Amy Schumer dit qu’elle « ne manquerait pas de respect » à Kirsten Dunst après le remplissage du siège des Oscars

Amy Schumer veut que les gens sachent qu’elle ne manquera jamais de respect à la « reine » Kirsten Dunst. Le comédien et co-animateur des Oscars 2022 a été critiqué après avoir plaisanté en disant que l’acteur de « The Power of the Dog » remplissait un siège pendant un moment dans la série.

« Hé, j’apprécie l’amour pour Kirsten Dunst. Je l’aime aussi! C’était une partie chorégraphiée dans laquelle elle participait », a écrit Schumer dans une note partagée sur son histoire Instagram lundi. « Je ne manquerais pas de respect à cette reine comme ça. »

Elle a également tagué Dunst.

Co-animateur Amy Schumer, Jesse Plemons et Kirsten Dunst lors des Oscars le 27 mars 2022. Neilson Barnard/Getty Images

Lors de la cérémonie de remise des prix, Schumer a expliqué aux téléspectateurs que les remplisseurs de sièges sont des personnes désignées pour occuper les sièges des célébrités lorsqu’elles sont ailleurs.

« Voici un remplisseur de siège », a déclaré Schumer, tirant Dunst vers le haut et loin de son siège. Assise dans le fauteuil de Dunst, elle a dit au partenaire de Dunst, Jesse Plemons, combien il l’aimait dans « The Power of the Dog », auquel il a répondu: « Vous savez que c’était ma femme? »

« Vous êtes marié à ce remplisseur de siège. Oh, c’est bizarre », a plaisanté Schumer.

Jesse Plemons et Kirsten Dunst à la soirée des Oscars Vanity Fair 2022 le 27 mars 2022 à Beverly Hills, Californie. John Shearer/Getty Images

C’est la première fois que les deux ont apparemment confirmé qu’ils se sont officiellement mariés. Ils étaient fiancés depuis 2017 et partagent deux enfants.

Dunst et Plemons ont partagé la vedette en tant que mari et femme dans « The Power of the Dog ». Les deux ont été nominés dans la catégorie meilleure actrice et acteur dans un second rôle. Cette nuit-là, la réalisatrice Jane Champion a remporté le trophée du meilleur réalisateur.

Le couple a déjà travaillé ensemble et s’est rencontré lors de la deuxième saison de « Fargo ». Dunst a déclaré au New York Times qu’elle adorait collaborer avec son partenaire.

« Jesse et moi voulons vraiment (faire) un autre projet. C’est mon acteur préféré avec qui travailler », a-t-elle déclaré.

La blague de Schumer impliquant Dunst et Plemons est survenue juste après l’altercation de Will Smith avec Chris Rock. Lors de la présentation de la catégorie du meilleur documentaire, Rock a fait une blague sur Jada Pinkett Smith en disant : « Jada, je t’aime, ‘GI Jane 2’, j’ai hâte de le voir. »

Pinkett Smith, qui a parlé de sa perte de cheveux et de son alopécie, a roulé des yeux, tandis que Smith s’est levé et a frappé le comédien au visage.

« Je sors de ce costume de Spider-Man. Ai-je manqué quelque chose? » Schumer a demandé à la foule quand elle est revenue sur scène après l’incident. « Il y a comme une ambiance différente ici. Mais probablement pas.

Plus tard dans la nuit, Smith est monté sur scène et a prononcé un discours passionné après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur.

Lundi, la star de « King Richard » a présenté des excuses officielles à Rock, écrivant en partie : « J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.