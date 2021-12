Amybeth McNulty a discuté de la possibilité d’une quatrième saison d’Anne avec un E

Anne avec un E C’était l’une des séries les plus frappantes et les plus importantes que Netflix a créées. En trois saisons, qui se sont déroulées dans la première moitié du siècle dernier, des sujets tels que le féminisme, la discrimination, l’intimidation, l’exploitation des enfants et la religion ont été abordés. La fiction a été jouée par Amybeth McNulty et il est devenu un grand succès mondial pour son intrigue controversée et, à son tour, passionnante.

Cependant, malgré la fureur qu’il a suscitée Anne avec un E semblait imparable, Netflix l’a étouffé dans l’œuf. Il y a deux ans, la série avait été annulée en raison d’un désaccord entre la plateforme et le réseau de télévision CBC. Les deux sociétés étaient celles qui détenaient les droits de la série, mais elles n’ont pas pu être en bons termes pour pouvoir faire une quatrième saison. A tel point que, malgré le temps qui passe, les fans sont toujours très en colère.

Plus d’une fois Anne avec un E C’est devenu une tendance dans les réseaux sociaux en raison de l’insistance de ses adeptes pour qu’il soit renouvelé. Mais maintenant, qui a parlé était le même Amybeth McNulty qui a d’abord excité ceux qui attendaient une rénovation, mais qui leur a ensuite brisé le cœur. « Jouer un personnage si fort, résistant et implacable m’a aidé à surmonter l’anxiété.», a-t-il commencé à expliquer.

Puis, il s’est penché sur l’objectif de la série : «nous voulions que les familles aient des conversations sur ce qu’elles avaient vu. Les jeunes filles le regardaient aussi, alors je me sentais la responsabilité de dépeindre avec précision quelqu’un« , Il a dit. Mais, quand il s’agissait de mentionner une éventuelle quatrième saison, McNulty a déçu tous ceux qui s’attendaient à une réponse positive.

« Nous avons pleuré, nous avons ri, et c’était cet étrange processus de deuil de dire au revoir. Mais je pense que tout arrive pour une raison. Pour le moment, il n’y a pas d’intentions pour une nouvelle saison« , étaient ses mots exacts. Et ce n’était certainement pas ce que les fans voulaient entendre. Cependant, il convient de noter qu’Amybeth a toujours clairement indiqué sa volonté d’accepter de jouer à nouveau son personnage dans le cas où Anne avec un E Je suis de retour.

