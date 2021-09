Amy Schumer révèle qu’elle s’est fait retirer l’utérus et l’appendice en raison d’une endométriose douloureuse

Amy Schumer se rétablit après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer son utérus et son appendice à la suite d’une endométriose.

La comédienne de 40 ans a partagé une photo et une courte vidéo sur Instagram après l’opération, détaillant la procédure qu’elle a subie. Dans le post, elle a partagé une photo d’elle dans le miroir posant dans une chemise d’hôpital. Dans la diapositive suivante, elle a posté une vidéo prise par son mari, Chris Fischer, expliquant le processus chirurgical.

« C’est le matin après mon opération pour l’endométriose et mon utérus est sorti », a-t-elle déclaré. « Le médecin a trouvé 30 points d’endométriose qu’il a enlevés. Il a enlevé mon appendice parce que l’endométriose l’avait attaqué.

Schumer a poursuivi avant qu’elle ne soit interrompue brusquement à la fin de la vidéo, ajoutant: « Il y avait beaucoup de sang dans mon utérus et j’ai mal et j’ai des douleurs au gaz, mais à part ça, je sens déjà que mon énergie… «

« Si vous avez des règles vraiment douloureuses, vous pouvez avoir une #endométriose », a-t-elle légendé la publication.

Dans les commentaires, la star de « I Feel Pretty » a reçu l’amour et le soutien d’amis et de fans qui lui ont souhaité bonne continuation.

« Merci beaucoup d’avoir partagé votre histoire d’endo », a écrit la chef Padma Lakshmi, qui souffre également d’endométriose. « Plus de 200 millions de femmes dans le monde en souffrent. J’espère que tu te sentiras mieux bientôt! @endofound.

Debra Messing a commenté : « Oh mon Dieu, 30 ans ?! Tellement heureux qu’ils soient partis et que vous n’aurez plus cette douleur. Guéris bien Am !❤️.

Les gens ont également partagé leurs propres luttes contre l’endométriose dans les commentaires et ont remercié Schumer d’avoir fait prendre conscience de la maladie et d’avoir partagé sa propre histoire.

L’ancienne star de « iCarly » Jennette McCurdy a partagé son propre diagnostic d’endométriose récent, écrivant: « Mon gynécologue vient de me le dire! Je suis alitée pendant 24 heures une fois par mois. merci d’avoir parlé de ça. Je te souhaite un rétablissement rapide. »

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie dans laquelle le tissu qui tapisse l’utérus commence à se développer à l’extérieur de celui-ci sans cause connue. Statistiquement, il touche plus d’une femme américaine sur 10, mais les femmes peuvent passer des années sans être diagnostiquées.

Schumer a été franche ces dernières années au sujet de certains de ses problèmes de santé, notamment sa bataille contre l’hyperemesis gravidarum lors de sa première grossesse avec son fils, Gene, un accouchement difficile en raison de complications causées par l’endométriose et le diagnostic d’adénomyose.

Début 2020, Schumer a partagé plusieurs mises à jour sur Instagram sur son parcours de fécondation in vitro, mais a finalement décidé de retarder les traitements supplémentaires.

«Nous avons fait de la FIV, et la FIV était vraiment difficile pour moi. Je pense que je ne pourrais plus jamais faire de FIV. Et j’ai donc décidé que je ne pourrais plus jamais être enceinte », a-t-elle déclaré à Willie Geist de 45secondes.fr en août 2020. « Nous avons pensé à une mère porteuse, mais je pense que nous allons attendre pour le moment. »

Lors d’une apparition sur le podcast « À quoi s’attendre » le même mois, la comédienne a discuté de la possibilité ou non qu’elle redevienne enceinte.

Au cours de l’épisode, elle a expliqué: « J’ai aussi une très mauvaise endométriose et adénomyose. Je pourrais avoir un bébé à nouveau, physiquement, mais cela pourrait me tuer.

Malgré le parcours tumultueux de la santé et de la fertilité que Schumer a traversé ces dernières années, elle et Fischer sont toujours prêts à agrandir leur famille deux ans après avoir accueilli leur premier enfant.

En avril, elle est apparue sur « The Ellen DeGeneres Show » avec l’hôte invité Ashley Graham et a franchement discuté si elle aurait un deuxième enfant.

« Oh mon Dieu. Je l’espère », a déclaré Schumer. « Nous essayons de comprendre. Je veux dire, vous savez, c’est comme s’il n’y avait rien de mieux.