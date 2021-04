Amybeth McNulty a refusé Game of Thrones après Anne With An E

Anne avec un E est l’une des rares séries Netflix à avoir réussi à englober la maltraitance des enfants, la discrimination, la négligence, le racisme, l’inégalité des sexes et la religion. À tel point que, en peu de temps, à la fois la bande et son protagoniste, Amybeth McNulty ils gagnaient le cœur des utilisateurs de la plateforme.

Basé sur le roman classique Anne of Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery en 1908, Anne avec un E a choqué le monde avec son drame et, précisément, l’interprétation et le charisme de Amybeth McNulty ils étaient le complément parfait de cette série. Malgré le fait que l’actrice ait une carrière très courte, elle a déjà fait savoir qu’elle était prête à ouvrir une place dans les grands studios hollywoodiens.







Cependant, en 2019, Netflix et CBC ont annoncé qu’après la troisième saison Anne avec un E il allait être annulé. Et, autant les fans étaient mécontents, la production de la série a été arrêtée en raison d’un différend inconnu dans les sociétés de production qui possédaient cette histoire. C’est pourquoi, maintenant, beaucoup manquent à McNulty sur le petit écran.

Mais, apparemment, celui qui n’a pas l’intention de revenir sur le plateau est le même artiste. Est-ce que, après avoir donné vie à Anne Shirley, de nombreux réalisateurs ont voulu avoir sa présence dans leur série, mais ils n’ont pas réussi. De plus, l’un de ceux qui ont reçu le refus de cette Irlandaise était Jeu des trônes.

Même ainsi, le refus d’Amybeth de travailler à A OBTENU a une explication juste, qui pourrait ravir ses fans. Avec seulement 19 ans, Cette jeune artiste est considérée comme un grand défenseur des animaux, donc porter des manteaux de fourrure briserait toutes ses convictions et, pour faire partie de la série HBO, ce type de vêtement est indispensable.