pas arriver ? », a révélé l’interprète d’Anne Shirley à propos des moments les plus durs du confinement où elle était sans agir. Heureusement, avant le début de la crise sanitaire, il a réussi à tourner le film Médecine noire.

Le film est un thriller irlandais qui a été présenté en avant-première sur des plateformes numériques où l’actrice s’est mise à la place de ine: Une adolescente troublée prise entre un chirurgien du marché noir et un baron du crime. « Il a eu beaucoup de traumatismes dans sa vie, mais il est indépendant et fort », a décrit son personnage dans des déclarations du LA Times.

Amybeth McNulty revient à l’écran dans All My Puny Sorrows

Cependant, il y aura beaucoup plus d’Amybeth pour ses fans. Sa première performance en temps de pandémie est sur le point de voir le jour : Tous mes petits chagrins. Là, il jouera Nora et partagera un casting avec Mare Winningham, Donal Logue et Aly Mawji. Sa première est prévue pour Septembre 2021 dans le Tiff (Festival international du film de Toronto).

De plus, la jeune femme de 19 ans a deux autres grands projets entre les mains. Le premier est Maternel, un film qu’il a tourné en 2020 qui est toujours en post-production. L’autre n’est rien de moins que sa participation à la quatrième saison de Stranger Things. Votre rôle sera celui de Vicky: un nerd cool, qui parle vite et qui attire l’attention d’un des protagonistes.